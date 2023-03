Blizzard a pris les devants. En amont du lancement de la seconde bêta ouverte de Diablo 4, l’entreprise a annoncé qu’il fallait s’attendre à des files d’attente importantes.

Il y a pile une semaine, Blizzard proposait la première phase de la bêta ouverte de Diablo IV. Il s’agissait d’un accès anticipé, réservé à celles et ceux qui ont précommandé le jeu. Cette disponibilité réduite n’a pas empêché le lancement d’être un calvaire : nous avons nous-mêmes été victimes de problèmes techniques le vendredi, qui ont fini par disparaître le samedi.

Ce week-end, Diablo IV va franchir un cap : cette fois, c’est tout le monde qui pourra l’essayer, ce qui préfigure un trafic bien plus important et, par ricochet, des soucis en plus grand nombre. En prime, deux classes vont être ajoutées (Nécromancien et Druide). Afin de préparer les personnes intéressées, Blizzard a préféré mettre en garde le public. Dans un communiqué publié le 23 mars, l’entreprise a annoncé que les files d’attente risquent d’être longues.

L’écran que vous risquez de voir ce week-end. // Source : Capture PS5

Bon courage pour jouer à Diablo IV ce week-end

Les premières heures de l’accès anticipé de Diablo IV se sont avérées frustrantes pour de nombreux fans impatients à l’idée de découvrir le nouveau hack’n’slash de Blizzard. Les files d’attente se comptaient en plusieurs dizaines de minutes, voire en heures pour les plus malchanceux. D’autres ont été épargnés. Il ne faudra pas espérer autre chose pour ce week-end, surtout les premières heures.

« Quand nous allons ouvrir les portes à tout le monde ce vendredi, nous nous attendons à beaucoup de monde. Il y aura des queues très longues, notamment au lancement et durant les fenêtres de grand trafic en fonction des régions. Le week-end dernier nous a permis d’obtenir un aperçu de la capacité à prévoir ce week-end, et nous allons l’utiliser pour mettre intentionnellement à l’épreuve notre système pour le lancement. En résumé, même si on sait que cela peut être frustrant, nous avons besoin de queues pour tester notre système », prévient Blizzard.

Voici les autres heurts à prévoir d’ici lundi soir :

Des maintenances, qui mettront le jeu hors-ligne le temps de l’intervention ;

Des bugs, sachant que Blizzard encourage les joueuses et les joueurs à les signaler dans les forums.

Enfin, l’entreprise américaine ne manque pas de remercier les participants à la bêta, étape critique pendant laquelle les développeurs tirent énormément d’enseignements.

