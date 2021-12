Quels films faut-il voir avant Spider-Man: No Way Home ?

Spider-Man: No Way Home sort cette semaine dans nos salles. Intégré au Marvel Cinematic Universe, il fera aussi écho aux anciens films Spider-Man grâce au concept du multivers. Voici les blockbusters à (re)voir pour bien tout comprendre.

Après des mois et des mois d’attente, Spider-Man: No Way Home sort dans les salles obscures (ce mercredi 15 décembre). Le long métrage risque de faire date dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) : il va introduire le concept du multivers, en emmenant le célèbre héros dans des univers que les spectateurs ont déjà découverts.

C’est confirmé : Spider-Man va croiser certains ennemis vus dans les films qui ont existé avant le MCU (et auxquels ils ne sont normalement pas rattachés). Cet immense pas de côté implique de (re)voir plusieurs films pour bien tout comprendre — et pas uniquement des films développés dans le cadre du MCU.

Voici notre sélection — volontairement resserrée — des films à revoir avant de se plonger dans Spider-Man: No Way Home. On a par exemple écarté l’arc lié aux Avengers (et au combat contre Thanos).

Les films à revoir avant Spider-Man: No Way Home

Spider-Man (2002)

Spider-Man (2002) // Source : Sam Raimi & Columbia Pictures

Le tout premier film articulé autour de Spider-Man est sorti à une époque où personne n’imaginait qu’un empire du divertissement tel que le MCU pourrait exister. Et le long métrage réalisé par Sam Raimi est important à plus d’un titre. Alors que les films de super-héros étaient souvent la cible de moqueries, Spider-Man a montré une voie — à mi-chemin entre le film d’auteur et le blockbuster. Et comme c’est le tout premier film Spider-Man, il est essentiel pour Spider-Man: No Way Home. D’autant qu’il oppose le super-héros au Bouffon Vert, qui fera son grand retour.

À contrario, Spider-Man 2 et Spider-Man 3 sont plus dispensables, quand bien même ils permettent de faire la connaissance de Dr. Octopus et de l’Homme-Sable, qui seront eux-aussi dans Spider-Man: No Way Home. Les bases posées par le premier Spider-Man suffisent à se réapproprier l’univers incarné par Tobey Maguire.

Où le revoir ? Sur Netflix

The Amazing Spider-Man (2012)

Le Lézard dans The Amazing Spider-Man // Source : Sony Pictures

Dix ans après Spider-Man, le Marvel Cinematic Universe a posé ses premières briques. Mais la licence Spider-Man appartient toujours à Sony Pictures, qui se lance dans un reboot en remplaçant Tobey Maguire par Andrew Garfield. Ce fut un bel échec, qui a conduit Sony Pictures a vite se lancer dans un deuxième reboot, en partenariat avec Disney/Marvel pour que Spider-Man soit bien dans le MCU. On conseillera quand même de (re)voir The Amazing Spider-Man, ne serait-ce que pour la performance intéressante d’Andrew Garfield. Il doit affronter Le Lézard, qui sera dans Spider-Man: No Way Home.

En revanche, ne regardez pas The Amazing Spider-Man 2, sans conteste le pire film Spider-Man jamais réalisé (spoiler : Electro reviendra quand même dans No Way Home).

Où le revoir ? Sur Netflix

Doctor Strange (2016)

Doctor Strange // Source : Disney+

Il peut paraître étonnant de recommander un film Doctor Strange en prévision de la sortie d’un film Spider-Man. Mais ce serait oublier que le personnage joué par Benedict Cumberbatch aura un rôle très, très important dans Spider-Man: No Way Home (lié au multivers). Le film Doctor Strange est, comme on peut s’y attendre, son origin story. Ou comment un chirurgien ultra talentueux devient un puissant sorcier après un terrible accident. Dans No Way Home, il pourrait tenir ce rôle de mentor du Spider-Man version Tom Holland (comme l’a été Iron Man avant son sacrifice dans Avengers: Endgame).

Où le revoir ? Disney+

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: Far From Home // Source : Sony Pictures

Spider-Man: Far From Home est crucial pour la bonne compréhension de Spider-Man: No Way Home. Pour rappel, la deuxième aventure de Tom Holland se termine par un événement dramatique qui détermine entièrement la suite qui s’apprête à sortir. Pour inverser la situation, Spider-Man va demander de l’aide à Doctor Strange avec un sort puissant — ce qui ne sera, bien évidemment, pas sans conséquences…

Où le revoir ? En VOD ou DVD

Bonus : Spider-Man: New Generation (2018)

Source : Sony Pictures

Spider-Man: New Generation n’a strictement rien à voir avec le Marvel Cinematic Universe, de près comme de loin. Néanmoins, il peut aider à mieux comprendre comment fonctionne le multivers. En prime, c’est vraiment un excellent film, visuellement ébouriffant et scénaristiquement très malin.

Où le revoir ? En VOD ou DVD