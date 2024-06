Lecture Zen Résumer l'article

The Acolyte offre une autre lecture de la Force, à travers un clan de sorcières aux rituels très différents. L’épisode 3 modifie également le regard que l’on peut avoir de l’ordre Jedi.

Décidément, on ne pourra pas dénier à The Acolyte un effort manifeste de bousculer le lore de Star Wars. Très tôt, la question s’est posée de savoir si la série ne contredisait pas La Menace fantôme. Depuis, force est de constater que les trois premiers épisodes ont engendré bien des réactions, notamment sur l’origine particulière de deux personnages.

L’épisode 3 de la série, disponible en streaming sur Disney+, a poursuivi dans cette voie en offrant une lecture renouvelée de la Force. Cette « sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique », comme l’a dit Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker dans Un nouvel espoir.

La suite contient des spoilers.

Le Côté Clair, le Côté obscur de la Force

Depuis les débuts de Star Wars, la Force est essentiellement abordée par deux prismes : le Côté Clair et le Côté Obscur. Cette première facette (aussi appelée Côté Lumineux) est utilisée par l’ordre Jedi et on lui rattache toutes les notions autour du Bien. La seconde concerne l’ordre Sith et regroupe les sentiments négatifs. C’est le Mal.

Cette dualité est fondatrice dans la saga de George Lucas, car c’est sur elle que s’est bâtie l’histoire de la famille Skywalker. Star Wars est avant tout l’histoire de l’ascension, la chute et la rédemption d’Anakin Skywalker grâce à son fils, après avoir s’être perdu en Dark Vador. C’est l’Élu censé rétablir l’équilibre dans la Force.

Dans l’univers de Star Wars, ce manichéisme reflète principalement la vision qu’ont les Jedi et les Sith. Or, cette approche de la Force n’est qu’une façon d’aborder cette « énergie qui maintient la galaxie en un tout unique ». Ailleurs dans l’univers, d’autres personnes sensibles à la Force ont pu construire des cultes différents, des philosophies nouvelles.

Cette autre manière de voir les choses a surtout été développée dans les œuvres de l’univers étendu (Légendes). The Acolyte constitue la première grande production audiovisuelle de la franchise à mettre à ce point les pieds dans le plat. Ainsi, le clan de sorcières auquel appartiennent Aniseya, Koril, Mae et Osha ne parlent même pas de Force, mais de Fil.

Le Fil, une autre approche de la Force

The Acolyte nous offre ainsi une séquence montrant les pratiques magiques du groupuscule que dirige Aniseya. C’est à ce moment-là qu’on les entend parler de Fil, et non pas de Force. Cela reste toutefois une énergie invisible qui relie les êtres vivants entre eux. Aniseya en fait la description suivante à Osha et Mae :

« Toutes les choses vivantes sont reliées par le même Fil, un fil tissé à travers toute l’existence. Certains l’appellent la Force et prétendent s’en servir, mais nous savons que le Fil n’est pas un pouvoir que l’on manipule. En tirant le Fil, tout est bouleversé. C’est lui qui vous lie à votre destin. Il vous connecte aux autres. »

C’est aussi à cette occasion que l’on comprend que les sorcières ont l’air d’avoir un sens aigu du collectif. La démonstration faite par Aniseya révèle certaines limites quand on agit en solitaire (« le pouvoir d’une seule »), qui sont surmontées en agissant à deux (« le pouvoir de deux ») ou en groupe (« le pouvoir de plusieurs »).

Aniseya. // Source : Lucasfilm

Osha et Mae étant non seulement sœurs, mais jumelles, cet élément n’est certainement pas anodin.

D’ailleurs, Aniseya teste la bonne entente des deux enfants dans une épreuve de pratique du Fil. Une pratique qui ne donne pas pleinement satisfaction aux sorcières, en raison des divergences de vues entre Osha et Mae, qui ne s’entendent plus trop. Cela, même si le Fil les unissait déjà l’une à l’autre avant leur naissance.

Star Wars a, à travers l’univers étendu, développé bien d’autres obédiences autour de la Force. La Force elle-même a été définie autrement que par la lecture qu’en ont les Sith et les Jedi. Ashla, Bogan, Obscurité, Courant Blanc, magie, chamanisme, l’arc-en-ciel des moines Aing-tiis, Pelekotan, aura, Souffle Kashi. Les concepts ne manquent pas.

Les Jedi n’aiment pas trop la concurrence ?

Si The Acolyte offre un point de vue sur la Force, la série décentre aussi par rapport à l’ordre Jedi. Ceux que l’on présente comme les gardiens de la paix et de la justice apparaissent aussi davantage comme un ordre religieux qui n’a pas l’air de trop aimer la concurrence. En tout cas, du point de vue du clan dirigé par Aniseya.

« La galaxie nous a prouvé qu’elle n’aimait pas les femmes comme nous, des sorcières avec de telles capacités », confie-t-elle d’ailleurs aux deux petites filles. Lors d’un échange relativement tendu entre la sorcière et Indara, une maître Jedi, on devine que la formation magique des enfants est une prérogative exclusive de l’ordre Jedi.

Les Jedi ont un certain monopole sur l’accès à la Force. // Source : Lucasfilm

Autrement dit, le clan de sorcières n’est pas censé pouvoir former les deux jumelles aux arcanes de la Force (ou du Fil). Mais la planète sur laquelle la discussion se noue ne se trouve pas dans la République galactique et, en théorie, ne relève pas de la juridiction des Jedi. Indara estime aussi qu’elle a le droit de tester la sensibilité à la Force des deux filles.

La série The Acolyte révèle par contraste avec l’existence de ce clan de sorcières une certaine propension de l’ordre Jedi à monopoliser l’accès à la Force. C’est un écart saisissant avec la manière dont les sorcières pratiquent leur art. Du côté des sorcières, on tolère l’idée que les deux filles puissent rejoindre les Jedi. L’inverse serait moins certain.

