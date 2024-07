Lecture Zen Résumer l'article

Avant même ses débuts sur Disney+, la série The Acolyte a été accusée de casser la chronologie de Star Wars et de détruire la saga de George Lucas. En attendant une potentielle saison 2, nous avons fait le point avec un spécialiste de l’univers sur cette série atypique.

On peut difficilement le nier : les communautés de Star Wars sont connues pour être exigeantes et pour se déchirer régulièrement, à chaque fois qu’un nouveau film ou une nouvelle série vient agrémenter leur univers préféré. Après Andor, Ahsoka ou The Mandalorian, The Acolyte a donc rejoint les productions avec option sabres laser, en juin 2024, sur Disney+.

Mais cette sortie n’a pas été de tout repos : la série a rapidement été accusée d’être woke, en mettant en scène un casting d’une grande diversité, le tout dirigé par une showrunneuse ouvertement lesbienne, Leslye Headland. Alors, au-delà de ces critiques injustes et infondées, la série centrée sur l’Ordre Jedi détruit-elle autant le lore de Star Wars comme certains fans le prétendent ?

Des « Légendes » essentielles

Pour bien comprendre les crispations autour de The Acolyte, il faut d’abord expliquer comment l’univers étendu de Star Wars s’est construit. Après le succès de la première trilogie, sortie entre 1977 et 1983, de nombreuses œuvres dérivées sont publiées, sous forme de romans, de comics, et de jeux vidéo ou de société notamment.

En 2012, Disney rachète la franchise Star Wars à travers Lucasfilm. Deux ans plus tard, la firme annonce que toutes les œuvres créées avant août 2014, en dehors des films et de la série animée The Clone Wars, toujours en cours, ne feront désormais plus partie du canon officiel et seront regroupées sous l’appellation « Légendes ».

La terrifiante Mère Talzin, présente dans The Clone Wars, a inspiré des personnages de The Acolyte // Source : Lucasfilm

Depuis, les productions Star Wars font tout de même régulièrement appel à des personnages, des designs ou des pouvoirs vus précédemment dans Légendes, malgré le statut un peu ingrat de cet univers ancien et étendu.

Wokisme partout, trahison nulle part

The Acolyte navigue ainsi entre les fans de Star Wars très attachés à l’univers « Légendes », et d’autres, qui n’ont pas forcément connaissance de cet univers du passé, et qui ont donc l’impression que la série détruit complètement ce que les films issus du canon avaient construit. Plusieurs séquences ont ainsi crispé les foules. On pense notamment à la transformation du sabre laser de Sol du bleu au rouge, lorsque Osha s’en empare dans l’épisode 8, mais aussi à la question des Sith, qui entrerait soi-disant en contradiction avec la Menace Fantôme.

Le cristal passe du bleu au rouge dans The Acolyte // Source : Disney+

Mais si l’on s’intéresse de plus près aux séquences qui ont déclenché la colère des fans de Star Wars, on constate que The Acolyte n’a jamais trahi le lore de la saga : les réponses se trouvent toujours soit dans l’univers « Légendes », soit dans l’ultime épisode de la saison 1. Alors pourquoi une telle haine a-t-elle entravé la série, au point qu’un review-bombing massif et négatif a plombé ses notes un peu partout sur Internet ? Les accusations de wokisme sont malheureusement majoritaires, comme c’était déjà le cas pour la postlogie, avec le harcèlement subi par les acteurs John Boyega et Kelly Marie Tran.

« Star Wars, c’est comme une Coupe du monde de football »

Dans ce contexte, le moindre détail devient immédiatement un prétexte pour critiquer The Acolyte. « Star Wars, c’est comme une Coupe du monde de football », analyse Adrien Débart, doctorant en sciences de l’information et de la communication à l’université Bordeaux Montaigne et spécialiste du fandom de Star Wars. « Tout le monde a un avis sur le sujet, même sans l’avoir vue. On discute de la couleur des sabres laser comme on débat des postes attribués à certains joueurs sur le terrain. »

Les fameux héros de la trilogie originale // Source : Lucasfilm

Le doctorant estime ainsi que « Star Wars est une pièce maîtresse de la pop culture, qui fait forcément réagir : on a tous une histoire à raconter en lien avec la saga, qu’elle soit positive ou négative. Tous les avis cohabitent ainsi les uns avec les autres dans une sorte de tempête paradoxale, dans laquelle personne ne s’écoute et chacun est persuadé d’avoir sa vérité. »

Pour le chercheur, également co-animateur du podcast Faucon Millenial, les discussions autour de la série « reflètent un problème plus large et sociétal autour du fait de débunker les fake news : on peut facilement expliquer pourquoi tel détail a lieu dans The Acolyte, mais est-ce que ça convainc vraiment ? Malheureusement, ce n’est pas certain. »

The Acolyte est un immense bac à sable

Pour Adrien Débart, The Acolyte possède pourtant un statut un peu particulier, qui pourrait rassembler davantage que diviser : « La série est complètement fidèle aux canons de Star Wars et joue même un rôle de passerelle entre les deux univers puisque la créatrice, Leslye Headland, est une immense fan du Légendes. Elle a grandi en jouant à des jeux de rôle de la saga, donc elle a emprunté beaucoup d’éléments de ces œuvres-là pour les intégrer à sa série, comme le cortosis, le métal du casque du Sith. »

Le fameux Sith de The Acolyte // Source : Lucasfilm

Dans le même temps, la créatrice « puise dans le canon des films, avec la présence de Joonas Suotamo dans le rôle de Kelnacca par exemple, qui avait incarné Chewbacca dans la postlogie au cinéma. Leslye Headland utilise tout cela comme un immense bac à sable »

Pour l’universitaire, Star Wars entre ainsi dans une phase de « transition, où l’on commence à étendre la temporalité et à aller chercher des détails méconnus pour les intégrer au live-action. The Acolyte en est la représentation parfaite : ce n’est pas l’histoire d’Ahsoka ou d’Obi-Wan Kenobi comme on a pu les raconter, mais un récit inédit. En fait, Leslye Headland créé un tout nouveau lore à sa façon, sans jamais changer les canons. Au contraire : elle embrasse l’univers Star Wars dans son entièreté. »

Pour le moment, The Acolyte n’a pas encore été renouvelée pour une saison 2, malgré une campagne massive de la part des fans.

