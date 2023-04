Blizzard annonce des modifications pour Diablo IV, afin de rendre les donjons plus attrayants. Un nouvel agencement est promis, pour éviter les allers-retours inutiles, notamment dans des couloirs vides.

Après deux week-ends sur la bêta de Diablo IV, l’un des enseignements que l’on a retenus concernait l’agencement des donjons. À nos yeux, la structure de ces zones instanciées était répétitive. Les salles et les couloirs s’articulaient toujours plus ou moins de la même façon, et cela avait un effet déplaisant sur l’expérience de jeu.

Certes, les décors et les environnements étaient toujours très originaux et très réussis d’un donjon à l’autre. Mais la façon dont chaque carte était structurée manquait de fantaisie. À la lassitude s’ajoutait un autre défaut : il fallait parfois revenir sur ses pas, dans des couloirs vidés de tout monstre (car on était déjà passé par là), pour progresser dans le donjon.

Des donjons moins enquiquinants arrivent, selon Blizzard. // Source : Blizzard Entertainment

Moins de déplacements inutiles dans les donjons de Diablo IV

Ce constat a été largement partagé par d’autres, avec des témoignages sur Reddit ou ailleurs. Ces critiques, Blizzard les a entendues. Dans un point d’étape partagé le 14 avril, le studio déclare avoir profité de ces deux périodes de bêta pour collecter les retours de la communauté. Des actions spécifiques concernant la structure des donjons sont annoncées.

« Nous avons optimisé plusieurs donjons dans toutes les zones afin de limiter les retours en arrière », indique l’entreprise. Neuf donjons dans la première zone (les pics brisés) ont reçu une mise à jour par rapport à l’agencement des salles et des couloirs. C’est le cas notamment de certains objectifs, « repositionnés le long des chemins principaux. »

Le jeu offre des visuels remarquables. // Source : Capture PS5

Cette refonte « les rend plus faciles à atteindre et permet d’explorer facilement le donjon », assure le studio, sans avoir à faire des allers-retours pour actionner tel ou tel élément du décor. Et d’ailleurs, une autre mise à jour a été annoncée, concernant les monstres : ceux isolés chercheront désormais le joueur ou la joueuse, pour lui éviter d’avoir à repasser tout le donjon au peigne fin.

Le point d’étape de Blizzard couvre également d’autres aspects de Diablo IV, dont la sortie est maintenue au 6 juin 2023. Cela concerne l’équilibre des classes, l’interface utilisateur, les combats et certains bugs. D’autres mesures, plus accessoires, ont été prises également pour les donjons, pour accroître la survenue d’évènements ou bien pour améliorer leur jouabilité.

