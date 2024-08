Lecture Zen Résumer l'article

Disney et Lucasfilm ont décidé d’annuler la série Star Wars: The Acolyte après une seule saison. Tant de récits qui n’auront pas de fin.

Les projets dérivés de l’univers Star Wars connaissent leur premier coup dur. Comme on l’apprend dans un article publié le 19 août par Deadline, Disney et Lucasfilm ont pris la décision de ne pas renouveler la série The Acolyte. Le huitième épisode de la première saison, diffusé il y a quelques semaines à peine, sera donc le dernier.

The Acolyte méritait pourtant un prolongement de son histoire, avec une foule de questions qui restent en suspens. Elles le resteront après cette décision des producteurs d’une série qui a beaucoup divisé les fans, épisode après épisode. Elle a malgré tout su entretenir quelques mystères intéressants, notamment autour du Sith badass à l’équipement original. Leslye Headland, la showrunner, espérait pouvoir poursuivre l’aventure.

The Acolyte // Source : Disney+

Pas de suite pour The Acolyte

The Acolyte ne connaîtra pas le même destin que The Mandalorian, qui va carrément avoir droit à un film, le premier depuis l’épisode 9, (The Mandalorian & Grogu) ou encore Ahsoka et Andor, qui auront bien droit à une deuxième saison. C’est un sacré aveu d’échec pour Disney et Lucasfilm, qui essuient un premier frémissement dans la Force avec cette sixième série estampillée Disney+. La septième, intitulée Skeleton Crew, est déjà programmée pour le 3 décembre 2024.

Deadline évoque des audiences décevantes pour justifier la décision de Disney et Lucasfilm. The Acolyte a plutôt bien démarré (le meilleur démarrage sur Disney+ en 2024), avec une septième place dans le top 10 de Nielsen la première semaine, avant de ne plus y apparaître avant la diffusion du dernier épisode. Avec un total de 335 minutes visionnées en cumulé, il serait l’épisode final le moins vu de toutes les séries Star Wars.

Il faut lier ces performances en berne à l’accueil du public, qui n’a pas été tendre avec The Acolyte. Sur l’agrégateur Metacritic, on peut voir qu’elle n’obtient qu’un score de 3,9 sur 10 de la part des spectateurs et spectatrices. The Mandalorian (7,8), The Book of Boba Fett (5,3), Andor (8,1), Obi-Wan Kenobi (6,4) et Ahsoka (4,9) font mieux. Taxée de wokisme par certains, la série a même été victime d’un review bombing. En annulant The Acolyte, Disney et Lucasfilm en profitent pour tirer un trait sur des polémiques susceptibles de ternir l’image de Star Wars. Les audiences faibles les aident bien.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+