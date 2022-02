Spider-Man No Way Home : pourquoi les costumes des anciens films ont dû être recréés

Les costumes de Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été refaits à zéro pour No Way Home, mais ils devaient ressembler aux originaux.

Entrer dans le multivers en faisant revivre les personnages d’anciens films, pose un petit problème technique pour la production : les costumes d’époque n’ont pas forcément été conservés. C’est à cela qu’a été confronté Spider-Man : No Way Home.

Comme le révèle Sanja Milkovic Hays, la costumière du film, dans Discussing Films, les costumes des deux anciens Spider-Man interprétés par Tobey Maguire et Andrew Garfield, ont été entièrement recréés pour No Way Home.

Tobey Maguire, tenant entre les mains son costume, dans Spider-Man 1 (Sam Raimi). // Source : Marvel

Les anciens costumes de Tobey Maguire et Andrew Garfield ont disparu

Sanja Milkovic Hays confirme que les costumes originaux portés par Tobey Maguire et Andrew Garfield « ont disparu ou ont été détruits ». En raison des matériaux utilisés et de la fragilité des textiles, ces vêtements n’auraient de toute façon pas pleinement survécu aux années. Les films avec Tobey Maguire datent d’il y a plus de 15 ans — imaginez dans quel état aurait été le costume une fois sorti du placard.

Tout l’enjeu pour la production, explique Sanja Milkovic Hays, était de reproduire quasiment à l’identique « pour que les personnages aient l’air de sortir tout droit de ces univers » d’origine.

« C’était vraiment intéressant de les recréer car la technologie a beaucoup évolué depuis leur conception. Le défi consistait à adapter et à modifier de nombreux éléments, tout en donnant l’impression qu’ils sortaient tout droit de ces films, ce qui a nécessité de nombreux essais et une attention particulière aux détails. »

Quant aux costumes des bad guys qui ont eux aussi signé leur retour dans No Way Home, le travail était légèrement différent : il ne fallait pas reproduire leur ancien style, mais plutôt le faire légèrement évoluer. « L’idée (…) était un peu plus de mettre à jour leurs costumes pour qu’ils répondent à la sensibilité du public qui a grandi en regardant les films Marvel ces 20 dernières années », détaille Sanja Milkovic Hays. « Ainsi, pour Willem Dafoe et Alfred Molina, nous avons simplement modernisé leur costume emblématique. En revanche, le look Electro de Jamie Foxx a entièrement changé de manière à mieux s’inscrire dans l’univers de Tom Holland. »