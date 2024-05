Lecture Zen Résumer l'article

The Acolyte arrive début juin, et va donner à voir la Haute République, une période méconnue de la chronologie Star Wars. À une semaine de la sortie sur Disney+, faut-il voir ou lire quelque chose de spécial pour être à jour ?

C’est à partir du 4 juin 2024 que The Acolyte, la nouvelle série Star Wars en prises de vues réelles, fera ses débuts sur Disney+. Deux épisodes pour commencer, puis un épisode supplémentaire chaque semaine sur le service de streaming. En tout, la saison 1 de The Acolyte doit compter huit épisodes — en attendant une hypothétique saison 2.

À une semaine de la diffusion de The Acolyte, peut-être qu’une partie du public se demande s’il faut voir ou lire quelque chose de particulier dans Star Wars pour être à jour. Sur Reddit ou ailleurs, des internautes ont déjà eu cette interrogation. La bonne nouvelle, c’est que pour une fois, il n’y a pas vraiment de conseils de lecture ou de visionnage à donner.

Pas de contenu indispensable à voir ou lire avant

The Acolyte se déroule en effet un siècle avant La Menace fantôme — le premier film de la prélogie et aussi le premier film de Star Wars dans l’ordre chronologique. De fait, les chances de croiser des personnages commun aux deux œuvres sont réduites. On pourrait toutefois voir peut-être des caméos, vu la longévité de certains aliens, comme Yoda (des théories existent).

Les enjeux seront également différents. La prélogie narre le crépuscule de la République et l’émergence de l’Empire, ainsi que l’effondrement de l’ordre Jedi et la guerre civile dans toute la galaxie. The Acolyte a une intrigue plus resserrée, avec un maître Jedi enquêtant sur une série de meurtres étranges — et l’éventuelle résurgence des Sith.

Concernant La Haute République, qui est un arc narratif mobilisant plusieurs supports (des romans, des comics, des nouvelles, entre autres), il existe un même écart temporel : cette saga se déroule deux siècles avant La Menace fantôme et, donc, un siècle avant The Acolyte. Les liens scénaristiques sont un peu trop distendus pour rendre cet arc vraiment indispensable.

La Haute République (qui est aussi une période chronologique, en plus d’être une franchise) est divisée en trois phases intitulées La Lumière des Jedi, La Quête des Jedi et Les Épreuves des Jedi. Chacune d’elles incluent de nombreux médias — et bientôt, un jeu vidéo avec Eclipse, qui est toujours en développement par Quantic Dream.

En résumé, vous pouvez attaquer The Acolyte l’esprit serein. Si vous tenez à avoir un contexte, cela peut valoir le coup de voir La Menace fantôme (on devine que c’est déjà fait) et lire les comics de La Haute République (c’est le plus « rapide » à consommer, en comparaison des romans). Cela vous donnera ainsi les « bornes » amont et aval.

