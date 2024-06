Lecture Zen Résumer l'article

On pouvait se demander si The Acolyte contiendrait des caméos de personnages à la durée de vie très longue, comme Yoda. Si on n’a pas encore aperçu le petit extraterrestre vert, la série Star Wars a mis en scène un autre personnage de la prélogie.

Je dois le confesser à ma honte. La première fois que j’ai vu l’épisode 4 de The Acolyte, en avant-première, je n’avais pas reconnu immédiatement un personnage lors d’un dialogue prenant place au sein du temple Jedi. Peut-être m’étais-je dit qu’il avait un petit air de famille avec l’un des seconds rôles de la prélogie de Star Wars.

C’est lors du second visionnage, alors que l’épisode est sorti en streaming sur Disney+ ce 19 juin, qu’un sentiment plus net s’est formé. En allant sur le sous-Reddit consacré à la série, j’ai constaté que je n’ai visiblement pas été le seul à ne pas avoir percuté immédiatement. « Je n’avais pas réalisé que c’était lui », a par exemple écrit Brian82027 (attention, le lien est un spoiler).

La suite contient des spoilers.

Pour aller plus loin The Acolyte : une théorie majeure sur l’étrange Sith jaillit chez les fans de Star Wars

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Ki-Adi Mundi est dans The Acolyte

Il a fallu scruter le générique de fin pour lever les derniers doutes : oui, le Jedi dont le crâne s’élève étrangement comme une montagne est bien Ki-Adi Mundi. Dans la série, il est interprété par Derek Arnold. Mais c’est aussi un personnage que l’on croise dans la prélogie. Il est alors joué par Silas Carson.

Évidemment, Ki-Adi Mundi apparait beaucoup plus jeune dans The Acolyte, car la série se passe environ un siècle avant La Menace fantôme. Le Jedi a déjà le rang de maître et il participe à une réunion avec d’autres membres haut gradés de l’ordre, dont Sol. L’objet de leur discussion ? Mae, poursuivie pour avoir tué deux maîtres (Indara et Torbin).

Ki-Adi, plus jeune (à droite). // Source : Lucasfilm

Dans la prélogie, Ki-Adi Mundi apparait dans les trois films, mais il tient un rôle essentiellement secondaire. On retient de lui qu’il siégeait au conseil Jedi (belle ascension professionnelle) et qu’il a notamment balayé d’un revers de main l’idée d’un retour des Sith, lorsque Qui-Gon Jinn a fait son rapport après l’attaque de Dark Maul sur Tatooine.

C’est Ki-Adi Mundi qui rejette l’hypothèse de Qui-Gon Jinn, rappelant que les Sith ont disparu depuis mille ans (ce qui a, au passage, suggéré que la série The Acolyte trahissait La Menace fantôme). Ki-Adi Mundi fera partie des nombreux Jedi qui périront lors du déclenchement de l’ordre 66. Il se fera abattre par les soldats clones qu’il commandait.

Ki-Adi Mundi, plus âgé. // Source : Lucasfilm

Un possible problème d’âge ?

La série The Acolyte sera diffusée en exclusivité sur Disney+, à partir du 4 juin 2024. Le service de streaming est disponible à partir de 5,99 euros par mois, ou bien à partir de 29,99 euros par mois avec l’offre Canal + Ciné Séries.

Ki-Adi Mundi est un Céréen, une espèce dont l’espérance de vie moyenne est censée être de 65 ans dans Star Wars — cette indication figure sur des sites encyclopédiques de référence comme Wookiepedia ou HoloNet, et ailleurs sur le net. Toutefois, cette donnée n’est peut-être plus d’actualité (sur Wookiepedia, elle est jugée non-canon).

Cela n’est pas sans importance. On ignore l’âge qu’a Ki-Adi Mundi dans The Acolyte, mais son apparence physique suggère qu’il est déjà un homme — ou plutôt un Céréen — mûr, qui a quelques dizaines d’années au compteur. La prélogie ayant lieu un siècle après, il doit donc avoir un âge avoisinant les 130-160 ans dans La Menace fantôme.

Cela, en supposant qu’une année céréenne équivaut à une année courante. On pourra également émettre la remarque qu’une espérance de vie de 65 ans n’interdit pas les particularités exceptionnelles. L’espérance de vie en France est de 79 ans, mais Jeanne Calment a atteint les 122 ans. Peut-être que la Force conserve bien.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !