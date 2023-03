Sortie en toute discrétion sur Disney+, la comédie romantique Tête à Tête est pourtant la série parfaite pour illuminer votre vie. Ne ratez pas ces 8 épisodes, qui rappellent la naïveté de Bridget Jones et les musiques de WandaVision.

Vous avez déjà épuisé votre stock de comédies musicales et autres dessins animés Disney disponibles sur des plateformes de SVOD ? Pour continuer à mettre des paillettes (et de la guimauve) dans votre vie en ce mardi 28 mars 2023, nous vous recommandons de donner une chance à Tête à Tête, une série musicale pleine de mignonnerie et d’amour, située dans les année 1990.

Et petit teaser : cette romance nous offre même un petit twist fantastique comme on les aime, pour la rendre vraiment originale.

Tête à Tête sur Disney+, la série pour combiner amour, fantaisie et karaoké

Lindsay a une vie parfaite, aux côtés de son compagnon parfait, dans leurs pyjamas à motifs assortis et avec leurs sandwichs coordonnés pour chaque jour de la semaine. Mais au fond d’elle, la jeune femme a toujours aspiré à devenir une grande autrice de romans, à New York. Elle décide alors de plaquer cette vie bien rangée pour poursuivre ses rêves les plus fous. Mais surtout, elle va prendre la plus grande décision de sa vie : arrêter d’écouter les petites voix au fond d’elle qui la dévalorisent sans cesse.

Difficile de se concentrer quand nos voix intérieures se mettent à chanter… // Source : Patrick Harbron/Hulu

Oui, parce que ses parents et son ex-meilleure amie de 6ème, qui l’a autrefois trahie, passent leur temps à commenter ses faits et gestes, le tout en chantant. Une fois à New York, Lindsay, qui pensait être la seule à devoir affronter ces conseils intérieurs, rencontre Miguel, qui partage le même problème…

Tête à Tête est tout simplement la comédie musicale parfaite pour toutes celles et ceux qui ont passé une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou une mauvaise année, bref, pour conjurer le sort de la lose grâce au pouvoir de l’amour. Cette sorte de Bridget Jones qui aurait pris des cours de chant a été imaginée par l’équipe derrière Hamilton (Thomas Kail), Tick, Tick… Boom! (Steven Levenson) ou encore New Girl (Danielle Sanchez-Witzel), rien que ça. Mais surtout, les chansons qui accompagnent chaque épisode ont été composées par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, le duo de génie derrière les musiques de La Reine des Neiges, Coco ou WandaVision.

Vous comprenez donc aisément pourquoi nous avons succombé au charme rempli de fantaisie de Tête à Tête, qui reprend tous les codes des comédies romantiques pour mieux les détourner. On assiste ainsi à des conversations passionnées à distance, par téléphone, mais aussi à des situations absurdes comme une sombre histoire de rats dans l’épisode 3. Et Lindsay et Miguel sont parfaitement incarnés par Mae Whitman (Good Girls) et Carlos Valdes (The Flash), qui ajoutent maladresse et malice à leurs personnages respectifs. Bref, on a adoré cette série doudou, dont les 8 épisodes ne dépassent pas 30 minutes chacun : que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : Le Journal de Bridget Jones ; Schmigadoon! ; Crazy ex-Girlfriend ; Tick, Tick… Boom ! ; Hamilton ; La Reine des Neiges ; New Girl

Le Journal de Bridget Jones ; Schmigadoon! ; Crazy ex-Girlfriend ; Tick, Tick… Boom ! ; Hamilton ; La Reine des Neiges ; New Girl À voir si vous cherchez : romance ; comédie musicale ; humour ; pointe de fantastique ; musique non-stop ; pas de violence ; épisodes courts ; pour aller mieux ; transformer votre salon en karaoké ; une excuse pour acheter un nouveau pot de crème glacée

romance ; comédie musicale ; humour ; pointe de fantastique ; musique non-stop ; pas de violence ; épisodes courts ; pour aller mieux ; transformer votre salon en karaoké ; une excuse pour acheter un nouveau pot de crème glacée Passez votre chemin si : les numéros musicaux en plein milieu de la rue vous agacent ; vous détestez les chansons Disney et autres mélodies calibrées pour vous rester en tête

