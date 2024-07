Lecture Zen Résumer l'article

Un dialogue entre deux personnages de la série Star Wars The Acolyte suggère que le casque du Sith possède une autre faculté étonnante. Il existerait un lien avec l’univers de Knights of the Old Republic.

Un casque peut avoir plusieurs fonctions. Il permet de cacher sa véritable identité. Il sert aussi à se protéger des chocs. Dans The Acolyte, celui que porte le Sith a aussi la capacité d’encaisser des coups de sabre laser, grâce au cortosis. Mais, de toute évidence, cette pièce d’équipement a encore une autre faculté, encore plus remarquable. La suite contient des spoilers.

Gare aux révélations !

Un casque capable de contrer la Force ?

Lors du duel entre le maître Jedi Sol et Qimir, le mystérieux Sith, un dialogue a suggéré que ce casque a la capacité de contrer certaines techniques de manipulation par la Force, comme le contrôle mental ou la lecture des pensées. Sol exige que son ennemi montre son visage, mais Qimir décline. « Pour que vous lisiez mes pensées ? Non, non non. »

On sait qu’il existe dans Star Wars des créatures ayant une aptitude naturelle à résister à certaines manipulations. On peut penser à Watto, le toydarien qui était propriétaire d’Anakin Skywalker sur Tatooine. Quand Qui-Gon Jinn tente d’influencer l’esclavagiste, il se rend compte que sa technique ne passe pas. Il s’agit du cas le plus connu.

Mais il en existe d’autres, notamment dans l’ancien univers étendu : on peut mentionner les ysamalari, des lézards qui peuvent repousser la Force aux alentours, ce qui engendre une sorte de zone sans la Force. On peut aussi citer les yuuzhan vong, une race alien qui est venue d’une autre galaxie et qui semblait ne pas exister dans la Force.

Qimir n’est ni un toydarien ni un yuuzhan vong, mais a priori un « banal » humain. Il n’a pas non plus sur la tête un ysamalari. C’est donc visiblement son casque qui donne cette protection. On sait qu’il est composé en cortosis, un métal capable de résister à une lame de sabre laser (et pouvant aussi la désactiver un court instant).

De toute évidence, un autre matériau est entré dans la fabrication. C’est en tout cas une théorie qui expliquerait la raison pour laquelle Qimir tient à le garder (même si, plus tard dans l’épisode, Qimir ne l’a plus et Sol n’a pas l’air de tenter quoi que ce soit). Et il existe aussi des items pouvant contrer des sorts utilisant la Force.

C’est ce que des fans ont rappelé dans un fil de discussion sur Reddit. Dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic, sorti en 2003, et qui fait l’objet d’un remake, il existe un « masque Sith » qui protège l’esprit. Il « bloque les influences mentales extérieures et autres bruits sensoriels, permettant à l’utilisateur de se concentrer sur ses capacités sans distraction. »

Rien ne dit, évidemment, que le casque qu’utilise Qimir est ce masque Sith en particulier, mais on peut y voir une certaine filiation. C’est d’autant plus plausible que Leslye Headland, la réalisatrice de The Acolyte, a déjà fait savoir qu’elle avait puisé dans l’univers de KOTOR pour développer son histoire. C’est une piste crédible.

Si elle s’avère exacte, cette piste permet aussi de dire que ce matériau est extrêmement rare ou excessivement inconnu. Ou que cela nécessite des procédés de forge très particulier et, pourquoi pas une certaine sorcellerie Sith. C’est évidemment pour l’instant très hypothétique et il faudra peut-être attendre d’autres épisodes pour y voir plus clair.

En tout cas, cela permettrait aussi d’expliquer pourquoi d’autres casques iconiques de la saga, comme celui de Dark Vador, de Kylo Ren ou même ceux portés par les mandaloriens, ne semblent pas avoir cette capacité de bloquer des techniques de manipulation mentale. Peut-être parce que c’est un obscur art ancestral oublié.

