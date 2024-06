Lecture Zen Résumer l'article

Il existe de nombreuses formes de combat au sabre laser dans Star Wars. Certaines sont très caractéristiques, comme celle qui est visible dans l’épisode 5 de la série The Acolyte.

Dans Star Wars, l’affrontement au sabre laser est structuré autour de formes de combat. Ces voies peuvent être offensives ou défensives, acrobatiques ou épurées. Elles en disent souvent beaucoup sur la personnalité de celles et ceux qui s’en servent, même si on ne les reconnait pas toujours du premier coup d’œil.

Mais il y en a une dans l’épisode 5 de la série The Acolyte sur Disney+ qui saute aux yeux.

La suite contient des spoilers.

Maintenant, vous savez.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Deux sabres laser en main dans The Acolyte

Cette forme particulière est celle qui permet d’utiliser deux sabres laser, un dans chaque main (quand on est un humanoïde). On l’appelle la forme dix, ou Jar’Kai. Dans The Acolyte, elle est utilisée par la jeune padawan Jecki Lon quand elle fait face au Sith. À ce moment-là, elle utilise son arme ainsi que le sabre du maître Jedi Kelnacca, tué bien plus tôt.

Cette tactique ne durera pas, puisque le Sith parviendra à casser l’une des deux armes. On revoit la forme Jar’Kai un peu plus tard, cette fois utilisée par le Sith ; son sabre laser rouge en cachait en fait un autre, plus petit. Grâce à lui, il portera des coups décisifs sur la malheureuse Jecki Lon, qui ne s’en relèvera pas.

Elle est douée, mais pas suffisamment pour vaincre. // Source : Lucasfilm

La technique dite du Jar’Kai a déjà été mise en scène dans Star Wars. On la voit dans la série Obi-Wan Kenobi, quand Dark Vador a deux sabres en main. Anakin Skywalker s’en sert contre le comte Dooku, en se servant du sabre d’Obi-Wan. Ahsoka Tano est aussi une pratiquante, tout comme Asajj Ventress, pour ne citer que quelques noms

Le Jar’Kai est utilisé aussi bien par l’ordre Jedi que par l’ordre Sith. C’est une technique de toute évidence relativement courante et enseignée largement. Le fait qu’une padawan comme Jecki Lon s’en serve à son jeune âge, qui plus est dans un moment très difficile, suggère que c’est une forme travaillée intensément au temple Jedi.

Il n’est pas obligatoire d’utiliser deux sabres laser pour employer le Jar’Kai. Il peut s’agir d’une combinaison d’un sabre et d’une arme blanche (une épée, une lance, un bâton, etc.) ou bien deux sabres laser à double lame (l’arme de Dark Maul) ou bien une association avec un sabre laser à double lame et un sabre laser standard.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !