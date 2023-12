Vous avez envie de garder une ambiance cocooning, juste après la folie de Noël ? Voici donc 5 séries parfaites pour vous réchauffer le cœur : Community, This is Us, Young Sheldon, The Marvelous Mrs Maisel et One Mississippi.

La période des fêtes peut parfois être intense, mais apporte généralement son lot de chocolats (chauds ou non) et de soirées sous un plaid. Alors pour continuer à vous envelopper dans une atmosphère toute douce, loin des prises de tête familiales des réveillons, les plateformes de SVOD proposent heureusement de nombreuses séries pleines d’humour et de personnages attachants.

This is Us // Source : Ron Batzdorff/NBC

Sur Prime Video, vous avez ainsi le choix entre les références geek de Community, la bienveillance à toutes épreuves de This is Us, la science infuse de Young Sheldon, le génie comique de The Marvelous Mrs Maisel ou l’humour noir de One Mississippi.

Community sur Prime Video, la plus geek

Quoi de mieux, pour se réconforter en pleine période hivernale, que l’une des sitcoms les plus cultes de ces dernières décennies ? En ce mois de décembre, l’excellente Community fait ainsi son grand retour sur Prime Video, nous permettant de replonger dans la vie universitaire aux côtés de Jeff, Shirley, Annie, Britta, Troy, Abed et Pierce. Pendant 6 saisons, ces étudiants peu conventionnels nous ont offerts parmi les meilleurs épisodes de la télévision, tous genres confondus.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

On pense notamment à Remedial Chaos Theory (saison 3, épisode 4) dans lequel la bande d’amis lance un dé pour décider qui ira chercher les pizzas, ouvrant la porte à de nombreux univers parallèles. Modern Warfare (saison 1, épisode 23) est également un classique de la série, avec une partie de paintball complètement dingo en plein milieu du campus. On pourrait citer tellement de séquences, toutes plus référencées les unes que les autres, mais on préfère vous laisser les (re)découvrir par vous-mêmes, en attendant le fameux film dérivé, maintes fois reporté.

À voir si vous avez aimé : Mythic Quest ; New Girl ; Friends ; The Afterparty ; The Office ; Abbott Elementary

Mythic Quest ; New Girl ; Friends ; The Afterparty ; The Office ; Abbott Elementary À voir si vous cherchez : comédie ; sitcom ; décalé ; gags ; feel-good ; humour ; casting en or ; épisodes courts ; vie à l’université ; romance ; groupe d’amis improbable ; références à la pop culture ; épisodes cultes ; assister aux débuts de Donald Glover, bien avant Atlanta et le rap ; Troy and Abed in the morning!

This is Us sur Prime Video, la plus larmoyante

Parfois, le réconfort passe aussi par des narrations réparatrices, qui nous brisent le cœur tout en nous offrant un cocon bienveillant, pour mieux exprimer nos joies et nos peines. This is Us fait partie de ces séries lumineuses, mettant en scène des personnages attachants, qui parviennent à nous faire rire en toutes circonstances. On y suit Jack et Rebecca, un couple qui s’apprête à avoir des enfants, Kate, une jeune femme grosse qui peine à construire sa vie, Kevin, un célèbre acteur en plein burn-out et Randall, qui vient tout juste de rencontrer son père biologique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans This is Us, les twists s’enchaînent à chaque épisode, nous promettant des intrigues toujours plus captivantes au fil de ses 6 saisons. Alors oui, on y aborde des thématiques difficiles comme le racisme, la grossophobie, la santé mentale ou l’avortement. Mais au milieu de ces torrents de larmes, on vous promet que les fous rires ne seront pas loin, et que vous ne voudrez plus quitter ce petit nid de douceur créé par la série.

À voir si vous avez aimé : Je te promets ; Six Feet Under ; Ted Lasso ; A Million Little Things ; À l’ombre des magnolias

Je te promets ; Six Feet Under ; Ted Lasso ; A Million Little Things ; À l’ombre des magnolias À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; le pouvoir de la famille, de l’amour et de l’amitié ; crise de la quarantaine ; humour ; personnages attachants ; pour aller mieux ; à voir en famille ; épisodes longs ; casting en or ; santé mentale ; sentiments ; importance de la représentation ; anti-discriminations ; pleurer toutes les larmes de votre corps ; avoir des idées de discours pour votre prochain événement familial ; ne plus jamais voir une cocotte-minute de la même façon

Young Sheldon sur Prime Video, la plus familiale

Vous n’arrivez toujours pas à vous remettre de la fin de The Big Bang Theory ? Ça tombe bien, Young Sheldon vous permet de mieux comprendre le personnage de Sheldon Cooper, en découvrant son passé. Nous le retrouvons donc haut comme trois pommes, âgé de 9 ans, et s’apprêtant à rentrer au collège. Déjà doté d’un don pour les sciences et les mathématiques, le jeune garçon tente de s’intégrer, dans l’environnement très codifié du Texas.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Toujours en cours avec déjà 6 saisons au compteur, Young Sheldon se révèle être une sitcom plus familiale que The Big Bang Theory, mais tout aussi hilarante. Les épisodes courts de la série s’enchaînent à la perfection, en se laissant bercer par la douce voix de Jim Parsons, qui reprend ici le rôle de Sheldon Cooper en tant que narrateur. Bazinga !

À voir si vous avez aimé : The Big Bang Theory ; Atypical ; The Good Doctor ; Malcolm ; The Middle ; Speechless

The Big Bang Theory ; Atypical ; The Good Doctor ; Malcolm ; The Middle ; Speechless À voir si vous cherchez : comédie ; petit génie ; sciences et mathématiques ; sitcom ; gags ; drame ; enfants mais pas que ; épisodes courts ; pour aller mieux ; vie de famille ; cérébral ; pas de violence ; admirer le talent d’Iain Armitage (Big Little Lies), déjà bluffant à seulement 15 ans

The Marvelous Mrs Maisel sur Prime Video, la plus théâtrale

Si vous avez toujours rêvé de faire du stand-up pour enfin raconter vos meilleures blagues au monde entier, sans jamais oser le faire, The Marvelous Mrs Maisel vous propose de le faire par procuration. Cette merveilleuse comédie colorée, créée par Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls), met en scène Miriam Maisel, une femme au foyer américaine des années 1950, qui se découvre un talent inattendu pour l’humour.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Incarnée par l’énergique Rachel Brosnahan (House of Cards), cette héroïne exubérante et indépendante n’hésite pas à convoquer des blagues graveleuses pour provoquer le rire. Sans révolutionner le genre, The Marvelous Mrs Maisel reste un petit bonbon drôle et féministe, que l’on ne se lasse pas de savourer.

À voir si vous avez aimé : Gilmore Girls ; Drôle ; Unorthodox ; Physical ; I’m Dying Up Here ; GLOW ; Dickinson

Gilmore Girls ; Drôle ; Unorthodox ; Physical ; I’m Dying Up Here ; GLOW ; Dickinson À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; romance ; monde du stand-up ; années 1950 ; religion ; feel-good ; humour ; épisodes longs ; sans prise de tête ; féminisme ; inspirant ; avoir envie de monter sur scène pour raconter ses meilleures blagues ; s’envelopper dans une série doudou pour l’hiver

One Mississippi sur Prime Video, la plus tragi-comique

Certaines séries méconnues mériteraient d’être mises en lumière, même des années après leur diffusion. C’est le cas de One Mississippi, largement inspirée par la vie de l’humoriste lesbienne Tig Notaro (We Have a Ghost). Elle y raconte deux événements traumatiques de sa vie : son cancer et la mort de sa mère. On vous l’accorde : cela ne respire pas la joie et la bonne humeur. Mais la scénariste et comédienne américaine n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort et a plutôt dégainé son meilleur humour noir pour illuminer les deux saisons de One Mississippi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si la série traite de thématiques évidemment très complexes dans de magnifiques dialogues, elle parvient tout de même à les habiller d’un écrin complètement absurde, mais finalement bénéfique. Une leçon d’écriture et d’humour au pays de Tom Sawyer, dont on a bien besoin en cette fin d’année.

À voir si vous avez aimé : Tig ; Better Things ; Master of None ; Life Sentence ; The Big C

Tig ; Better Things ; Master of None ; Life Sentence ; The Big C À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; humour noir ; émotions ; décalé ; couple lesbien ; épisodes courts ; relations familiales ; casting en or ; pour aller mieux ; réfléchir à sa propre existence ; avoir envie de découvrir tous les spectacles de Tig Notaro

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !