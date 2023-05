Pour changer d’un énième marathon de Friends ou de The Office, le catalogue de Disney+ est plutôt bien fourni en comédies réconfortantes. 3 d’entre elles valent particulièrement le coup d’œil : Not Dead Yet, Tête à Tête et Abbott Elementary.

Les séries ont de nombreuses qualités, parmi lesquelles leur formidable capacité à nous changer les idées en un instant. Et ça tombe bien, de nombreuses comédies sans prise de tête sont accessibles sur les plateformes de SVOD, comme Disney+.

Abbott Elementary // Source : ABC

Alors pour mettre de côté votre quotidien le temps de 30 minutes, nous vous conseillons de faire défiler tous vos choix de vie avec Not Dead Yet, d’écouter vos petites voix intérieures avec Tête à Tête ou d’apprendre l’art de la débrouille avec Abbott Elementary.

Not Dead Yet sur Disney+, une comédie mortelle sur la beauté de la vie

À 37 ans, Nell Serrano a l’impression de tout reprendre à zéro. Elle vient de se séparer de son copain, elle retrouve sa ville natale et ses anciens collègues, mais elle doit surtout apprivoiser un nouveau boulot un peu particulier : écrire des nécrologies. Déçue de devoir retourner à la case départ du journalisme, dans un bureau digne d’un cagibi, Nell va avoir une petite surprise de taille : les morts dont elle doit faire l’éloge apparaissent sous ses yeux et lui racontent toute leur vie de A à Z. Un léger problème qui pourrait bien faire changer de perspective à cette trentenaire paumée.

Ne vous fiez surtout pas à l’affreux sous-titre français de la série (« Confessions d’une quadra à la ramasse ») : Not Dead Yet est une comédie fraîche, moderne, qui permet de grandement relativiser sur nos propres tracas quotidiens. Grâce à son petit twist fantastique, la série parvient à se démarquer des autres comédies du genre, malgré un enrobage visuel et scénaristique très classique. Vous n’échapperez donc pas à de grands discours sur l’amour, le pardon, l’amitié ou le bonheur, au fil des 13 épisodes de cette première saison. Mais cet excès de bons sentiments est vite oublié face à l’atout charme de Not Dead Yet : l’actrice principale, Gina Rodriguez, qui illuminait déjà la géniale Jane the Virgin. On s’attache ainsi immédiatement à son personnage et on finit par enchaîner les épisodes de ce petit plaisir pas vraiment exceptionnel, un peu bourratif, mais tellement réconfortant.

À voir si vous avez aimé : Jane the Virgin ; The Good Place ; Pushing Daisies ; Dead Like Me ; Ghost Whisperer ; Upload

Jane the Virgin ; The Good Place ; Pushing Daisies ; Dead Like Me ; Ghost Whisperer ; Upload À voir si vous cherchez : comédie fantastique ; épisodes courts ; humour ; débrancher son cerveau ; romance ; journalisme ; feel-good ; tout public ; réfléchir à la vie et la mort ; retrouver la bonne humeur de Gina Rodriguez ; relativiser sur ses propres problèmes

comédie fantastique ; épisodes courts ; humour ; débrancher son cerveau ; romance ; journalisme ; feel-good ; tout public ; réfléchir à la vie et la mort ; retrouver la bonne humeur de Gina Rodriguez ; relativiser sur ses propres problèmes Passez votre chemin si : les bons sentiments et les leçons de vie vous agacent au plus haut point

Tête à Tête sur Disney+, le combo de la comédie musicale et romantique

Vous êtes fan des chansons Disney, des spectacles de Broadway et des chorégraphies entamées en plein milieu de la rue ? Alors vous allez adorer la romance musicale Tête à Tête, véritable mélange entre La Reine des Neiges et Bridget Jones.

Dans cette série en seulement 8 épisodes de 30 minutes chacun, Lindsay mène une vie parfaite, aux côtés de son conjoint parfait, dans leurs pyjamas à motifs assortis. Mais au fond d’elle, la jeune femme ne rêve qu’à devenir une grande autrice de romans. Elle décide alors de tout plaquer pour rejoindre New York et, surtout, enfin arrêter d’écouter ses petites voix intérieures, qui se manifestent en chair et en os à chaque fois qu’elle doit prendre une décision. Et puisque nous sommes dans une comédie musicale, ces conseillers irritants s’expriment évidemment en chantant. Un problème également partagé par Miguel, qui va rapidement tomber sous le charme de Lindsay.

Située dans les années 1990, Tête à Tête est un sommet d’amour et de mignonnerie, qui fera taire vos petites voix négatives pour mieux vous présenter celles des autres. Lindsay et Miguel sont parfaitement incarnés par Mae Whitman (Good Girls) et Carlos Valdes (The Flash), dans cette comédie fantastique imaginée par l’équipe derrière Hamilton (Thomas Kail) ou New Girl (Danielle Sanchez-Witzel). Mais surtout, les chansons créées spécialement pour la série ont été composées par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, les petits génies derrière les musiques de La Reine des Neiges, Coco ou WandaVision. Tête à Tête est donc naturellement un petit nuage de douceur, dont on aimerait pouvoir redécouvrir chaque seconde, tant son charme fantaisiste fait des merveilles.

À voir si vous avez aimé : Le Journal de Bridget Jones ; Schmigadoon! ; Crazy ex-Girlfriend ; Tick, Tick… Boom! ; Hamilton ; La Reine des Neiges ; New Girl

Le Journal de Bridget Jones ; Schmigadoon! ; Crazy ex-Girlfriend ; Tick, Tick… Boom! ; Hamilton ; La Reine des Neiges ; New Girl À voir si vous cherchez : romance ; comédie musicale ; humour ; pointe de fantastique ; musique non-stop ; pas de violence ; épisodes courts ; aller mieux ; transformer votre salon en karaoké ; mettre des paillettes (et de la guimauve) dans votre vie ; une excuse pour acheter un nouveau pot de crème glacée

romance ; comédie musicale ; humour ; pointe de fantastique ; musique non-stop ; pas de violence ; épisodes courts ; aller mieux ; transformer votre salon en karaoké ; mettre des paillettes (et de la guimauve) dans votre vie ; une excuse pour acheter un nouveau pot de crème glacée Passez votre chemin si : vous n’en pouvez plus des numéros musicaux en plein milieu de la rue ; vous détestez les chansons Disney et autres mélodies calibrées pour vous rester en tête

Abbott Elementary sur Disney+, la relève de The Office ou Modern Family

On le sait : le système scolaire américain est à bout de souffle. Un sujet complexe, et pas franchement fun sur le papier, dont Abbott Elementary s’empare avec brio. De la même façon que The Office a réussi à transformer une simple entreprise de papier en l’endroit le plus drôle du monde, cette comédie sous forme de faux documentaire parvient à nous faire adorer l’école. On y suit une équipe de profs de Philadelphie, confrontée à un cruel manque de moyens. Janine, qui cherche constamment à être la meilleure, façon Amy dans Brooklyn 99, accueille ainsi Gregory, un nouveau venu plutôt strict. Tous les deux vont tenter de composer avec leurs collègues, Barbara, la doyenne ultra-religieuse, Melissa, qui n’a pas la langue dans sa poche, mais surtout Ava, la principale de l’école complètement à l’Ouest.

Véritable carton surprise aux derniers Emmys Awards, Abbott Elementary mérite largement tous les éloges qu’elle a pu recevoir. Cette comédie méconnue nous embarque dans des aventures du quotidien toutes plus improbables les unes que les autres, avec une finesse d’écriture rarement égalée sur le petit écran. Abbott Elementary est également une série engagée, qui met en avant un casting quasi entièrement composé de comédiens et comédiennes noirs, tout en dénonçant le manque cruel de financement des écoles américaines ainsi que le racisme ordinaire. Ne vous laissez pas effrayer par les premiers épisodes : l’humour met du temps à infuser dans ce petit bijou, que vous ne voudrez plus quitter au terme des 2 saisons disponibles sur Disney+.

À voir si vous avez aimé : The Office ; Parks and Recreation ; Modern Family ; Community ; Ted Lasso ; Brooklyn 99

The Office ; Parks and Recreation ; Modern Family ; Community ; Ted Lasso ; Brooklyn 99 À voir si vous cherchez : comédie de bureau ; épisodes courts ; gags ; collègues drôles et excentriques ; casting en or ; romance ; parodie ; critique du système scolaire ; importance de la représentation ; tout public ; convictions politiques ; remplacer le vide laissé par The Office dans votre petit cœur

