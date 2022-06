Au cas où vous envisageriez encore de jouer à Animal Crossing : New Horizons sur la Nintendo Switch en 2061, on a de mauvaises nouvelles pour vous.

La première chose à connaître en jouant à Animal Crossing : New Horizons est la temporalité du jeu. Celle-ci est liée directement à la date de la console. Si sur votre console, nous sommes le 3 juin 2022 à 12h12, alors il en sera de même dans votre jeu.

Or, si vous prévoyez de jouer encore à Animal Crossing : New Horizons (dont vous pouvez lire notre test) pendant plusieurs années, sachez que le jeu cessera de fonctionner en 2061. L’information a été découverte par un joueur, qui en a parlé sur Reddit le 31 mai 2022. Nintendo aurait établi cette limite temporelle pour jouer à Animal Crossing : New Horizons.

Animal Crossing : New Horizon cessera de fonctionner en 2061

En jouant à Animal Crossing : New Horizons, vous aurez peut-être envie à certains moments d’avancer plus rapidement dans le jeu. Que ce soit pour découvrir la construction d’un bâtiment, faire la rencontre de nouveaux habitants ou encore changer de saison et avoir de nouveaux poissons et insectes, le time travel (TT) semble être la meilleure solution. Mais jusqu’où peut-on aller ?

Le joueur qui s’exprime sur Reddit, sous le nom d’AdTrue4863, indique avoir avancé la date de sa Nintendo Switch de 38 ans. Lorsqu’il a tenté de démarrer le jeu Animal Crossing : New Horizons, un message est apparu, lui indiquant qu’il devait redéfinir une date : « Veuillez fermer le jeu depuis le menu et relancer le jeu après avoir fixé une date entre le 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2060 ». On peut donc en déduire qu’il ne sera donc pas possible d’utiliser le time travel au-delà de 2060.

A priori, il ne sera pas possible d’aller au-delà de 2060 sur Animal Crossing : New Horizons. // Source : AdTrue4863 sur Reddit

La Nintendo Switch deviendra très certainement une console rétro dans 38 ans. De nouvelles consoles Nintendo verront très certainement le jour d’ici 2061, en apportant un lot de nouveautés et, peut-être, un nouveau jeu Animal Crossing.