The Acolyte met en scène en prises de vues réelles un fouet laser, une arme très différente de ce que l’on a l’habitude de voir dans Star Wars. Mais dans l’univers vaste créé par George Lucas, bien d’autres armes laser ont été inventées. Certaines sont vraiment surprenantes.

Pour la première fois, un fouet laser a été mis en scène dans Star Wars. Plus exactement, c’est la première fois qu’on voit une telle arme dans une œuvre en prises de vues réelles. Dès la bande-annonce, en mai, on l’avait repéré. Mais c’est au moment de la sortie de l’épisode six de The Acolyte, diffusé le 3 juillet, qu’on a pu vraiment l’admirer.

Si l’arme iconique de Star Wars est le sabre laser, force est de constater qu’il y a eu beaucoup d’inventivité pour imaginer des variantes. Certaines sont très connues, comme le sabre laser à double lame de Dark Maul, qui a fait sensation à l’épisode 1 (La Menace fantôme), ou bien celui de Kylo Ren, dont les deux quillons émettent aussi de l’énergie.

D’autres armes dérivées sont un peu plus spécialisées, et moins connues que les deux précédentes. On pense au sabre noir, présenté notamment dans la série The Mandalorian, ou bien au sabre laser shoto, qui est une d’épée courte, semblable au wakizashi japonais (en complément du katana classique).

La mise en avant du fouet laser dans Star Wars (qui avait initialement été introduit via d’autres œuvres) est une bonne occasion de faire un petit tour d’horizon des autres armes atypiques dans la catégorie des sabres laser. La sélection ne prétend pas à l’exhaustivité, mais s’attarde sur les propositions les plus surprenantes, à nos yeux.

Attention, tout n’est pas considéré comme canon.

Sabre laser articulé à double lame

C’est un sabre laser à double lame, comme celui de Dark Maul, mais dont chaque moitié se replie l’une sur l’autre. Une vision du côté obscur de Rey met en scène cette arme dans l’épisode 9 (L’Ascension de Skywalker).

Pique (ou lance) laser

Il s’agit de l’équivalent d’un sabre laser, sauf que le manche est aussi long qu’un bâton. Cela donne une sorte d’arme d’hast dont la pointe est la lame d’énergie.

Différentes formes de piques laser existent. // Source : Star Wars: The Old Republic

Couteau laser

Les lames d’un sabre laser peuvent être plus ou moins longues. La preuve avec le shoto, qui est un peu plus court qu’un sabre classique. Il a existé aussi le couteau laser.

Une arme courte. // Source : Tales from Mos Eisley: Mostly Automatic

Sabre laser tournant à deux lames

Il s’agit en fait d’un dispositif qui consiste à assembler deux sabres laser et, une fois connectés, le dispositif met en marche un système rotatif qui fait tourner les deux lames le long de l’extrémité du cercle désormais formé par l’ensemble. L’arme est notamment visible dans la série Obi-Wan Kenobi.

Sabre laser à lame de faucille

Une arme à larme incurvée, unique en son genre, utilisée par Dark Noctyss, un seigneur Sith. Au lieu d’une larme d’énergie droite, qui se prolonge dans l’axe de la garde, la pointe se courbe, ce qui lui donne un look de cimeterre.

Elle a de l’allure. // Source : A Life Immortal

Hybride sabre laser-blaster

C’est un sabre laser dont la garde a été aménagé pour tirer également des projectiles d’énergie, comme un blaster. Le jeune Ezra Bridger a fabriqué cet hybride ; on voit à diverses reprises le canon de l’arme ainsi que la gâchette qui permet de faire feu.

Fusil à sabre laser

L’idée ici est de combiner un sabre laser classique avec un fusil tirant des décharges d’énergie. Le fusil dispose d’un emplacement particulier pour que l’on insère le sabre, un peu comme un chargeur, sur la partie supérieure de l’arme. L’image ci-dessous montre le sabre en position horizontale.

C’est pas banal. // Source : Darth Vader (2017) 10

Sabre noir

On l’a déjà mentionné précédemment, mais l’arme est tellement atypique qu’il serait étonnant de ne pas la re-lister ici. Elle est parfois appelée le sabre laser mandalorien. Sa particularité est d’avoir une lame noire ceinte d’un halo lumineux.

Source : Lucasfilm

Parasol en forme de sabre laser

Ce n’est pas une arme officielle, mais elle est tellement étonnante qu’il était de bon ton de la mentionner. Elle apparaît dans la série Visions, qui réunit des courts métrages indépendants de studios d’animation. Ici, on voit à l’œuvre un parasol en forme de sabre laser.

