Lecture Zen Résumer l'article

The Acolyte arrive en streaming sur Disney+ début juin, et avec elle une foultitude de nouveaux personnages. Voilà les principaux noms à retenir.

The Acolyte va se dérouler un siècle avant La Menace fantôme et, de fait, la nouvelle série Star Wars aura des personnages inédits. Sol, Indara, Mae, Jecki Lon ou encore Kelnacca… pour beaucoup de spectateurs et spectatrices, toutes ces identités sont encore bien vagues et il n’est pas simple d’associer un visage précis à chaque fois.

Un petit guide de survie était donc tout à fait justifié, avec un récapitulatif du casting principal. Les premiers épisodes doivent arriver en streaming sur Disney+ à partir du 5 juin 2024. Les suivants au rythme d’un par semaine (il y en a huit en tout pour la première saison). Bonne nouvelle : vous pourrez attaquer la série sans préalable particulier.

Pour aller plus loin Ce que l’on sait de The Acolyte, future série Star Wars

Indara

Indara est une humaine qui a atteint le rang de maître au sein de l’ordre Jedi. Incarnée à l’écran par Carrie-Ann Moss (Matrix, Memento), elle dispose de compétences avancées en combat. Elle affronte notamment une tueuse en déployant notamment des capacités martiales et un usage de la Force ; avant de dégainer plus tard son sabre laser.

Indara. // Source : Lucasfilm

Sol

Comme Indara, Sol est un humain et maître Jedi au sein de l’ordre. Il est joué par Lee Jung-jae (Squid Game). Il est présenté dans les trailers comme très soucieux de l’enseignement auprès de la jeune génération. Plus tard, il est de toute évidence à la tête d’un groupe de chevaliers pour lever le mystère autour d’un incident lié au côté obscur de la Force.

Sol (à droite). // Source : Star Wars

Mae

Mae semble être une ancienne Jedi — peut-être une padawan — dont le passé est lié à Sol. Incarnée par Amandla Stenberg (Darkest Minds : Rébellion, The Hate U Give), cette humaine s’est visiblement écartée du chemin du côté clair de Force et a embrassé une voie plus sombre — en opposition aux Jedi.

Jecki Lon

Jecki Lon est mi-humaine et mi-theelin. Elle est surtout la disciple de Sol — c’est une padawan. Derrière le maquillage se cache l’actrice Dafne Keen (Logan, His Dark Materials : À la croisée des mondes). Ce personnage trouve son inspiration dans l’édition spéciale de Star Wars, sortie en 1997, quand une autre theelin a été mise en scène.

Jecki Lon. // Source : Star Wars

Vernestra Rwoh

Vernestra Rwoh est de l’espèce mirialan — d’où la peau verte. C’est aussi une maître Jedi, au même titre que Sol, Indara et Kelnacca. Dans la série, elle a déjà une bonne centaine d’années. C’est l’actrice Rebecca Henderson (Appropriate Behavior) qui lui prête ses traits. Particularité de Vernestra Rwoh : elle a un fouet laser.

Vernestra Rwoh (à gauche). // Source : Star Wars

Kelnacca

Les wookies ne sont pas tous les acolytes de célèbres contrebandiers. Dans le cas de Kelnacca, il est un maître Jedi vivant une vie d’ermite. Cela ne l’a pas empêché de donner un coup de main à Sol durant ses investigations. Sous le costume se trouve le basketteur Joonas Suotamo, dont la grande taille l’a déjà amené à jouer Chewbacca.

Kelnacca. // Source : Lucasfilm

Yord Fandar

Un autre humain, un autre chevalier Jedi. Il va lui aussi participer aux efforts de maître Sol. Auparavant, il officiait comme garde du temple Jedi sur la planète Coruscant. À l’écran, c’est Charlie Barnett (Russian Doll) qui l’incarne.

Yord Fandar (à gauche). // Source : Lucasfilm

Torbin

Torbin est lui aussi un maître Jedi humain. Joué par Dean-Charles Chapman (1917, Game of Thrones), il va également se retrouver mêler aux affaires de maître Sol. Il se trouvait à un avant-poste Jedi.

Torbin. // Source : Star Wars

Mère Aniseya

Il n’y a pas que les membres de l’ordre Jedi qui ont une sensibilité fine de la Force : d’autres individus, parfois des groupuscules, peuvent aussi puiser dedans. C’est le cas de mère Aniseya, une humaine à la tête d’un clan de sorcières. Jodie Turner-Smith (Sex Education, Tron : Ares) a été choisie pour ce rôle.

Aniseya. // Source : Star Wars

Qimir

Il n’y a pas que des Jedis dans The Acolyte. L’acteur Manny Jacinto (The Good Place) a été choisi pour incarner un humain qui dans une autre vie a été contrebandier. Lui aussi se retrouvera mêlé aux préoccupations de Sol.

Qimir. // Source : Star Wars

The Acolyte Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !