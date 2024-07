Lecture Zen Résumer l'article

Alors que l’épisode 8, le dernier de cette saison 1, est très attendu sur Disney+, voici 8 questions que l’on se pose encore sur The Acolyte.

Un mystérieux Sith, un clan de sorcières à la puissance impressionnante, des secrets du passé qui font à nouveau surface… Depuis le début de sa saison 1, The Acolyte ménage son suspense. Heureusement, la série de l’univers Star Wars, disponible sur Disney+, va enfin dévoiler son ultime épisode, ce mercredi 17 juillet 2024. L’occasion, on l’espère, d’offrir des réponses à ces 8 mystères, dans un final potentiellement grandiose.

Attention, la suite de cet article contient évidemment des spoilers sur The Acolyte.

Comment ont été créées les jumelles Osha et Mae ?

« Je les ai créées » : dans The Acolyte, Aniseya, la mère d’Osha et Mae, utilise ainsi de drôles de formulations pour parler de ses filles. Sans avoir de confirmation claire de la part de la série, on peut tout de même en déduire que la leader des sorcières de Brendok aurait utilisé la Vergence, une concentration inédite de force sur sa planète, pour mettre au monde ces deux sœurs que tout oppose désormais.

Dans une interview à Nerdist, Leslye Headland, la showrunneuse de la série, a promis que la réponse serait enfin donnée dans l’épisode 8, sans que l’on ait besoin d’attendre une potentielle saison 2. Ouf.

Mae dans The Acolyte // Source : Disney+

Quel est le véritable pouvoir d’Aniseya ?

Se métamorphoser en un instant en un spectre noir, capable d’emporter avec elle sa fille, Mae : voilà la capacité spéciale démontrée par Aniseya dans l’épisode 7, juste avant de se faire transpercer par le sabre laser de Sol. Un immense pouvoir, qui n’est pas sans rappeler ceux des Sœurs de la Nuit, un autre clan de sorcières bien connu de l’univers de Star Wars.

Mais les deux communautés sont-elles vraiment connectées ? Et Aniseya possède-t-elle également d’autres formes de magie, comme celle de créer, seule, la vie de ses filles ?

On me voit… On me voit plus ! // Source : Disney+

Où est passée Koril ?

L’autre mère d’Osha et Mae, Koril, possède des capacités similaires à celles d’Aniseya, lui permettant notamment d’entrer dans l’esprit de Kelnacca et de le contrôler, avec l’aide d’autres sorcières. Mais à la fin de l’épisode 7, elle disparaît subitement, sans laisser de traces. Et dans les films et les séries, une règle s’applique à tous les coups : « pas de corps, pas de mort ».

Pour le moment, on peut donc supposer que Koril est toujours vivante. En revanche, malgré certaines théories qui ont circulé dans les cercles de fans, Leslye Headland, la créatrice de la série, a affirmé que Koril et Qimir ne se connaissaient pas. Elle ne peut donc pas être le fameux « maître Sith » à l’identité toujours mystérieuse.

Koril dans The Acolyte // Source : Disney+

C’est quoi exactement l’Ascension et le « pouvoir des deux » ?

Avant d’être interrompues par Indara, Kelnacca, Torbin et Sol, le clan des sorcières de Brendok avait entamé une cérémonie toute particulière avec Osha et Mae : l’Ascension. Cela devait permettre aux jumelles d’acquérir un rôle supplémentaire dans leur communauté, mais seule Mae a complété le rituel.

Cela explique pourquoi elle est la seule à posséder une cicatrice blanche sur le front. Aniseya évoque également le « pouvoir des deux », que les deux sœurs pourraient invoquer, mais aucun détail n’a été donné à ce sujet.

Osha et Mae en compagnie de leur mère, Aniseya // Source : Disney+

Comment Mae va-t-elle réagir après les révélations de Sol ?

L’épisode 7 nous a dévoilé, dans leur entièreté, les évènements qui ont eu lieu à Brendok, il y a 16 ans. C’est à cette occasion qu’Osha et Mae ont été séparées, la première étant intégrée à l’Ordre Jedi, et la seconde étant laissée pour morte. Sol, le maître Jedi, déroule ainsi son récit à Mae dans le dernier épisode diffusé, avouant sa responsabilité dans la mort d’Aniseya, dans la destruction du clan de sorcières, ainsi que dans l’abandon de Mae sur Brendok.

Comment Mae va-t-elle réagir à ces révélations, elle qui avait déjà pour objectif de tuer les quatre Jedi responsables de ce passé tragique, à savoir Indara, Kelnacca, Torbin et Sol, justement ?

Torbin et Sol dans les flashbacks de The Acolyte // Source : Disney+

Osha va-t-elle rejoindre le côté obscur de la Force ?

C’est l’une des grandes questions de cette saison. Dans l’épisode 6, on a laissé Osha en compagnie de Qimir, un Sith qui semble renié par l’Ordre Jedi. Leur relation, déjà comparée par beaucoup de fans à celle développée entre Rey et Kylo Ren dans la postlogie Star Wars, semble se diriger vers du respect, voire un attachement plus émotionnel.

Les révélations de Sol, pour le moment uniquement destinées à Mae, pourraient également toucher Osha : elle qui est profondément attachée à son ancien maître Jedi, va-t-elle basculer vers le côté Obscur de la Force en apprenant qu’il lui a menti toute sa vie ? Avec un guide aussi sexy que Qimir, il faut avouer que le chemin est tentant.

Oshamir est déjà le couple préféré des fans // Source : Disney+

Vernestra est-elle le maître du Sith ?

De nombreuses théories circulent dans les cercles de fans de Star Wars concernant l’identité de Qimir, son passé, et, surtout, la personne qui l’a initié à la Force. L’une de ces hypothèses veut que Vernestra Rwoh serait l’ancien maître Jedi de Qimir, avant qu’il ne se tourne vers le côté obscur.

Elle semble en tout cas très préoccupée en apprenant les agissements de Qimir, comme si des souvenirs du passé lui revenaient en mémoire. Connaissait-elle Qimir avant ses crimes ? Mystère et boule de gomme.

Vernestra dans The Acolyte // Source : Lucasfilm

Sol et Qimir sont-ils une seule et même personne ?

Il s’agit de notre théorie préférée concernant The Acolyte, et on espère très fort que la série entendra nos prières : Sol et Kimir seraient en réalité une seule personne. Plusieurs indices suggèrent ainsi que le maître Jedi, accablé par sa responsabilité dans les événements de Brendok, aurait utilisé la Vergence présente sur la planète pour se séparer de sa part obscure. Cette tentative aurait donc conduit à la naissance de Qimir, rejeté immédiatement par Sol, qui aurait tenté de le tuer.

Cela expliquerait pourquoi Qimir a une large cicatrice dans le dos, liée à « celui qui l’a rejeté ». Au-delà de cette théorie, il semble très probable que Sol et Qimir soient liés, d’une façon ou d’une autre. Il reste donc à The Acolyte à expliciter cette connexion étrange, ainsi que tous les autres mystères restés en suspens, dans son dernier épisode, disponible dès le mercredi 17 juillet sur Disney+.

