Blizzard a donné des détails sur la manière dont on pourra reconstruire son personnage dans Diablo IV. Le système retenu sera à mi-chemin entre la rigidité de Diablo II et la liberté de Diablo III.

Dans un jeu comme Diablo IV, pouvoir reconstruire son personnage — ou respec dans le jargon — est un élément clé. S’enfermer dans une spécialisation de sa classe pendant des heures peut lasser et frustrer, surtout dès que l’on commence à faire des choix peu inspirés. Comment fonctionnera ce système dans Diablo IV ? Il sera à mi-chemin entre Diablo II et Diablo III, a fait savoir Blizzard dans les colonnes de Polygon, le 25 avril.

Diablo II et Diablo III épousent une philosophie diamétralement opposée quant à la possibilité de refaçonner son personnage. D2 se révèle rigide : la redistribution de ses points de compétence n’est pas simple. À l’inverse, D3 est très permissif — ce qui n’est pas une solution idéale non plus. Dans Diablo IV, le respec sera gratuit, mais jusqu’à un certain point.

Comment fonctionne le respec dans Diablo IV ?

Sur l’approche de Diablo II, Adam Jackson, en charge des classes pour Diablo IV, indique : « Si vous ne pouvez pas refaire votre personnage à l’envi, cela signifie que vous êtes vraiment attaché à son histoire, et vous êtes récompensé pour votre réflexion sur la construction. Et à chaque fois que vous relancez le jeu, vous êtes motivé à l’idée de peaufiner et d’essayer cette autre manière de jouer. Il y a des satisfactions à en tirer. Mais tout est lié à un inconvénient, celui de la peur de construire votre personnage. »

Sur celle très laxiste de Diablo III, il évoque surtout une limite : « L’attachement que vous portez au personnage que vous façonnez, et à son histoire, n’est pas aussi puissant. » Il n’empêche, pouvoir facilement réorienter sa classe reste un luxe non négligeable. Il permet d’obtenir un personnage puissant, en corrigeant les erreurs passées (exemple : notre Sorcière adepte de la pyromancie).

Pour Blizzard, l’idée était de trouver un équilibre entre deux éléments primordiaux : faire comprendre aux joueuses et aux joueurs que leurs décisions sont importantes et leur permettre d’expérimenter. Dans Diablo IV, on pourra donc refaire son personnage dans les premiers niveaux (moyennant quelques pièces d’or, si on en croit la bêta).

Puis, à mesure que l’on avancera dans le contenu à haut niveau, ce sera plus complexe. On sera forcé à améliorer son personnage en utilisant du butin très spécifique, les points de Parangon et le Codex de puissance (compétences supplémentaires que l’on peut attacher à une pièce d’équipement). Bien entendu, en fonction des retours, les développeurs ne s’interdisent pas d’ajuster le respec dans de futurs patchs.

