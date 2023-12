Juste avant Noël, quoi de mieux que de retrouver vos personnages Disney/Pixar préférés ou d’en découvrir de nouveaux ? Voici donc 8 incontournables à (re)découvrir en famille pendant les fêtes : Encanto, Soul, Raya et le dernier dragon, Wall-E, Le Roi Lion 2, En Avant, Atlantide, l’empire perdu et Toy Story 2.

Ne nous mentez pas, on le sait : chaque année, vous revisionnez au moins un Disney ou Pixar, à la période de Noël. Il faut dire que les fêtes de fin d’année se prêtent évidemment à une réunion familiale autour de Simba, Elsa, Buzz l’éclair ou encore Mulan. Les plateformes de SVOD, et particulièrement Disney+, permettent ainsi de savourer ce retour en enfance si réconfortant, bien calés sous un plaid, avec un bon chocolat chaud entre les mains.

Dans ce guide dédié, nous avons choisi de laisser de côté les classiques du genre, pour vous proposer plutôt des narrations passées plus inaperçues, mais finalement tout aussi régressives que le meilleur des doudous.

Encanto // Source : Disney

Sur Disney+, vous avez ainsi le choix entre la magie familiale d’Encanto, les questionnements existentiels de Soul, l’adorable Tuk-Tuk de Raya et le dernier dragon, la romance la plus mignonne de l’espace avec Wall-E, le Roméo et Juliette version féline avec Le Roi Lion 2, le road-trip geek d’En Avant, les découvertes mythologiques d’Atlantide, l’empire perdu ou le passé de Woody avec Toy Story 2.

Encanto sur Disney+, la magie de Noël aux notes colombiennes

« Ne parlons pas de Bruno, no, no, no… » Si vous n’avez pas vécu dans une grotte ces dernières années, vous avez probablement déjà entendu ces quelques mots, fredonnés en boucle. Et à raison : cette merveilleuse chanson, composée par Lin-Manuel Miranda (Hamilton), fait partie des milliers de bonnes raisons pour voir Encanto au plus vite. Vous y rencontrerez les Madrigal, une joyeuse famille colombienne, dont les pouvoirs magiques enchantent leur village.

Mais entre la force surhumaine de sa sœur Luisa, l’ouïe fine de sa cousine Dolores ou la cuisine thérapeutique de sa mère Julieta, Mirabel se sent bien seule, elle qui n’a pas de capacité spéciale. Mais lorsque leur immense maison féerique menace de s’écrouler, l’adolescente aux lunettes rondes va tout faire pour sauver ses proches. Encanto nous embarque dans un tourbillon aussi coloré que rythmé, dont on ressort complètement émerveillé, et surtout ravis de ne voir aucun prince charmant se pointer à l’horizon. L’un des meilleurs Disney, tout simplement.

Soul sur Disney+, la magie de Noël aux notes de jazz

Après avoir imaginé le ballet de nos émotions dans Vice Versa, Pixar allait plus loin en 2020 : s’immiscer dans ce qui fait une âme humaine. Injustement relégué à une sortie sur Disney+, loin des salles de cinéma, Soul est pourtant une grande réussite, qui touche en plein cœur. Aux côtés de Joe Gardner, passionné de jazz qui se retrouve précipitamment dans l’au-delà, et de 22, une âme qui n’a pas encore trouvé son destin, on apprend ainsi à aimer les petits plaisirs du quotidien.

Plus philosophique que les précédents Pixar, Soul parvient à distiller ses questionnements existentiels au sein d’une narration douce et drôle à la fois. Alors, prêts à réfléchir au sens de votre vie ?

Raya et le dernier dragon sur Disney+, la magie de Noël aux notes guerrières

C’est promis, il n’y a pas que Mulan au rayon « personnages féminins badass de Disney ». Raya et le dernier dragon le démontre haut la main, en mettant en scène une héroïne bien décidée à sauver le royaume de Kumandra, où les humains et les créatures magiques vivaient autrefois en harmonie.

Lorsque son père et de nombreux habitants sont changés en statues de pierre, Raya se met alors en tête de retrouver Sisu, le dernier dragon. Inspiré de légendes asiatiques, ce film d’animation méconnu, uniquement sorti sur Disney+, offre un univers bien construit, des personnages féminins loin des clichés et une quête initiatique dépaysante, entre deux combats parfaitement maîtrisés. On peut difficilement faire mieux comme cocktail savoureux.

Wall-E sur Disney+, la magie de Noël aux notes spatiales

Dans la famille des robots mignons, on convoque évidemment le plus adorable de tous, celui qui donne l’assurance de passer un Noël sur un nuage de douceur : Wall-E. Ce petit androïde du futur, dont le but est de nettoyer la planète Terre, désertée par les humains, est bouleversé par l’arrivée d’Eve à ses côtés. Sa mission : récupérer une mystérieuse plante. Ensemble, ils vont traverser l’espace et même rencontrer quelques humains au passage.

Sorti en 2008, Wall-E dénonçait déjà le manque d’action face au réchauffement climatique, tout en développant un récit à hauteur d’enfants. Presque entièrement muet, le film d’animation est une leçon de cinéma autant qu’un petit guide d’éducation écologique, toujours aussi pertinent.

Le Roi Lion 2 sur Disney+, la magie de Noël aux notes shakespeariennes

Vous commencez à vous lasser de revoir sans cesse Le Roi Lion, chaque année ? On comprend votre envie de changement, et cela tombe bien : le deuxième volet est presque aussi bien que son aîné. On y suit ainsi la romance interdite entre Kiara, la fille de Simba, et Kovu, l’enfant de Scar. L’histoire vous dit quelque chose ?

C’est normal, Le Roi Lion 2 est probablement l’une des meilleures adaptations de Roméo et Juliette. Cerise sur le gâteau : de Nous sommes un à Il vit en toi en passant par Mon chant d’espoir ou L’un des nôtres, les chansons sont tellement géniales que l’on ne se fatigue jamais de répéter « trahison, disgrâce » en cœur. Qui a dit que les suites des Disney étaient nulles ?

En Avant sur Disney+, la magie de Noël aux notes geek

Que vous soyez un grand adapte de jeux de rôle, un amoureux des road-trips, ou même aucun des deux, vous allez forcément adorer En Avant, et la quête initiatique de deux frères elfes, Ian et Barley. Lorsqu’ils découvrent qu’ils pourraient revoir leur père, disparu, grâce à un tour de magie, ils embarquent à bord de Guinevere, leur van fétiche. Ce Pixar complètement passé à la trappe, la faute à une sortie dans les salles en pleine pandémie de Covid, mérite pourtant toute votre attention.

Rarement, un film n’avait aussi bien rendu hommage à la culture geek sous toutes ses formes. Alors lorsque cette lettre d’amour à la pop culture est combinée au savoir-faire de Pixar en matière de séquences émotion et d’humour complètement décalé, forcément, on craque. Et croyez-nous : vous allez aussi passer un excellent moment grâce à En Avant.

Atlantide, l’empire perdu sur Disney+, la magie de Noël aux notes fantastiques

Si les chansons Disney ne sont pas votre tasse de thé, pas de panique, nous avons le film d’animation dont vous avez besoin : Atlantide, l’empire perdu. C’est difficile à croire mais, comme nous, vous serez bientôt hilares devant Madame Placard et son iconique « On va tous crever ». À mi-chemin entre Avatar et Le Château dans le Ciel, ce Disney aux thématiques plus adultes nous plonge dans une exploration, à la recherche de la fameuse cité engloutie, aux côtés du sympathique Milo Thatch.

Sans s’encombrer des mélodies habituelles chez Disney, Atlantide, l’empire perdu s’impose comme un excellent film d’action, qui puise dans les mythologies anciennes pour mieux nous faire rêver. Fun fact : le linguiste Marc Okrand, qui a créé le Klingon pour Star Trek, a même imaginé une langue fictive, l’atlante, pour l’occasion. L’un des Disney les plus ambitieux, mais aussi les plus injustement oubliés de l’histoire du studio.

Toy Story 2 sur Disney+, la magie de Noël aux notes du Far West

Premier long-métrage des studios Pixar, Toy Story a durablement marqué son époque ainsi que l’imaginaire de millions d’enfants à travers le monde. Mais après ce tour de force, la saga a heureusement continué à nous dévoiler la vie secrète des jouets, avec des suites tout aussi réussies. Alors oui, le 3 reste régulièrement cité comme le meilleur, mais puisque l’autrice de ces lignes n’est pas d’accord avec ce classement, nous allons ici vous parler de son petit frère, qui mérite également toutes les louanges.

Centré sur Woody, subitement enlevé par un collectionneur qui le place dans un musée, Toy Story 2 introduit tout simplement les meilleurs personnages de son univers : la pétillante Jessie, le cheval Pile-Poil, la poupée Barbie, le pingouin chanteur Siffli, le méchant Zorg… Absolument déchirante lorsqu’elle évoque l’abandon des jouets (Jessie, on t’aime), cette suite nous donne envie de rester amis vers l’infini, et au-delà, avec Woody, Buzz, et leur joyeuse bande de jouets.

