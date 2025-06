Lecture Zen Résumer l'article

L’interprète de Jim Hopper dans Stranger Things est très heureux de raccrocher le costume de ce personnage iconique, avec la saison 5 de la série fantastique. Un final très attendu, qui sera disponible sur Netflix dès le mois de novembre 2025.

Le 15 juillet 2016, le monde entier découvrait avec stupeur ce qui est devenu très vite l’une des meilleures séries Netflix : Stranger Things. Près de dix ans plus tard, la production a gardé le cap, malgré quelques écarts narratifs, et s’apprête à dévoiler sa saison 5, dès le 27 novembre 2025.

Tout comme les fans, les acteurs vont donc devoir dire adieu aux personnages qu’ils ont tant aimés. Ce sera visiblement plus facile pour certains d’entre eux, comme l’a confié David Harbour.

Pour aller plus loin Nos 4 théories préférées sur la saison 5 de Stranger Things sur Netflix

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« On doit beaucoup jouer la même chose »

Dans un long entretien accordé à Interview Magazine, le 10 juin 2025, l’acteur américain, vu récemment dans le film Marvel Thunderbolts*, a ainsi raconté qu’il avait hâte que l’aventure se termine : « Quand j’ai commencé Stranger Things, j’aimais tellement ça. Certains amis à moi, qui avaient fait des séries pendant plusieurs années, m’avaient dit ‘Tu verras, d’ici la saison 3 ou 4, tu t’enfuiras.’ De mon côté, je me disais ‘Jamais ! J’aime trop cette équipe.’ Mais au bout d’un moment, on finit par se demander : ‘L’histoire est encore longue ?’ On doit beaucoup jouer la même chose donc on a envie de prendre des risques et de faire quelque chose que les gens n’ont pas vu avant. Donc oui, après 10 ans, je me dis juste ‘c’est ok.’ »

Une révélation pas si étonnante, compte tenu de ses précédentes déclarations sur le sujet. Le comédien avait ainsi déjà évoqué auprès de GQ le fait que Jim Hopper aurait dû se suicider à la fin de la saison 1 et que cela aurait dû être « la seule façon pour lui de s’excuser auprès de sa fille ».

Nous quand on va devoir dire adieu à Stranger Things. // Source : Netflix

La fin de Stranger Things devrait donc enfin permettre à David Harbour de se dégager du temps pour d’autres projets, notamment des films, chez Marvel ou ailleurs : « J’adore la série et j’adore mon personnage. Mais je n’ai pas envie d’être juste ce gars-là. (…) J’ai plus que ça en moi. J’ai d’autres choses différentes à montrer et je veux que les gens puissent les voir. Je n’ai pas envie qu’on m’interpelle par le nom d’Hopper dans la rue, toutes les cinq minutes, pour le reste de ma vie. »

Avec la fin de Stranger Things, David Harbour pourra même enfin « raser cette satanée moustache », si caractéristique de Jim Hopper. Et ça, ça n’a pas de prix.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama