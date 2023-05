Sony a profité de son PlayStation Showcase du 24 mai pour diffuser une longue séquence de gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, future exclusivité PS5 attendue pour cet automne. Peter Parker aura le symbiote Venom en lui.

C’était attendu. Durant son PlayStation Showcase diffusé le 24 mai, pendant lequel une nouvelle console a été officialisée, Sony a dévoilé une longue bande-annonce, avec du gameplay, de Marvel’s Spider-Man 2. Officialisée en septembre 2021, cette exclusivité PS5 était encore bien mystérieuse. Tout juste savait-on que Venom sera de la partie, face à Peter Parker et Miles Morales. En réalité, on incarnera carrément Venom, ou plutôt une version de Spider-Man contaminée par le Symbiote.

Venom sera donc au cœur de l’intrigue de Marvel’s Spider-Man 2, et tout porte à croire qu’il finira par prendre le dessus sur Peter Parker. « Cet opus creuse la relation personnelle entre Peter et le Symbiote, mais également son impact sur ses proches… », promet le studio Insomniac Games. Le vrai méchant de l’histoire devrait en revanche être Kraven le Chasseur, ce qui n’est pas un hasard quand on sait qu’un film centré sur lui est en préparation. Peter Parker et Miles Morales auront fort à faire quand il faudra l’affronter.

Avec Marvel’s Spider-Man 2, la hype est à son comble

L’engouement est bien évidemment à son comble avec ce Marvel’s Spider-Man 2, suite d’un jeu qui posait des bases déjà très solides. S’il y aura bien deux héros dans le jeu, l’expérience sera exclusivement solo. Pendant la vidéo, on peut voir qu’il sera possible de passer d’un personnage à l’autre avec une fluidité exemplaire dans un style qui rappelle les braquages de GTA V — merci le SSD de la PlayStation 5. Cela préfigure un gameplay double puisque les deux Spider-Man n’ont pas vraiment les mêmes pouvoirs.

Surtout, le fait qu’on incarne une version de Peter Parker contaminée par Venom implique des nouvelles aptitudes, avec certainement plus de puissance pour se défendre face aux ennemis. « Il est nettement plus agressif et ne retient pas ses coups », précise d’ailleurs Sony sur son blog. On retrouve en tout cas l’argument d’agilité de Spider-Man, avec des déplacements toujours aussi plaisants et des séquences de navigation impressionnantes. Avec son statut d’exclusivité PS5, Marvel’s Spider-Man 2 devrait faire franchir un sacré cap à ce qu’offraient le précédent opus et son spin-off centré sur Miles Morales.

Marvel’s Spider-Man 2 // Source : Capture YouTube

Pour preuve, Marvel’s Spider-Man 2 mobilisera plusieurs technologies de la console de Sony — outre le SSD déjà évoqué. Sony indique : « Notre monde est plus riche, plus dense et rempli de détails, comme des particules et des textures améliorées. Les éclairages ont également été améliorés et projettent des ombres et reflets plus spectaculaires sur les murs et les tuyaux. De plus, l’Audio 3D crée un environnement sonore unique autour de vous. Enfin, nous avons accru l’immersion dans Marvel’s Spider-Man 2 grâce aux fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, notamment les effets haptiques et les gâchettes adaptatives. » Bref, il devrait être un sacré ambassadeur de la PS5.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !