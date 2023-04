Un artiste 3D s’est amusé à recréer la toute première génération de jeux Pokémon avec un rendu HD-2D.

Toute une génération a été marquée par Pokémon Rouge et Bleu, la toute première édition d’une saga qui, encore aujourd’hui, connait un immense succès. Elle refait parler d’elle aujourd’hui grâce aux travaux de dott, repérés par Eurogamer dans un article publié le 19 avril. Cet artiste passionné de RPG japonais (J-RPG) s’est amusé à réinventer les jeux Pokémon de notre enfance avec des graphismes en HD-2D.

Le HD-2D est un rendu attribué à Square Enix, qui a décidé de rendre hommage aux RPG d’antan avec un style rétro très particulier. Iic, des éléments en 2D pixel art, qui naviguent dans des décors en 3D, sont mis en avant par une mise en scène proche du diorama (la caméra se place au-dessus) et de jolis effets de flou en arrière-plan. Cela permet aux personnages de se détacher, tout en conservant un gameplay à plat (2D). Square Enix l’a utilisé pour des jeux comme Triangle Strategy et Octopath Traveler.

Pokémon en HD-2D, c’est top

Le souffle de nostalgie recherché par le courant HD-2D est indéniable. Et, bien sûr, il fonctionne à 100 % pour Pokémon Rouge et Bleu — duo de jeux parus sur Game Boy en 1996. dott a fait appel au moteur Unreal Engine 5 pour ce projet dont ferait bien de s’inspirer Pokémon Company. L’entreprise adore remettre au goût du jour les anciens opus de sa licence culte, et la proposition de dott est à la fois originale et réussie.

C’est d’autant plus vrai que les derniers jeux Pokémon n’ont pas particulièrement brillé par leur aspect visuel. C’est même tout le contraire : Pokémon Violet et Pokémon Écarlate ont été épinglés pour leurs tares techniques, forçant Nintendo à s’excuser. Ce que livre dott est par ailleurs plus intéressant et rafraîchissant que les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, où certains choix graphiques sont étranges.

Pokémon Rouge et Bleu en HD-2D // Source : Capture YouTube

Sur sa chaîne YouTube, dott partage des comparaisons entre les Pokémon Rouge et Bleu d’époque et son projet. L’occasion de rappeler à quel point la technologie a fait du chemin depuis les années 90 et, surtout, de montrer combien il est fidèle aux jeux qu’il a décidé de retravailler.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !