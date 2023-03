La bêta vraiment ouverte de Diablo IV arrive et avec elle un nouveau pilote pour les cartes graphiques Nvidia. Mettez votre matériel à jour pour profiter d’effets graphiques améliorés.

Après un accès anticipé à la bêta de Diablo IV qui s’est déroulé du 17 au 20 mars, une nouvelle étape s’ouvre du 24 au 27. Cette fois, tout le monde peut tester le hack’n’slash de Blizzard sans condition (il fallait avoir précommandé le jeu pour y jouer le week-end précédent). Et pour en profiter pleinement, assurez-vous de bien avoir votre pilote de carte graphique à jour.

Des images plus nettes et plus fluides pour Diablo IV

Si vous avez un modèle de carte Nvidia, sachez que l’entreprise américaine vient de sortir, ce 23 mars, une nouvelle version de son pilote Nvidia Game Ready. En l’installant en amont de la bêta ouverte de Diablo IV, vous bénéficierez de la prise en charge du DLSS 2 — acronyme de « Deep Learning Super Sampling », que l’on traduirait par du super-échantillonnage par apprentissage profond.

Le DLSS est « une technologie graphique neuronale qui multiplie les performances en utilisant l’intelligence artificielle pour créer des images entièrement nouvelles et afficher une résolution plus élevée grâce à la reconstruction d’images, tout en offrant une qualité d’image et une réactivité inégalées », souligne Nvidia sur une page présentant ce procédé.

Voir la mort de près en haute définition. Merci Nvidia. // Source : Blizzard Entertainment

En somme, le DLSS améliore la qualité de l’image, en générant des rendus plus nets et en augmentant le taux de rafraichissement. Sur Cyberpunk 2077 par exemple, le jeu tourne autour de 23 images par seconde sur un ordinateur de test sans le DLSS. Avec lui, la fluidité franchit la barre des 90 images par seconde, et ponctuellement celle des 100 images par seconde.

À travers cet algorithme, développé depuis 2018, Nvidia dit pouvoir produire une image en très haute qualité (4K ou plus) à partir d’un signal de moins bonne qualité. C’est en somme une technologie de conversion ascendante (upscaling) à partir de procédés d’intelligence artificielle. En l’espèce, un réseau neuronal d’apprentissage profond.

Aujourd’hui, le DLSS en est à sa troisième génération. Le DLSS 3 sera proposé aux joueurs et aux joueuses lorsque Diablo IV sortira officiellement le 6 juin 2023. Il faudra néanmoins disposer d’une carte compatible. Sont concernés les modèles de la série GeForce RTX 40. Pour les autres, il faudra se rabattre sur les deux autres versions du DLSS.

