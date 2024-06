Lecture Zen Résumer l'article

La série The Acolyte se passe cent ans avant La Menace fantôme. Malgré un gap temporel important, la showrunneuse Leslye Headland a jeté des ponts pour installer une continuité narrative.

Un siècle sépare la série The Acolyte de La Menace fantôme, le premier film de la chronologie Star Wars. En raison de l’immense écart temporel qui sépare les deux œuvres, les protagonistes que l’on croise ne sont pas les mêmes. On trouve néanmoins des similitudes, comme l’ordre Jedi ou bien la planète Coruscant.

Le premier épisode de The Acolyte, disponible depuis le 5 juin sur Disney+, établit justement une connexion particulière avec l’épisode I. Plus qu’un easter egg déposé par Leslye Headland, la showrunneuse, c’est une façon de structurer une certaine filiation entre les deux productions audiovisuelles, et de poser une continuité dans le récit.

La suite contient des spoilers.

Le retour de la Fédération du commerce

Après le prologue montrant un duel entre Indara (Carrie-Anne Moss) et Mae (Amandla Stenberg), qui tourne très mal pour la première, la scène suivante révèle une jeune femme dénommée Osha (interprétée aussi par Amandla Stenberg) sur un vaisseau spatial. On apprend qu’elle est une mécanicienne itinérante, un métier qui lui permet de gagner sa croûte.

Or à ce moment-là, Osha ne travaille pas sur n’importe quel vaisseau. Il appartient à la Fédération du Commerce, l’une des principales corporations galactiques. Elle est dirigée par des aliens humanoïdes à la peau verdâtre, qu’on appelle Néimoidiens. Or, la Fédération du Commerce est justement l’antagoniste central de La Menace fantôme.

Un Néimoidien. // Source : Lucasfilm

Dans le film, on découvre que cette association commerciale a établi un blocus autour de la planète Naboo, dirigée par la reine Padmé Amidala. L’ordre Jedi a dépêché deux de ses membres — Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi — comme émissaires pour tenter de trouver une issue pacifique à la crise. Vous connaissez la suite.

C’est évidemment bien vu de la part de The Acolyte : cela ancre cette fédération dans le paysage galactique, en la montrant déjà à l’œuvre un siècle auparavant. Cela permet aussi de montrer qu’au début de l’épisode I, cette corporation n’est pas apparue de nulle part. Elle était en place et elle était déjà cupide — un trait que l’on retrouve dans le film.

Autre petit point amusant dans The Acolyte : les Néimoidiens n’ont pas l’air ravi de voir deux membres de l’ordre Jedi leur rendre visite sur le vaisseau où se trouve Osha. Un rejet de la part de la Fédération du Commerce qui fait aussi écho à l’attitude que d’autres membres de cette espèce extraterrestre ont eu à l’égard des Jedi dans La Menace fantôme.

