Blizzard organise un stress test en mai pour Diablo IV. Le studio veut préparer son infrastructure serveur pour le jour du lancement de son jeu vidéo, et limiter les files d’attente.

Celles et ceux qui n’avaient pas pu accéder aux deux week-ends de bêta en mars auront une nouvelle chance de jouer à Diablo IV avant la sortie. Blizzard prépare une nouvelle session ouverte à tout le monde sur le week-end du 12 au 14 mai 2023. Ce sera la dernière opportunité de tester le hack’n’slash avant son lancement, fixé au 6 juin (ou 2 juin en accès anticipé).

L’annonce de ce nouveau week-end de test a été faite le 20 avril. L’expérience de jeu sera à peu près semblable à celle qui était proposée lors des deux autres bêtas, avec néanmoins quelques variations. Le plafond maximal sera le niveau 20, contre 25 précédemment. La jouabilité va également évoluer, pour refléter les correctifs du studio et les remarques de la communauté.

Un test de résistance pour les serveurs de Diablo IV

Les objectifs de cette bêta ont par ailleurs été ajustés pour l’occasion : le principal but affiché par Blizzard est de procéder à un test de charge serveur. On devine que le souhait de l’éditeur est de challenger son infrastructure en amont du jour J, afin de limiter les désagréments lorsque des centaines de milliers de personnes dans le monde se connecteront simultanément.

Lors de la première bêta, le public a eu droit à un aperçu de ce qu’est un jeu vidéo engorgé : d’importantes files d’attente s’étaient formées à l’entrée, imposant des temps d’attente de plusieurs dizaines de minutes parfois. Heureusement, cet embouteillage n’a pas duré : Blizzard a pris des dispositions pour accroître sa capacité d’accueil, sans nuire à la stabilité du jeu.

L’attente sur Diablo IV, le matin du 18 mars. // Source : Via Twitter @Arahnell

Ce test de résistance, qui se déroulera trois semaines avant le lancement de Diablo IV, doit ainsi être l’occasion de peaufiner le plan de l’éditeur pour assurer une sortie la moins chaotique possible. Il vaut mieux, en effet, faire de cette bêta un calvaire — elle est là pour ça — que de gâcher les débuts de Diablo IV, alors que le jeu est l’un des plus attendus de l’année.

Blizzard a donc tout intérêt à avoir un maximum de monde pour cet essai. C’est pour cela que la bêta est ouverte à tout le monde, sur toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X. Et pour celles et ceux qui ont déjà joué aux deux week-ends, les développeurs ont prévu de nouvelles récompenses à débloquer pour les inciter à revenir quand même.

Cette bêta partira sur des bases neuves : aucune progression issue des deux autres week-ends de bêta ne sera transférée sur l’essai du 12 au 14 mai. Vous n’aurez pas les personnages que vous avez déjà créés, en somme. Il vous faudra en générer de nouveaux. Ne vous y attachez pas trop : ces avatars disparaitront après le 14 mai. Ils ne seront pas conservés pour le lancement.

Le premier boss mondial de Diablo IV // Source : Capture PS5

Les cinq classes (barbare, sorcier, druide, voleur et nécromancien) seront accessibles dans cette bêta. Côté scénario, vous pourrez parcourir le prologue et l’entièreté de l’acte I. Sur la carte, vous aurez accès à toute la première zone, appelée les pics brisés. Le boss mondial, Ashava, sera encore là. Vous pourrez tenter de l’abattre avec d’autres joueurs pour obtenir un destrier unique.

De nombreuses ressources existent déjà autour de Diablo IV : des conseils et des astuces pour bien débuter dans l’aventure, une carte interactive pour ne rien rater, un outil pour créer son build ainsi qu’un aperçu de ce que sera le jeu à haut niveau, une fois que l’on aura achevé l’histoire — et sans doute Lilith dans la foulée.

