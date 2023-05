Blizzard organise au cours du week-end du 12-14 mai un dernier test avant la sortie de Diablo IV. L’occasion de vérifier si les serveurs vont tenir le coup lors du lancement.

Un « server slam ». Autrement dit, un stress test grandeur nature pour vérifier que l’architecture réseau mise en place par Blizzard sera bien prête le jour du lancement de Diablo IV. Voilà ce que le studio désire organiser au cours du week-end du 12 au 14 mai 2023. Ce sera l’ultime bêta pour le hack’n’slash. Ensuite, la date de sortie sera trop proche pour une autre session.

Ce « server slam » constitue la troisième bêta organisée par le studio américain pour préparer l’arrivée de Diablo IV. Les deux précédents week-ends (17-20 mars et 24-27 mars) ont été précieux pour les développeurs : ils ont annoncé des évolutions dans les donjons. Ils ont aussi constaté le besoin d’ajuster à la hausse ou à la baisse les performances de certaines classes.

Dernière chance de tester le jeu avant son lancement en juin. // Source : Capture PS5

Cette troisième bêta est avant tout un test de résilience, mais Blizzard ne se privera pas de collecter une dernière vague de données pour apporter des retouches avant le 6 juin. C’est en effet à cette date que le titre va sortir (le jeu sera même accessible dès le 2 juin en accès anticipé). Voici les principaux points à retenir si vous comptez y participer.

Tout savoir sur la bêta de Diablo IV

Quand pourra-t-on jouer à Diablo IV en bêta ?

Puisqu’il s’agit de mettre les serveurs en difficultés, Blizzard vise évidemment un horaire de grande affluence. Les serveurs seront opérationnels à partir de 21 heures, vendredi 12 mai. C’est bien sûr le « pire », mais c’est pour la bonne cause. Préparez-vous à faire face à de grandes files d’attente, en tout cas au début. Dans les heures qui suivent, cela devrait s’améliorer.

Bêta « server slam » Les horaires (heure de Paris) Début : 12 mai, à 21 h

Fin : 14 mai, à 21 h

À quelles classes aura-t-on accès ?

Toutes les classes seront disponibles durant cette ultime bêta : le barbare, le voleur, le sorcier, le druide et le nécromancien. Le barbare, le voleur et le druide sont des classes de contact, pour le combat au corps à corps, tandis que le nécromancien et le sorcier sont taillés pour faire des dégâts à distance. Toutes ces classes seront accessibles au lancement de Diablo IV.

Il ne faut pas hésiter à essayer autant de classe que vous pouvez. Cela va vous permettre de vous faire une idée du gameplay (ce qui vous aidera peut-être à vous décider que jouer en juin), tout en fournissant des données utiles pour Blizzard. La progression de votre personnage est limitée au niveau 20 (c’était 25 lors de la précédente bêta).

Que propose la bêta de Diablo IV ?

Avec la bêta de Diablo IV, vous aurez accès à toute la première zone, appelée les pics brisés. Ashava, le boss mondial, sera là. Si vous le tuez, vous obtiendrez un destrier unique. Scénaristiquement, vous pourrez jouer le prologue et l’acte un. Les donjons de la zone seront accessibles, ainsi que plusieurs mécanismes en jeu que vous découvrirez, comme les bastions.

Grâce aux deux bêtas, il existe déjà de nombreuses ressources en ligne. Des conseils et des astuces pour bien débuter dans l’aventure, une carte interactive pour ne rien rater, un outil pour créer son build. On en sait également plus sur ce que sera le jeu à haut niveau, les montures et la « reconstruction » de son personnage si vous voulez lui faire prendre un autre chemin.

Pourra-t-on jouer en coopération ?

Oui. Le jeu à deux (co-op locale) est prévu pour les consoles, ainsi que le cross-play et la progression partagée pour toutes les plateformes. Là encore, il s’agit de mettre à l’épreuve l’infrastructure réseau. Lors des précédentes bêtas, on pouvait jouer par exemple à deux, l’un sur PC, l’autre sur PlayStation 5, et cela ne posait aucune difficulté manifeste.

Mon PC peut-il faire tourner la bêta de Diablo IV ?

Voici les configurations recommandées par Blizzard :

Minimum Recommandé Système d’exploitation Windows 10 (version 1909) Windows 10 (version 1909) Processeur Intel Core i5-2500K

AMD FX-8350 Intel Core i5-4670K

AMD R3-1300X Carte graphique GeForce GTX 660

Radeon R9 280 GeForce GTX 970

Radeon RX 470 DirectX 12 12 Mémoire vive 8 Go 16 Go Stockage SSD 45 Go SSD 90 Go

Si vous installez Diablo IV sur un PC moins armé que la configuration minimale, vous risquez d’avoir des performances en chute libre. Autre recommandation : ne passez pas à côté de la mise à jour de vos composants informatiques : les pilotes les plus récents mettent à disposition des technologies d’affichage plus avancées, comme les DLSS 2 et DLSS 3.

Le jeu est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.

