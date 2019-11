Spider-Man est un super-héros très à l'aise en Blu-ray UHD. Le film Far From Home le prouve encore une fois.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

En partenariat avec Disney (qui va finalement durer, après un petit imbroglio), Sony a lancé une nouvelle salve de films adaptés des aventures de Spider-Man (intégrés au MCU). Spider-Man : Far From Home est le deuxième opus et se situe, chronologiquement parlant, peu après Avengers : Endgame.

Il constitue surtout une excellente occasion de faire briller son installation home cinéma, Spider-Man, qui a les qualités requises pour contenter les yeux et les oreilles.

LE FILM

Suite de Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home a surtout la lourde tâche de passer après Avengers : Endgame. Intéressant sur certains points qu’il refuse de pousser trop loin (dans le 1, Peter voulait être Spider-Man, dans le 2, Spider-Man aimerait bien être Peter), cette suite bon enfant assure le spectacle.

Il est juste dommage que le méchant soit, encore une fois, plus ou moins le même (un mal né dans l’ombre de Tony Stark). Ce qui n’aide pas à relever les enjeux d’un Spider-Man : Far From Home finalement bien sage. À l’arrivée, on l’oublie vite, d’autant qu’il passe après le flamboyant Spider-Man : New Generation.

L’IMAGE : 5/5

Vous aviez déjà été impressionnés par l’image délivrée par le Blu-ray UHD de Spider-Man : Homecoming ? Attendez de voir celle de Spider-Man : Far From Home. On navigue dans le même soin apporté au rendu, nourri par une somme assez hallucinante de détails. En ressort un piqué dantesque, visible, par exemple, sur l’armure pleine de relief de Mystério. Faites un arrêt sur image et contemplez.

En prime, la technologie HDR — du Dolby Vision ici pour les équipés — vient achever nos yeux en soulignant tout ce qu’il faut souligner (les créatures élémentaires brillent comme jamais). Tant pis, si la photographie s’assombrit un peu plus tant les décors européens sont élégamment mis en exergue. Une fois encore, Spider-Man tisse un top démo pour le format.

LE SON : 5/5

Compte tenu de ses escapades aériennes, Spider-Man apparaît comme le super-héros parfait pour prouver que le Dolby Atmos n’a aucun égal en matière d’immersion. C’est donc sans trop de surprise que le Blu-ray UHD de Spider-Man : Far From Home se taille un costume audio sur mesure, nanti de plusieurs effets 3D particulièrement appuyés (exemple : la voix de Mystério pendant les séquences d’illusion).

Là encore, on est dans la droite lignée du film précédent, avec une utilisation optimale du format Dolby Atmos, qui a beaucoup à offrir quand il est intelligemment employé. Ici, ce sont les nombreux combats se déroulant sur plusieurs plans qui sont mis à l’honneur. Un bijou.

Le Blu-ray UHD de Spider-Man : Far From Home est disponible à moins de 30 euros.

