Contrairement à ce qui avait été annoncé en avril, le partenaire de DK dans Donkey Kong Bananza n’est pas une pierre. Pauline, la demoiselle en détresse et maire de New York dans Super Mario Odyssey, partagera l’affiche avec le gorille. L’intrigue tournera en partie autour de ses pouvoirs.

C’est une surprise qui n’en est pas vraiment une pour qui suit attentivement les rumeurs : Pauline est à l’affiche du prochain Donkey Kong Bananza. Nintendo Corée avait vendu la mèche il y a quelques semaines en publiant par erreur une image de la demoiselle, tandis que l’absence de tenues alternatives pour Donkey Kong et Pauline dans Mario Kart World suggérait que les deux personnages étaient liés.

Nintendo vient de confirmer la rumeur dans un « Donkey Kong Bananza Direct » diffusé le 18 juin : Pauline va aider Donkey Kong dans la première grande aventure de la Nintendo Switch 2.

Autre surprise : Donkey Kong Bananza s’annonce beaucoup plus complet que dans notre premier aperçu. Le jeu est une sorte de Zelda: Breath of the Wild dans un univers déjanté, avec de mystérieux pouvoirs créés par la voix ensorcelante de Pauline.

Pauline, l’humaine qui va accompagner et chanter avec Donkey Kong

Dans la première bande-annonce de Donkey Kong Bananza, Nintendo indiquait que le gorille serait accompagné d’une pierre violette capable de parler, mais en réalité, « ce n’est pas du tout une pierre », s’amuse le narrateur du Nintendo Direct de juin 2025.

La pierre violette n’a jamais existé : il s’agit de Pauline. // Source : Nintendo

Depuis le début, la pierre sert de couverture à Nintendo. Dans le jeu final, c’est Pauline qui explorera les mondes souterrains au dos de Donkey Kong. « Il s’agit en fait d’une jeune chanteuse de talent nommée Pauline », s’amuse la voix-off. Le style de Pauline est extrêmement réussi : la maire de New York est rajeunie dans le nouveau jeu, sans pour autant être un « bébé » façon Mario ou Peach.

Que fait Pauline dans Donkey Kong Bananza ? En réalité, sa première apparition était dans un jeu d’arcade Donkey Kong en 1981. L’ex-petite amie de Mario a ensuite disparu pendant 10 ans, avant de réapparaître dans le jeu Donkey Kong sur Game Boy en 1994, puis dans d’autres titres de la saga. Le grand public a fait sa connaissance dans Super Mario Odyssey en 2017, où elle occupe le rôle de maire de New Donk City. Pauline chante la musique officielle du jeu dans une des scènes les plus mémorables de l’aventure. Elle est depuis apparue dans tous les jeux récents, comme les Mario Tennis, Mario Golf ou Mario Kart. Nintendo semble enfin en faire un personnage important, au même titre que Peach, Daisy ou Harmony.

Pauline était cachée dans la pierre de la première bande-annonce. // Source : Nintendo

Dans Donkey Kong Bananza, Pauline chevauchera le dos de Donkey Kong façon Yoshi’s Island. Grâce à sa voix, elle pourra interagir avec des objets ou des personnages. Sa vraie force réside dans ses chants qui peuvent transformer Donkey Kong en zèbre, en autruche ou en un gorille plus puissant. De quoi lui permettre de mieux explorer le monde ouvert ou de gagner en puissance momentanément. Donkey Kong devra collecter des cristaux de banandium pour débloquer ses nouveaux pouvoirs.

Grâce à Pauline, Donkey Kong peut gagner en puissance et devenir Kong Bananza. // Source : Nintendo

Si l’histoire officielle du jeu reste à découvrir, Pauline devrait être importante dans la narration. Elle est la seule personnage capable de parler, alors que Donkey Kong se contente de bruits. C’est sans doute elle qui donnera un sens aux destructions répétées du gorille.

Donkey Kong Bananza a l’air immense : un Breath of the Wild pour Switch 2 ?

Difficile de ne pas y penser en regardant la bande-annonce de Donkey Kong Bananza : Nintendo semble s’inspirer de Breath of the Wild avec son nouveau jeu. Un gigantesque monde peut être exploré (et détruit) par Donkey Kong, qui peut utiliser ses nouveaux pouvoirs pour se déplacer d’un endroit à un autre. En plus des quêtes principales et secondaires, les joueurs trouveront des défis dans des « ruines » souterraines, sorte de sanctuaires à la sauce DK.

Les décors de Donkey Kong Bananza rappellent ceux de Zelda. // Source : Nintendo

Sur bien des aspects, Donkey Kong Bananza s’annonce aussi plus complet que les précédents jeux Donkey Kong. Il y a notamment un mode coop pour jouer à deux (avec le mode souris), la possibilité d’améliorer ses personnages (ou de les déguiser) ou, c’est une première, le support de la technologie GameShare. Une personne qui a acheté le jeu sur Nintendo Switch 2 pourra jouer gratuitement avec un ami qui ne possède pas le jeu, qu’il soit sur Switch 2 ou sur Switch 1. Nintendo a aussi conçu un mode « artiste » pour sculpter une pierre avec la souris et un mode assistance pour aiguiller les débutants.

Disponible le 17 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza pourrait être la première grande surprise de la console. Les précédents jeux Donkey Kong n’ont jamais eu le succès d’un Mario ou d’un Zelda : Bananza peut-il y parvenir ?

