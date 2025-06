Lecture Zen Résumer l'article

Alors que le mois de juin est synonyme de célébration pour les personnes LGBTQIA+, les plateformes de streaming proposent des sélections spéciales pour prolonger la lutte sur nos écrans. Voici donc 8 films fabuleusement queer à voir sur Netflix, Disney+ ou HBO Max.

On ne le dira jamais assez : la représentation à l’écran est essentielle. Si le cinéma n’a pas toujours su écrire des personnages LGBTQIA+ dignes de ce nom, ces dernières années, la tendance s’est bien heureusement inversée.

Alors pour célébrer le Mois des Fiertés comme il se doit, sans oublier la dimension politique des combats à mener, voici 8 films à découvrir sur les plateformes de streaming.

The Prom sur Netflix, la célébration queer adolescente

Lorsque l’on pense à la représentation LGBTQIA+, on évoque souvent le nom de Ryan Murphy (Glee, Pose, American Horror Story). En 2020, le réalisateur et scénariste américain présentait sa comédie musicale, The Prom, avec un casting ahurissant. Meryl Streep (Mamma Mia!), James Corden (The Late Late Show) et Nicole Kidman (Big Little Lies) s’éclatent ainsi dans cette célébration queer géante. On y suit deux artistes de Broadway, Dee Dee et Barry, qui voient leur carrière dépérir. Alors qu’ils sont au bout du rouleau, ils débarquent dans une petite ville de l’Indiana, où Emma souhaite aller au bal de promo avec sa petite amie, Alyssa.

Problème : l’association de parents d’élèves interdit formellement aux couples gays d’y assister. Dee Dee et Barry se jettent alors à corps perdu dans cette lutte pour offrir à Emma un bal digne de ce nom. C’est du Ryan Murphy, donc c’est too much, beaucoup trop coloré et fortement gnan-gnan. Mais The Prom reste un film d’une douceur infinie pour tous les adolescents, présents ou passés, qui ont vécu la discrimination et la peur d’être qui ils sont vraiment. Une bombe de positivité, idéale pour le Mois des Fiertés.

The Rocky Horror Picture Show sur Disney+, la célébration queer musicale

Un Mois des Fiertés ne serait pas complet sans un visionnage de LA comédie musicale queer par excellence. Complètement extravagant jusque dans ses moindres détails, The Rocky Horror Picture Show a pourtant fait un flop complet à sa sortie, en 1975, avant de devenir l’un des films les plus cultes du septième art. Mélangeant science-fiction, horreur et kitsch assumé, cette comédie musicale inclassable met en scène Janet et Brad, qui viennent de se fiancer. Un soir d’orage, leur voiture tombe en panne au milieu de nulle part. Ils se réfugient alors dans un mystérieux château et rencontrent ses habitants, dont le fantasque Dr Frank-N-Furter…

Bienvenue au Rocky Horror Picture Show, soit une heure et demie de tableaux musicaux rock’n’roll et de paroles subversives, prônant la liberté sexuelle et de genre. On vous prévient : c’est une expérience à mi-chemin entre une grosse fête gênante et un OVNI au charme désuet. Un monument de la culture queer, complètement zinzin, qui se marie parfaitement avec les luttes LGBTQIA+. Et si vous préférez l’ambiance d’une salle de cinéma, sachez que le film n’a jamais quitté l’affiche, depuis 1978, au mythique Studio Galande, à Paris, et qu’il est donc diffusé chaque vendredi et samedi, dans une ambiance absolument incroyable.

Imitation Game sur HBO Max, la célébration queer énigmatique

On vous l’accorde : Imitation Game est davantage un drame historique qu’une réelle plongée dans la communauté queer. Pourtant, son récit, inspiré de faits réels, est essentiel pour comprendre nos luttes actuelles. En 2015, le grand public découvrait ainsi enfin le parcours d’Alan Turing. Pionnier de l’intelligence artificielle, ce mathématicien a bouleversé le cours de la Seconde Guerre mondiale, grâce à sa collaboration avec les services secrets britanniques. Son objectif : décrypter la machine allemande Enigma.

Mais malgré ses avancées scientifiques majeures et son génie informatique, Alan Turing a malheureusement subi de nombreuses atrocités. Il a ainsi été poursuivi en justice pour son homosexualité jusqu’à sa mort, en 1954. Imitation Game lui rend hommage avec force, notamment grâce à la performance habitée de Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange) dans le rôle principal. Un biopic incontournable.

Nimona sur Netflix, la célébration queer fun et badass

Négocier des droits, c’est bien. Mais parfois, on a juste envie de tout cramer sur notre passage en hurlant « MORTEL ! », comme le fait Nimona. Cette adolescente drôle et badass est ainsi au cœur de l’un des meilleurs films familiaux de Netflix, sorti en 2023. Rejetée pour sa différence, cette jeune femme rebelle va alors s’allier à un chevalier, accusé à tort de meurtre. Ensemble, ils vont tenter de rétablir la vérité à leur sujet, entre deux bastons.

Mais Nimona a un secret : elle peut se métamorphoser, à sa guise, en baleine, en chat ou encore en loutre. Véritable métaphore du parcours de nombreuses personnes LGBTQIA+, cette pépite animée constitue aussi bien une comédie parfaite à la Shrek qu’un petit bijou de tendresse, qui répare nos âmes abîmées par la vie et par des décennies de discriminations. S’il y a bien un film à voir pendant le Mois des Fiertés, c’est assurément celui-ci.

Le Secret de Brokeback Mountain sur France TV, la célébration queer version cowboy

Il fallait bien un film culte dans cette sélection, alors voici celui qui a fait pleurer des générations de spectateurs : Le Secret de Brokeback Mountain, bien sûr. En 2005, le monde entier découvrait ainsi la romance inattendue entre Jack et Ennis, deux cow-boys américains des années 1960, alors qu’ils doivent garder un troupeau de moutons, à Brokeback Mountain. Lorsqu’ils se retrouvent, des années plus tard, leur amour est toujours aussi flamboyant, mais l’homophobie les empêche de vivre leur relation au grand jour.

Si ce film d’Ang Lee (Tigre et Dragon) est resté aussi iconique, c’est notamment grâce à un duo proche de la perfection, composé du regretté Heath Ledger (The Dark Knight) et de Jake Gyllenhaal (Prisoners). Difficile de rester de marbre face à leur alchimie éclatante et à la somptueuse musique composée par Gustavo Santaolalla (The Last of Us). Prêts à sortir les mouchoirs ?

Que souffle la romance sur Netflix, la célébration queer aux couleurs de Noël

Vous trouvez qu’il est trop tôt pour penser à Noël ? Attendez de pouvoir plonger dans le doux cocon de Que souffle la romance. La toute première comédie romantique gay, produite par Netflix, met ainsi en scène Peter et Nick, amis depuis toujours. Mais leur relation change subitement lorsque Peter décide de mentir à sa famille : cette année, pour Noël, il viendra avec Nick, qui devra prétendre être son petit ami. Mais ce qui devait n’être qu’un jeu prend finalement une tournure bien plus réelle…

Le scénario de Que souffle la romance est vu et revu, mais cela ne l’empêche pas d’être l’un des meilleurs films de Noël disponibles en streaming. Une petite bulle de mignonnerie, dégoulinante de bons sentiments et de guimauve, qui mettra beaucoup de paillettes dans vos vies, on vous le garantit. Cerise sur le gâteau : Philemon Chambers et Michael Urie (Shrinking) forment un couple adorable, tandis que l’icône gay Jennifer Coolidge (The White Lotus) passe même une tête pour l’occasion.

Avalonia, l’étrange voyage sur Disney+, la célébration queer écologiste

En ce Mois des Fiertés, pourquoi ne pas prôner la convergence des luttes et se détendre devant un dessin animé aussi queer qu’écologiste ? Bingo : Avalonia, l’étrange voyage coche toutes ces cases. Si la production Disney est sortie dans l’indifférence générale, fin 2022, elle possède pourtant de nombreux atouts pour être un divertissement familial et politique de grande qualité. Dans ce récit d’aventure coloré, les habitants de la planète Avalonia mènent une vie prospère, depuis qu’une plante leur offre les bienfaits de l’électricité. Mais cet équilibre est soudainement bouleversé et la famille Clade va alors devoir renouer avec son passé d’aventuriers.

Avalonia, l’étrange voyage développe ainsi un propos écologique fort, dans un dessin animé aux enjeux plutôt adultes, mais tout de même accessible aux plus petits. Au coeur de l’histoire, on peut même suivre Ethan, le fils gay de la famille Clade. Heureusement, cette caractéristique fait tout simplement partie de son identité, sans devenir un éternel problème ou être l’objet d’une discussion gênante. Au contraire, Ethan mène une vie d’adolescent ordinaire, en étant totalement terrifié à l’idée de parler à Diazo, son crush. Un personnage attachant et important en terme de représentation, qui fait un bien fou au moral.

Identité trans : au-delà de l’image sur Netflix, la célébration queer historique

On le sait : la route est malheureusement encore très longue, pour les luttes LGBTQIA+. Mais parfois, rien ne vaut un petit coup dans le rétroviseur, pour se souvenir du chemin parcouru. C’est exactement ce que propose l’excellent documentaire Identités trans : au-delà de l’image. Nourri par les témoignages de nombreuses stars de la pop culture, dont Laverne Cox (Orange is the New Black), MJ Rodriguez (Pose) ou Lilly Wachowski (Matrix), cette rétrospective analyse l’impact des représentations à l’écran sur les communautés trans.

Un reportage percutant, qui laisse enfin la parole aux personnes concernées pour raconter combien il est important de leur donner une voix, au cinéma comme dans les séries. Identités trans : au-delà de l’image permet ainsi de renverser enfin les rapports de pouvoir, tout en offrant d’excellents arguments pour vos prochains débats enflammés. Que demander de plus ?

