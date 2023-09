La série culte The Office est à son tour visée par un reboot. Le showrunner de la version américaine, Greg Daniels, est de retour pour ce nouveau projet.

Personne ne l’a demandé et personne ne l’a vu venir : The Office, une comédie de bureau érigée au rang de série culte, aura son reboot. C’est ce qui est annoncé dans Puck, la newsletter (payante) de Matt Belloni, dans une édition du 24 septembre dédiée à la période post-grève des scénaristes (laquelle s’apprêterait à prendre fin). Ce type d’annonces est devenu monnaie courante, toutes les séries cultes passent par la case d’un projet de reboot, ces derniers temps, au grand dam des fans de ces œuvres.

Une bonne nouvelle malgré tout : ce reboot sera piloté par Greg Daniels. Ce showrunner est à l’origine de la série aux États-Unis (qui est elle-même l’adaptation de la série britannique du même nom, créée par Ricky Gervais). On lui doit aussi Parks and Recreation. Plus récemment, il a créé Upload (excellente) et Space Force (ratée).

On ne sait rien du reboot de The Office

Il n’existe, à ce jour, aucune information plus précise sur ce reboot. On ne sait même pas quelle chaîne américaine ou service SVOD diffuserait la série. The Office appartient cependant à NBC, qui détient le service de streaming Peacock. Il n’est pas impossible que ce soit produit pour cette plateforme.

Jenna Fischer et John Krasinski dans The Office. // Source : NBC

À l’international, The Office est diffusé principalement sur Netflix. C’est le cas en France aussi (ainsi que sur Amazon Prime Video), où la série semble avoir du succès, puisque le géant a fait des pieds et des mains pour prolonger les droits. Aux États-Unis, d’ailleurs, NBC a dépensé pas moins de 500 millions de dollars pour récupérer les droits de la série sur le territoire américain afin de l’ajouter en exclusivité sur sa propre plateforme. Ce qui rappelle la force de frappe d’une série comme celle-ci.

Il n’y a pas d’informations non plus, côté casting. Si l’on en croit d’anciens plans de Greg Daniels, le reboot pourrait se situer simplement dans le même univers, au sens où il ne s’agirait pas d’un redémarrage avec les mêmes personnages et la même entreprise, mais plutôt un concept similaire avec de nouveaux protagonistes dans un nouveau lieu. Cela autoriserait aussi des « caméos » (des retours amusants de certains acteurs ou actrices) : John Krasinski et Mindy Kaling ont toujours dit qu’ils seraient partants pour explorer de nouveau leurs personnages. C’est moins certain pour Steve Carell, qui a quitté la série une saison avant sa fin.

Le défi serait de taille. The Office est une série-monument, qui est également très aimée. On peut considérer que ce reboot n’est pas fondamentalement nécessaire, surtout que d’autres séries courtes, avec leur propre format, savent encore émerger et nous marquer — comme Ted Lasso, Shrinking, Abbott Elementary, etc.

Dans tous les cas, le reboot n’est, à ce stade, même pas encore entré en préproduction.