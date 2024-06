Lecture Zen Résumer l'article

La série The Acolyte est allée puiser loin dans l’univers étendu pour les besoins de création d’un personnage. Dans l’épisode 4, un alien est une référence directe à une espèce extraterrestre inventée pour les besoins d’un roman paru il y a 45 ans.

On dit de Leslye Headland, la créatrice de la série The Acolyte, qu’elle aime beaucoup l’univers de Star Wars. Ainsi, la padawan Jedi appelée Jecki Lon est une inspiration directe d’un personnage qui est apparu pour la première fois dans l’Édition Spéciale — une révision de la trilogie originale en 1997, avec de nouvelles scènes et de nouveaux effets spéciaux.

Cet attrait pour l’univers de George Lucas s’est manifesté à d’autres occasions depuis. L’épisode 4 de la première saison de The Acolyte a livré un autre exemple de cette porosité entre la série et le reste du lore. En effet, la production est allée chercher une créature inventée il y a 45 ans dans Star Wars pour les besoins de l’intrigue.

Une créature liée à Han Solo

La créature dont on parle ici est un Tynnan — c’est une sorte de rongeur bipède de petite taille, mais suffisamment évoluée intellectuellement pour traiter d’égal à égal avec d’autres espèces dans la galaxie. Dans la série The Acolyte, l’un d’eux est mis en scène : il s’appelle Bazil et il s’avère être un excellent pisteur.

Bazil. // Source : Lucasfilm

Bazil n’est pas capable de s’exprimer en basic — la langue commune dans la galaxie –, ce qui fait qu’on ne le comprend pas directement. Cependant, ses mimiques et l’intonation de ses cris suffisent à saisir ce qu’il pense. Dans la série, l’ordre Jedi fait appel à lui pour retrouver le maître Jedi Kelnacca, en lui donnant une étoffe contenant son odeur.

Une première représentation des Tynnans. // Source : Lucasfilm

Cette créature n’est pas une création ex nihilo de Leslye Headland. L’idée a été en quelque sorte soufflée par un vieux roman de Star Wars sorti en 1979 : Han Solo’s Revenge. C’est en effet dans ce livre, sorti deux ans après le tout premier film de Star Wars (Un nouvel espoir, 1977), que l’espèce des Tynnans apparaît pour la première fois.

Cette inspiration a été confirmée dans un article sur le site officiel paru le 17 juin. Cependant, la production s’est permise quelques libertés pour rendre Bazil un peu plus mignon et attachant. En comparaison, les Tynnans que l’on voit dans les visuels conçus pour les représenter ressemblent beaucoup plus à des rongeurs.

Hormis le roman de Brian Daley, les Tynnans sont apparus dans des jeux de rôle et des romans, et diverses autres publications liées à Star Wars — dont les guides essentiels sur les planètes et les lunes, ou bien sur les espèces extraterrestres. En revanche, les Tynnans n’avaient jamais été montrés à l’écran, y compris en dessin animé.

