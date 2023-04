Blizzard Entertainment a annoncé plusieurs changements concernant les classes pour la sortie de Diablo 4. Certaines vont perdre en puissance, à l’instar du Nécromancien.

Le deuxième week-end de la bêta ouverte de Diablo IV a introduit deux nouvelles classes, sur les cinq qui seront disponibles au lancement du jeu : le Nécromancien et le Druide. Après avoir choisi la Sorcière une semaine plus tôt, j’ai jeté mon dévolu sur le Nécromancien, personnage que l’on pouvait déjà incarner dans Diablo II. Dix minutes après le début de ma session, j’ai compris qu’il avait un gros problème : il est beaucoup trop puissant. Ce fut d’ailleurs l’un de nos enseignements de la bêta.

Je m’attendais donc logiquement à voir des changements d’ici au lancement de Diablo IV, prévu pour le 6 juin 2023. Ils ont été officialisés dans un communiqué publié le 14 avril et sont le fruit des nombreuses remarques reçues pendant la bêta. « Certains personnages-joueurs ont judicieusement remarqué que certaines compétences étaient trop puissantes. L’un de nos objectifs pour les compétences est de les rendre intéressantes à manier et interactives en termes d’objets et de sensations de combat », justifie Blizzard Entertainment. Le Nécromancien est la principale victime du réajustement dans l’équilibre des classes.

Diablo IV. // Source : Blizzard Entertainment

RIP les squelettes increvables du Nécromancien de Diablo IV

Si vous avez joué le Nécromancien de Diablo IV, alors vous savez qu’il est capable d’invoquer des squelettes à partir des cadavres de ses ennemis. C’est le principe de base de la classe. Toutefois, cette capacité est un peu trop déséquilibrée si l’on se réfère à la vulnérabilité de ces alliés revenus d’entre les morts. Ils sont tout simplement increvables, ce qui permet aux joueuses et aux joueurs de se la couler douce lors des affrontements. Blizzard Entertainment veut éviter ce biais dans la version finale.

Les développeurs ont pris la décision de rendre les serviteurs du Nécromancien « plus vulnérables », « pour faire en sorte que le fait de ressusciter les morts devienne un élément plus actif du style de jeu ». Concrètement, il sera nécessaire d’être beaucoup plus vigilant avec la santé de ses squelettes, qui mourront plus facilement. Ce changement obligera à en invoquer plus souvent et, par ricochet, à davantage utiliser les cadavres. Ainsi, les Nécromanciens seront plus impliqués. Autre modification : la compétence « Explosion macabre » fera moins de dégâts.

Les changements pour les autres classes :

Barbare : réduction de 10 % des dégâts passifs, compétence « Tourbillon » plus puissante (au prix de plus de consommation de la Fureur) et amélioration de « Coup double ».

Druide : plus de dégâts pour les compagnons, réduction de temps de recharge des compétentes ultimes, améliorations diverses pour le gameplay. Le Druide est le grand gagnant des changements.

Voleur : compétences de subterfuge et passives améliorées, mais temps de recharge plus long pour celles d’imprégnation.

Sorcière : plus de dégâts pour Trait de Foudre, Chaîne d’éclairs moins puissante contre les boss, temps de recharge inférieur pour Incinération, chances d’obtenir un coup de chance pour le bonus d’enchantement de la compétence Météore augmentées. Étrangement, la compétence Hydre, surpuissante d’après nos tests, ne subira aucun changement.

Il faut bien entendu garder en mémoire que Blizzard Entertainment ne fera qu’ajuster les classes avec le temps. L’équilibre est d’ailleurs impossible à trouver, a affirmé la firme américaine.

