L’épisode 7 de The Acolyte, désormais disponible sur Disney+, a enfin répondu à l’un des grands mystères de la saison : les événements survenus à Brendok il y a 16 ans, avec Mae, Osha et Sol, notamment.

On l’attendait depuis le début de la saison et l’épisode 7 de The Acolyte a enfin répondu à nos prières : on sait enfin ce qui s’est passé sur la planète Brendok, il y a 16 ans. Attention, la suite contient des spoilers sur The Acolyte.

Pourquoi l’équipe de Sol et Indara était-elle sur Brendok ?

L’épisode 7 commence aux côtés de Sol et Indara, deux maîtres Jedi, Torbin, un Padawan, et Kelnacca, un Jedi Wookie. Ils sont postés sur la planète Brendok depuis 7 semaines, collectant diverses plantes et parcourant les différentes régions de ce monde. Indara révèle alors à Torbin la réelle raison de leur présence : une Vergence, donc une concentration particulièrement puissante de Force, a été ressentie à Brendok. Leur objectif est donc de trouver son origine, afin de l’étudier.

Comment Sol rencontre-t-il Osha et Mae ?

Lors de l’une de ses expéditions sur Brendok, Sol tombe par hasard sur un immense arbre jaune, au pied duquel Osha et Mae sont en pleine discussion. Il les suit jusqu’à leur demeure, celle des sorcières, où règne Aniseya, leur mère. Sol ressent alors une connexion particulière envers Osha et craint pour la survie des jumelles, qu’il estime être en danger.

Mae dans The Acolyte // Source : Disney+

Après une confrontation avec le clan d’Aniseya, l’équipe de Sol et Indara parvient à convaincre les sorcières de faire tester les deux sœurs, pour qu’elles puissent rejoindre l’Ordre Jedi. Tandis qu’Osha révèle son envie d’en faire partie, Mae, elle, reste fidèle à Aniseya et à Koril, son autre mère.

Mae a-t-elle provoqué l’incendie ?

Oui et non. Après une dispute avec Osha, concernant leurs avenirs respectifs, Mae enferme sa sœur dans sa chambre. Dans un moment de colère, elle décide également de brûler le carnet d’Osha, dans lequel figure un symbole Jedi. Mais le feu devient rapidement incontrôlable et Mae panique. Elle interpelle alors ses mères, en plein combat avec les Jedi. L’incendie était donc un accident.

Quelle est la responsabilité de Sol ?

L’épisode 7 nous permet de découvrir à quel point Sol est loin d’être le gentil maître Jedi que l’on apercevait jusque-là. Alors que son équipe se rend chez les sorcières pour récupérer Osha et partir avec elle, ils se retrouvent face à Aniseya et Koril, bien décidées à ne pas les laisser passer. Koril et Sol s’apprêtent à se lancer dans un combat en duel, mais Aniseya dévoile une magie jusque-là méconnue dans l’univers de Star Wars : elle se métamorphose en une sorte de spectre noir et brumeux.

Mais avant qu’elle ne puisse compléter sa transformation, Sol la transperce avec son sabre laser. Aniseya révèle alors qu’elle s’apprêtait à laisser Osha partir avec les Jedi. Quelques minutes plus tard, les deux jumelles se retrouvent face à face dans un foyer en ruine, ravagé par l’incendie. Alors que les plateformes sur lesquelles elles se trouvent commencent à tomber dans un abîme, Sol tente de les sauver toutes les deux. Mais il finit par laisser tomber Mae et par concentrer sa Force sur Osha. Mae sombre alors sous les décombres et Sol la laisse pour morte.

Osha et Sol dans The Acolyte // Source : Disney+

De retour à leur vaisseau, Sol et son équipe décident de recueillir Osha et de rejeter toute la faute sur Mae, laissant Osha grandir avec l’idée que sa sœur a tué toute sa communauté, après avoir mis volontairement le feu à leur maison. Ce parti pris narratif remet en cause la supposée pureté des Jedi, censés protéger et utiliser la lumière de la Force, et non sa part obscure.

Ici, Sol a privilégié ses intérêts personnels, à savoir s’allier avec Osha pour qu’elle devienne sa Padawan, tout en tuant volontairement sa mère et en l’arrachant à sa famille. Cela explique donc pourquoi, une fois devenue adulte, Mae cherche à se venger de ces quatre Jedi en particulier : Sol, Indara, Torbin et Kelnacca.

Les sorcières de Brendok sont-elles méchantes ?

The Acolyte s’amuse à brouiller les pistes entre le bien et le mal, remettant en question les actions des Jedi. Les sorcières, elles, semblent avoir un objectif plutôt simple : vivre une vie paisible loin de la République, pour explorer les pouvoirs de la Force avec des techniques désapprouvées par l’Ordre des Jedi, comme le Fil.

Les sorcières de Brendok, particulièrement puissantes // Source : Disney+

Elles espèrent que Mae et Osha, créées spécifiquement par Aniseya, prendront dignement leur relève dans un futur plus ou moins proche. Elles commencent seulement à se défendre violemment lorsque l’équipe de Sol vient les attaquer sur leurs terres. Leurs motivations ne semblent donc pas, pour le moment, vraiment maléfiques.

Pourquoi Kelnacca attaque son équipe ?

Après la mort de sa compagne, Aniseya, Koril fait exploser sa rage, entame un combat avec Sol, puis prend le contrôle de l’esprit de Kelnacca, avec l’aide des autres sorcières de la communauté. Le Wookie attaque alors ses propres amis, blessant gravement Torbin au visage.

Les sorcières de Brendok meurent-elles ?

Alors que Koril disparaît subitement, les autres sorcières de la communauté entament un rituel étrange pour garder le contrôle de l’esprit de Kelnacca. Mais Indara apparaît finalement, libérant son ami Wookie, ce qui provoque l’évanouissement de toutes les sorcières. Leur mort n’est pas vraiment confirmée par le flashback, pas plus que celle de Koril, qui pourrait donc potentiellement revenir par surprise dans la suite de The Acolyte.

