Blizzard a donné des précisions sur ce qui attend les joueuses et les joueurs une fois qu’ils auront terminé Diablo 4. Le contenu àhaut niveau (« endgame ») sera crucial pour l’avenir du jeu.

« Il y aura toujours quelque chose à faire », promet Blizzard. Dans une vidéo publiée le 5 avril consacrée à l’avenir de Diablo IV, le studio a tracé les lignes de ce qui attendra les joueuses et les joueurs une fois qu’ils auront terminé l’histoire. Les fans les plus assidus le savent : le jeu sera jugé sur son contenu à haut niveau, c’est-à-dire « endgame ». C’est ici que le hack’n’slash sera capable de tenir dans le temps et d’être considéré comme une réussite.

Commençons par un chiffre rassurant : Diablo IV réunira plus de 120 donjons, lesquels finiront par évoluer en « Donjons du cauchemar ». Ils offriront la possibilité de refaire des environnements déjà nettoyés, mais avec un challenge plus relevé (nouveaux objectifs, malus…). Par exemple, une condition pourra faire apparaître de temps en temps des portails reliés aux enfers et déversant des vagues de monstres supplémentaires.

Pour aller plus loin Diablo IV : les 7 enseignements de la bêta ouverte

Quel contenu endgame pour Diablo IV ?

Bien évidemment, on pourra toujours explorer Sanctuaire quand on aura achevé la quête principale de Diablo IV. L’idée sera d’abord de terminer « un donjon de pierre de limite » pour accéder à un nouveau niveau du monde et, par ricochet, récupérer des récompenses encore plus précieuses. D’autres niveaux seront disponibles par la suite. Sinon, les forces des enfers seront de plus en plus affutées et puissantes. Une fois terrassées, elles permettront de récupérer des éclats utiles pour acheter des récompenses exclusives. Visuellement, les effets seront de la partie : météorites, environnements qui s’assombrissent… entre autres événements visuels.

Vous pourrez aussi vous adresser à ce que Blizzard appelle l’arbre des Murmures. Il s’agit d’une entité qui, visiblement, a de la rancœur envers vous, mais est quand même prête à vous proposer un ensemble d’activités au cas où vous vous ennuieriez.

Pour aller plus loin La bêta de Diablo IV a laissé un vide en moi

La progression et la personnalisation de votre héroïne ou de votre héros sera au cœur du contenu endgame de Diablo IV. Pour cela, vous aurez deux leviers supplémentaires :

Le système de Parangon qui offre encore plus de profondeur pour rendre son personnage vraiment unique (changement de voie, focalisation sur un domaine en particulier…) ;

Le Codex de puissance qui s’appuie sur des compétences supplémentaires dès qu’on termine un donjon, compétences qu’il faudra lier à un équipement pour le rendre légendaire.

Le système de Parangon dans Diablo IV // Source : Capture YouTube

Enfin, il y a les champs de la Haine, soit d’autres régions où la corruption de Lilith est particulièrement soutenue. C’est surtout le nom trouvé aux zones dédiées aux combats entre les joueurs. On pourra y récolter des éclats, à condition de les avoir purifiés — une étape cruciale qui attirera nécessairement l’attention des autres. En d’autres termes : il sera très risqué de récupérer du butin dans le mode PvP.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !