Ce thriller coréen de Netflix cartonne sur la plateforme de streaming depuis sa sortie, le 6 juin 2025. Si vous avez déjà englouti les 7 épisodes de ce drame sanglant, voici 4 séries comme Sans merci à dévorer sur Netflix.

Le cinéma et les dramas coréens possèdent plusieurs spécialités, dont les romances dégoulinantes d’amour, mais surtout les thrillers implacables et sanglants. Old Boy, Squid Game, Parasite, The Glory… La liste est longue, et Sans merci vient justement de rejoindre ses prestigieux aînés au rayon des quêtes de vengeance à la violence extrême.

Il s’agit d’une histoire de mafia sombre et brutale, qui passionne les abonnés de Netflix depuis sa sortie, le 6 juin 2025. Pour continuer sur votre lancée, voici donc 4 séries similaires à découvrir en streaming.

My Name sur Netflix

Vengeance rime rarement avec calme et bienveillance. C’est ce que nous prouve Sans merci, entre deux bastons. Mais bien avant elle, une autre série coréenne nous avait déjà retourné l’estomac et le cœur : My Name, également sur Netflix. On y découvrait l’histoire de Yoon Ji-woo, une jeune femme déterminée à punir l’assassin de son père. Elle rejoint alors un réseau criminel et infiltre la police, sous un faux nom.

Comme Sans merci, ce thriller coréen n’hésite pas à recourir à la violence extrême et aux activités criminelles pour dérouler son propos. My Name développe ainsi le récit initiatique d’une tueuse impitoyable, incarnée par la géniale Han So-hee (La Créature de Kyŏngsŏng). Un incontournable du catalogue Netflix, qui tabasse fort.

Giri/Haji sur Netflix

Sans merci mélange habilement le lien intime qui unit deux frères et les lois cruelles de la mafia. Dans la même lignée, une autre série Netflix avait déjà puisé dans ces inspirations : Giri/Haji. On quitte alors les paysages urbains de la Corée pour voyager entre Tokyo et Londres, aux côtés d’un détective redoutable. Déterminé à retrouver son frère, impliqué dans des conflits avec les Yakuza et accusé de meurtre, Kenzo va être confronté à un dilemme moral douloureux : doit-il l’arrêter ou prioriser son amour familial pour lui ?

Pendant 8 épisodes, Giri/Haji nous plonge au cœur d’affaires illégales, par le prisme de l’intime et de la quête existentielle. Un parti pris original, sublimé par une mise en scène inventive, entre split screens, esthétique des mangas et séquences de bastons sans temps mort. Le tout est mené par le comédien japonais Takehiro Hira (Shōgun), encore trop rare sur nos écrans.

A Killer Paradox sur Netflix

Vous êtes restés bouche bée devant l’ambiance sanglante de Sans merci ? Alors, nous vous conseillons de jeter un œil à l’un des dramas coréens les plus brutaux de ces dernières années : A Killer Paradox. Lee Tang, le personnage principal, est un homme tout à fait ordinaire. Jusqu’au jour où il donne la mort, par erreur, à un tueur en série.

Désormais, il est condamné à entrevoir les pires intentions des individus autour de lui et décide donc de continuer sur sa lancée meurtrière, avec d’autres criminels. Portée par Choi Woo-shik, dont on avait pu découvrir le talent grâce au film Parasite, cette série Netflix a même créé une polémique lors de sa sortie, en Corée du Sud.

Aux côtés du mal (The Worst of Evil) sur Disney+

Dans Sans merci, le personnage de Nam Gi-jun n’hésite pas à réintégrer son ancien gang pour venger son frère, coûte que coûte. Une caractéristique partagée par Junmo, un inspecteur de campagne qui décide d’infiltrer l’un des gangs les plus dangereux d’Asie, à la fin des années 1990 : le Gangnam Union, qui sévit entre la Corée et le Japon.

Mais en s’introduisant en secret dans ce groupe de trafiquants aux activités illégales, Junmo se retrouve pris au piège entre sa femme, Euijeong, et Kicheol, le chef du gang. Pourra-t-il retrouver une vie normale, au bout du tunnel ? Pendant 12 épisodes, Aux côtés du mal (ou The Worst of Evil en anglais) a ainsi mis en scène Wi Ha-joon, l’un des acteurs phares de Squid Game, dans le rôle d’un mafieux sans pitié. Un polar très sombre, dont vous ne ressortirez pas indemne.

