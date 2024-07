Lecture Zen Résumer l'article

Dans l’épisode 7 de The Acolyte, Aniseya démontre toute sa puissance avec un pouvoir impressionnant. Mais cette technique est-elle vraiment inédite dans l’univers de Star Wars ?

Après plusieurs semaines d’attente, l’épisode 7 de The Acolyte a enfin répondu à de nombreuses questions laissées en suspens, notamment concernant les fameux événements de Brendok, 16 ans auparavant. Mais ce flashback a également permis d’en savoir davantage sur la communauté de sorcières à laquelle appartiennent Mae et Osha, mais surtout leurs mères, Aniseya et Koril. Et si The Acolyte avait dévoilé un pouvoir jusque-là inconnu dans l’univers de Star Wars ? Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur The Acolyte ainsi que The Clone Wars.

Une transformation en Force

Depuis l’épisode 3, on savait déjà que les sorcières de The Acolyte utilisaient la Force sous un autre nom, le Fil, avec des techniques désapprouvées par l’Ordre Jedi.

Basée sur la planète Brendok, cette communauté de femmes, menée par Aniseya, a potentiellement utilisé la Vergence du lieu, une concentration particulièrement puissante de Force, pour créer les jumelles Osha et Mae.

Mais depuis l’épisode 7, leurs capacités ont pris une toute autre dimension. En s’alliant les unes aux autres, elles ont ainsi réussi à prendre le contrôle de l’esprit de Kelnacca, un Jedi Wookie, tout comme Aniseya a pu entrer seule dans les pensées de Torbin. Mais surtout, Aniseya utilise une technique consistant à se métamorphoser en spectre noir, emportant Mae avec elle, avant que Sol ne la transperce de son sabre laser.

On me voit… On me voit plus ! // Source : Disney+

Dans une interview donnée à Nerdist, la showrunneuse Leslye Headland explique que, dans cette séquence, « Aniseya se transforme, ainsi que Mae, en Force pure, de façon à ce que cela ne les tue pas pour autant ».

Ce type de pouvoirs, si impressionnants soient-ils, n’est pourtant pas si nouveau dans l’univers de Star Wars. Leslye Headland a ainsi confirmé que ces capacités magiques étaient inspirées de la Mère Talzin, ainsi que des Sœurs de la Nuit.

Qui sont les Sœurs de la Nuit dans Star Wars ?

Ce clan de sorcières, vivant sur la planète Dathomir, apparaît notamment dans la série animée The Clone Wars. Elles ne se définissent ni comme Sith, ni comme Jedi, et utilisent une forme particulière de magie noire. Leur communauté a été décimée lors d’une violente attaque, orchestrée par le Comte Dooku et le Général Grievous. L’une des deux seules survivantes, Morgan Elsbeth, a notamment eu un rôle central dans la saison 2 de The Mandalorian, et surtout dans Ahsoka.

La terrifiante Mère Talzin // Source : Lucasfilm

La Mère Talzin, la guide spirituelle des Sœurs de la Nuit, est un personnage important et charismatique de l’univers de Star Wars. Elle a notamment aidé Dark Sidious à accéder au pouvoir, mais il lui a également arraché son fils, pour qu’il devienne lui aussi un Sith : Dark Maul.

À noter que ce dernier est un Zabrak, tout comme… Koril, dans The Acolyte. Ce point commun pourrait donc donner un indice sur le destin de l’une des mères d’Osha et Mae, qui disparaît brutalement à la fin de l’épisode 7 : deviendra-t-elle un Sith ou rejoindra-t-elle les Sœurs de la Nuit ?

Quels sont les liens entre les Sœurs de la Nuit et The Acolyte ?

Par bien des aspects, les sorcières de The Acolyte semblent posséder des points communs avec ces Sœurs de la Nuit, comme la capacité à contrôler les esprits (qui rappelle celle des Bene Gesserit de Dune), mais aussi leur téléportation, prenant la forme d’un spectre vert dans le cas des Sœurs de la Nuit.

« Elles utilisent exclusivement la magie »

« Elles utilisent exclusivement la magie », détaille Leslye Headland. « Mes sorcières, celles de The Acolyte, sont plus hybrides. Elles utilisent la Force, mais l’appellent simplement par un autre nom. Elles essaient de cultiver leur sensibilité à cela, sans avoir à suivre un entraînement Jedi. […] Elles tirent à la fois leur pouvoir de la nature, de la magie et de la Force. […] C’est imprévisible, ce qui explique que les Jedi ont du mal à les catégoriser pour les dénoncer au Conseil. »

Les sorcières de Brendok, particulièrement puissantes // Source : Disney+

Leslye Headland raconte ainsi à Nerdist qu’elle souhaitait « créer sa propre version des sorcières, parce que les Sœurs de la Nuit sont davantage des mercenaires. Celles de The Acolyte veulent plutôt mener une vie paisible, loin de l’Ordre Jedi. » Il est vrai que les sorcières menées par Aniseya ne semblent pas impliquées dans de quelconques manœuvres politiques pour obtenir le pouvoir, malgré des capacités très puissantes.

Et si leurs similitudes avec les Sœurs de la Nuit sont indéniables, leur utilisation de la Force sous cette forme reste en tout cas relativement inédite dans le canon Star Wars, On espère donc vraiment voir davantage de ce clan charismatique et intriguant dans le dernier épisode de The Acolyte, attendu pour le 17 juillet sur Disney+.

