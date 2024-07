Lecture Zen Résumer l'article

Activision a dévoilé les dates pour la bêta ouverte de Call of Duty: Black Ops 6, rendez-vous habituel pour découvrir l’un des FPS les plus importants de l’année, avant son lancement.

Call of Duty: Black Ops 6 sera assurément l’un des événements de la fin d’année. Les fans attendent avec impatience le moment où ils pourront y jouer pour la première fois et, jeu multijoueur oblige, il y aura une phase de bêta pour découvrir quelques nouveautés avant le lancement. Dans un communiqué publié le 15 juillet, Activision a donné quelques modalités, à commencer par les dates à inscrire dans son agenda.

L’éditeur américain, qui appartient désormais à Microsoft, a donné un premier rendez-vous le 28 août, date à laquelle une présentation Call of Duty: Next sera diffusée (avec des informations sur le multijoueur, le mode Zombies et Warzone). Dans la foulée, la première phase de la bêta sera lancée. Elle sera suivie d’une deuxième, à quelques semaines de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, attendu pour le 24 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Call of Duty: Black Ops 6 // Source : Activision

Quand pourra-t-on jouer à la bêta de Call of Duty: Black Ops 6 ?

Comme souvent avec Call of Duty, la bêta sera étalée sur deux week-ends. Le premier sera réservé à celles et ceux qui ont déjà précommandé Black Ops 6. Le deuxième sera accessible à tout le monde. Il y a quand même quelques changements à noter cette année : il n’y aura aucune exclusivité pour une plateforme (les PC et toutes les consoles seront servis en même temps) et les abonnés Xbox Game Pass sont également concernés (qu’importe la formule).

Attention, vous devez renseigner un numéro de téléphone valide à votre compte Battle.net et/ou Steam pour jouer à la bêta.

Call of Duty: Black Ops 6 // Source : Activision

Voici les dates de la bêta de Call of Duty: Black Ops 6 :

Du vendredi 30 août (19h, heure française) au mercredi 4 septembre (19h, heure française) pour l’accès anticipé ;

Du vendredi 6 septembre (19h, heure française) au lundi 9 septembre (19h, heure française) pour la phase 100 % ouverte.

On récapitule :

Bêta 1 Bêta 2 Dates 30/08 au 4/09 6/09 au 9/09 Accessibilité Précommandes*

Xbox Game Pass Tout le monde *sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC

Comme vous pouvez le constater, l’accès anticipé est plus long, ce qui peut encourager à précommander si on souhaite jouer plus. On rappelle que la bêta ne concerne que le mode multijoueur. Elle offrira l’opportunité de découvrir « le mouvement multidirectionnel révolutionnaire » et « la construction de l’équipement », au sein de modes variés, dans des cartes inédites. Activision et le studio Treyarch fourniront davantage d’informations d’ici la fin du mois d’août.

