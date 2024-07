Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le début de The Acolyte, la dernière série Star Wars, les théories ne cessent de s’accumuler sur la véritable identité du Sith. Après l’épisode 7, de nouveaux indices semblent pointer vers une hypothèse fort intrigante.

Avant de découvrir l’ultime épisode, et donc la résolution de l’intrigue de The Acolyte, dès le 17 juillet sur Disney+, la plateforme de streaming vient de dévoiler l’épisode 7, qui révèle enfin ce qui s’est réellement passé sur Brendok, il y a 16 ans. Une théorie inédite et particulièrement séduisante sur l’identité du fameux Sith a alors émergé. Après avoir évoqué d’autres hypothèses sur le sujet, parfois avant même la diffusion de The Acolyte, les fans de Star Wars ont donc à nouveau frappé. Attention, la suite contient des spoilers.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Vergence, une force inestimable

Pendant l’épisode 5, The Acolyte nous dévoilait le visage du mystérieux Sith, se cachant sous un casque effrayant, inspiré par Elden Ring : celui de Qimir, un ami de Mae. Mais l’épisode 7, le dernier en date et l’avant-dernier de la saison, a inspiré à des utilisateurs de Reddit une nouvelle théorie plutôt excitante : et si Qimir, le Sith, et Sol, le maître Jedi d’Osha, étaient en réalité une seule et même personne ?

Sol, le double de Qimir ? // Source : Disney+

Cette hypothèse s’appuie sur des éléments dévoilés dans ce fameux dernier épisode, qui nous raconte ce qui s’est réellement passé lorsque les jumelles Mae et Osha ont été séparées, sur Brendok, il y a 16 ans. On y apprend alors ce que l’on soupçonnait déjà fortement : elles forment une seule et unique conscience, séparée entre deux corps lors de leur naissance, grâce à une force nommée Vergence.

Et si Sol avait utilisé cette même technique pour diviser sa propre âme en deux, après avoir été hanté par la mort supposée de Mae et le kidnapping plus ou moins forcé d’Osha ?

Qimir et Sol, les deux faces d’une même pièce ?

Plusieurs indices vont en tout cas dans ce sens. D’abord, l’origine même de leurs noms semble se répondre puisque Qamar signifie la lune en arabe et Sol évoque le soleil en latin. Chacun à leur façon, Sol et Qimir sont obsédés par l’idée de trouver un partenaire avec qui faire équipe, respectivement un Padawan, en la personne d’Osha, et un Acolyte, à savoir Mae. Puis, lors de leur rencontre, dans l’épisode 5, Qimir semble surpris que Sol ne le reconnaisse pas.

Qimir, un personnage qui cache bien son jeu // Source : Star Wars

Par la suite, dans l’épisode 6, le Sith évoque son ancienne appartenance à l’ordre Jedi, puis sa cicatrice, provoquée par « celui qui l’a rejeté ». On peut alors supposer que Sol aurait tenté de tuer Qimir, après avoir réalisé qu’il a donné naissance à la part la plus sombre de son esprit. Sol, de son côté, parle d’une « forte connexion » ressentie avec Osha, elle-même créée grâce à la Vergence.

Il est vrai que cette théorie, très solide, offre un éclairage complètement différent sur la narration de The Acolyte. Si la série n’a, pour le moment, pas confirmé le lien entre ces indices, il y a tout de même fort à parier sur le fait que Qimir et Sol soient connectés, d’une façon ou d’une autre. Il ne reste qu’un épisode à la série Star Wars pour résoudre ce mystère persistant, une bonne fois pour toutes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !