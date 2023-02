Vous n’avez pas envie de passer des heures à chercher votre film ou série du soir ? Ça tombe bien, Numerama est là pour vous faciliter la tâche. En ce dimanche 12 février 2023, nous vous conseillons de faire un tour dans les airs avec Tom Cruise sur Canal+ ou d’entamer une thérapie un peu particulière sur Apple TV+.

Pour vous épargner une énième recherche sur les catalogues des plateformes de SVOD, Numerama vous propose son nouveau format quotidien. L’idée ? Vous recommander un film et une série pour chaque soir de la semaine, disponibles sur Netflix, Disney+, Canal+, Apple TV+ ou encore Prime Video.

Pour terminer le week-end sans prise de tête, en ce dimanche 12 février 2023, vous avez le choix entre devenir un pilote de l’extrême grâce à Top Gun : Maverick sur Canal+ ou vous remonter le moral en douceur grâce à Shrinking sur Apple TV+.

Shrinking avec Jason Segel (How I Met Your Mother) // Source : Apple TV+

Le film Top Gun : Maverick sur Canal+, une envolée impressionnante dans les airs

Il y a près de quarante ans, Tom Cruise débutait une carrière internationale grâce à son rôle iconique dans Top Gun. En 2022, l’acteur américain enfilait à nouveau le costume de Maverick pour de nouvelles aventures aériennes étonnamment convaincantes. Le célèbre pilote de chasse reprend ainsi du service pour former les aviateurs de demain, à l’école Top Gun. Mais son passé pourrait bien le rattraper…

Comme d’habitude, l’égocentrique Tom Cruise sort les grands moyens pour offrir un spectacle qui nous en met plein les yeux à chaque instant. Grâce à sa réalisation de haute volée et son casting toujours impeccable, Top Gun : Maverick a d’ailleurs trouvé sa place dans notre sélection des meilleurs films de 2022. Le film n’a qu’un défaut : ne pas intégrer la fameuse chanson Take My Breath Away, qui a fait rêver plus d’un enfant des années 1980. Top Gun : Maverick reste tout de même du grand cinéma, parfait pour illuminer votre dimanche 12 février 2023.

À voir si vous avez aimé : Top Gun ; la saga Mission Impossible ; Pearl Harbor ; First Man

À voir si vous cherchez : action ; frissons ; avions ; armée ; baston dans les airs ; pilotes hors pair ; débrancher son cerveau ; effets spéciaux ; le septième ciel ; Tom Cruise qui fait du Tom Cruise

Passez votre chemin si : vous ne pouvez pas voir Tom Cruise en peinture ; vous avez le vertige

Pour aller plus loin Top Gun: Maverick transforme un plaisir coupable en moment de grand cinéma

La série Shrinking sur Apple TV+, une comédie thérapeutique toute douce

How I Met Your Mother et Ted Lasso sont vos séries doudous, idéales pour vous requinquer en toutes circonstances ? Alors vous allez adorer Shrinking, sa petite cousine et nouvelle venue sur Apple TV+. Menée par le duo aussi improbable qu’adorable formé par Jason Segel (How I Met Your Mother) et Harrison Ford (à 80 ans ?!), cette comédie nous plonge dans le milieu de la thérapie. Jimmy est ainsi un psy au bord du gouffre depuis la mort accidentelle de sa femme. Il décide alors de tester une nouvelle méthode sur ses patients : leur dévoiler leurs quatre vérités.

Shrinking emprunte la bienveillance de Ted Lasso pour la mixer avec la bande de potes que l’on rêverait d’avoir, celle de How I Met Your Mother, le tout avec un humour moderne et réconfortant. Cette première saison en dix petits épisodes de 30 minutes développe des personnages un brin excentriques mais plutôt attachants, remplis de défauts, de névroses et d’insécurités, comme nous. Alors, si vous avez le blues du dimanche soir, Shrinking va vous remonter le moral en un claquement de doigts (et grâce à une séance de psy au prix d’un abonnement à Apple TV+).

Déjà 4 épisodes diffusés, un nouvel épisode chaque vendredi.

À voir si vous avez aimé : How I Met Your Mother ; Ted Lasso ; After Life ; Dispatches from Elsewhere

À voir si vous cherchez : comédie ; épisodes courts ; psy atypique ; romance ; bande-son folk ; feel-good ; personnages attachants ; propos sur le deuil mais réconfortant ; Harrison Ford en mode grincheux mais mignon

Pour aller plus loin Quelles sont les meilleures séries à regarder sur Apple TV+ ?

