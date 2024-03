L’un des super-héros les plus appréciés de l’univers Marvel se multiplie sur Netflix avec 4 films et donc 4 interprétations de Peter Parker différentes, disponibles en streaming : Spider-Man : New Generation, Spider-Man : Far From Home, The Amazing Spider-Man, ainsi que le Spider-Man de Sam Raimi.

Comme de nombreux super-héros à l’écran, Spider-Man a enfilé plusieurs visages pour tisser sa toile, au fil des décennies. Et justement : Netflix vient d’ajouter de nouveaux films avec Peter Parker, à voir sur la plateforme de streaming.

Attention : cette sélection est évidemment non-exhaustive, la filmographie de l’homme-araignée étant aussi grande que le multivers (sans aucune exagération, bien sûr).

Spider-Man : Far From Home // Source : Sony Pictures

Spider-Man : New Generation sur Netflix, le super-héros aux multiples visages

Parodier le personnage de Spider-Man tout en lui rendant hommage de la plus belle des façons, en perpétuant son héritage à la perfection : c’est le pari largement réussi de New Generation, qui a tout simplement fait l’effet d’une bombe à sa sortie, en 2018. Ce film d’animation bourré de références à la pop culture, qui s’accorde même le luxe de se moquer des clichés sur les super-héros, nous propose un petit voyage dans le multivers, version Spider-Man.

Aux côtés de Miles Morales, un ado afro-américain, on découvre ainsi les mille et une vies de Peter Parker dans un univers ultra coloré, qui ne nous laisse aucune seconde de répit. Un sommet d’inventivité et d’humour, dont la suite, Across the Spider-Verse, a réussi l’exploit de frapper encore plus fort, en 2023. Autant vous dire que l’on attend avec grande impatience le troisième et dernier volet de la saga, Beyond the Spider-Verse, qui s’annonce comme un nouveau feu d’artifice pour les yeux, comme pour les oreilles.

Spider-Man : Far From Home sur Netflix, le super-héros voyageur

Après un premier volet très réussi, nommé Homecoming, l’acteur Tom Holland (Uncharted) enfilait à nouveau le costume de l’homme-araignée dans Far From Home. Probablement devenue la tête la plus connue de l’univers de Spider-Man, notamment grâce à sa présence dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), cette version de Peter Parker nous emmène loin, très loin de chez lui, pour un petit voyage en Europe entre amis. Mais, évidemment, l’adolescent va devoir remplir à contrecœur ses missions super-héroïques, alors que des attaques de créatures ravagent le continent.

On s’offre donc un petit tour à Londres ou à Prague avec Spider-Man : Far From Home, qui possède la lourde tâche de passer juste après les évènements d’Avengers : Endgame. Un brin confuse, cette nouvelle aventure de Peter Parker a tout de même le mérite de nous en mettre plein les yeux, restant un spectacle visuel éblouissant. Ce n’est pas le meilleur Spider-Man, loin de là, mais rien que pour les beaux yeux de Jake Gyllenhaal (Prisoners) en Mystério, on en redemande.

The Amazing Spider-Man sur Netflix, le super-héros amoureux

Avant Tom Holland dans le rôle de l’homme-araignée, il y avait évidemment Andrew Garfield (Sur ordre de Dieu), la version la plus adorable du super-héros, qui se révèle plus vulnérable et attachant que jamais. On y retrouve les origines du mythe, avec la fameuse morsure de la créature radioactive, ainsi qu’un combat vraiment réussi contre Le Lézard.

Malheureusement considéré comme un échec, notamment à cause de sa suite désastreuse, The Amazing Spider-Man trouve tout de même un ton différent des autres variations autour de ce super-héros iconique. Il faut avouer que le duo formé par Andrew Garfield et la solaire Emma Stone (La La Land) dans le rôle de Gwen Stacy est pour beaucoup dans notre tendresse pour ce teen movie fantastique imparfait, mais touchant.

Spider-Man sur Netflix, le super-héros originel

On termine cette sélection en revenant aux bases : celles établies par Sam Raimi en 2002, avec la prestation de Tobey Maguire (Extrapolations) dans le rôle principal, et la présence de Willem Dafoe (Le Crime de L’Orient Express), au sommet dans le rôle du Bouffon Vert, à savoir le meilleur antagoniste de cet univers, tout simplement.

Premier film à mettre en valeur l’homme araignée, Spider-Man brille par la réalisation inspirée de Sam Raimi (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), qui continuera à apposer sa patte dans les deux volets suivants, jusqu’en 2007. Ce précurseur du MCU et de The Dark Knight a ainsi permis de montrer la voie, avec une narration façon blockbuster, teintée de cinéma d’auteur. Une saga extrêmement solide, qui n’a pas vieilli, 20 ans plus tard.

