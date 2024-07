Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode 7 de The Acolyte présente un concept déjà évoqué précédemment dans la saga Star Wars : le principe de Vergence. Cette fois, il concerne les jumelles Osha et Mae. Explications.

« Je les ai créées » : voilà comment Aniseya, la mère d’Osha et Mae, décrit la naissance de ses filles. Le secret de cette mise au monde mystérieuse se dévoile un peu plus dans l’épisode 7 de The Acolyte, désormais disponible sur Disney+. On y apprend notamment que les jumelles seraient liées à la Vergence. Ce terme vous rappelle quelque chose ? C’est tout à fait normal. Attention, la suite contient des spoilers.

Le retour de la Menace Fantôme

Depuis ses débuts, The Acolyte n’hésite pas à faire référence aux œuvres précédentes de la saga Star Wars, y compris à des détails de lore plus obscurs. Dans l’épisode 7, on entend un terme étrangement familier : la Vergence (parfois appelée Nexus). C’est Maître Indara qui explique le concept à son Padawan, Torbin, pour justifier leur présence sur Brendok.

Il s’agit donc d’une concentration inédite et particulièrement puissante de Force. Sur cette planète en particulier, pourtant laissée pour morte, elle aurait même été capable de créer la vie. L’équipe composée d’Indara, de Torbin, de Sol et de Kelnacca est donc chargée de trouver l’origine de cette Vergence, qui semble se trouver chez Osha et Mae.

Anakin Skywalker, l’enfant prodige de La Menace fantôme // Source : Capture YouTube

Mais ce concept n’est pas nouveau : les fans de Star Wars auront peut-être reconnu un clin d’œil à La Menace Fantôme. En effet, lorsque Qui-Gon Jinn présente Anakin Skywalker au Conseil Jedi, il raconte qu’il a ressenti une « vergence » dans la Force lors de leur rencontre et que le jeune garçon en serait même l’incarnation biologique.

Un concept ou un lieu ?

Si The Acolyte parle de la Vergence comme d’un concept lié à des individus en particulier, dans l’univers étendu de Star Wars il s’agit plutôt d’objets, comme le sabre laser des Skywalker, et surtout de lieux. Mortis, par exemple, était le point de « convergence » ultime de la Force, tout comme la grotte de Dagobah, aperçue dans L’Empire Contre-Attaque. Dans The Clone Wars, Yoda a même appris à devenir un fantôme de Force sur la planète Wellspring of Life.

Ces lieux ont régulièrement été à l’origine de conflits entre les Jedis et les Siths, chaque groupe cherchant à s’en emparer pour amplifier leurs pouvoirs respectifs. Les manifestations de la Vergence sont donc nombreuses, mais évoquent toujours une concentration singulière de Force, vers un point précis.

Que signifie la Vergence dans The Acolyte en particulier ?

Dans The Acolyte, on nous apprend que la mère Aniseya aurait utilisé la Vergence pour créer la vie, à savoir les jumelles Mae et Osha. Lors d’une analyse de sang dans l’épisode 7, Torbin découvre même que leurs symbiotes sont parfaitement identiques, ce qui signifie que les deux sœurs partagent le même esprit lié à la Force, une seule conscience séparée en deux corps différents.

Aniseya dans The Acolyte // Source : Lucasfilm

On ignore encore les circonstances exactes de leur naissance, et plusieurs éléments restent en suspens pour le moment. La Vergence permet-elle à Aniseya et à Koril de se transformer en spectres noirs, comme démontré dans l’épisode 7, ou cela n’a-t-il aucun rapport ? Quel est le lien avec Anakin Skywalker ? Cette Force particulière a-t-elle une connexion avec Qimir et Sol ? Il reste seulement un épisode à The Acolyte pour répondre à toutes ces questions, donc rendez-vous le 17 juillet sur Disney+ pour découvrir (peut-être) ces révélations tant attendues, avant une potentielle saison 2.

