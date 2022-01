Les voitures électriques les plus attendues de 2022

Aucun constructeur n’est à l’abri de quelques retards de calendrier, mais l’année 2022 devrait apporter son lot de nouveautés 100 % électriques. Quelques modèles ont particulièrement retenu notre attention.

La pénurie des semi-conducteurs va encore probablement jouer le rôle de perturbatrice en 2022. Il n’est pas à exclure que certains modèles, initialement prévus pour cette année, soient finalement reportés. C’est déjà le cas pour le restylage des Tesla Model S et X décalés à fin 2022 pour l’Europe (au mieux). Il n’en reste pas moins que les constructeurs sont désormais tous lancés dans la course à l’électrification.

L’année s’annonce donc riche en nouveaux modèles à découvrir, voici donc quelques nouveautés que nous avons hâte de découvrir.

Du sang neuf dans l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi

Il était temps pour Renault d’injecter un peu de sang neuf à sa gamme, car même si la Zoé a réussi à être toujours le VE le plus vendu en France. On attendait depuis un moment une vraie nouveauté chez le constructeur français, autre que Twingo ZE ou Kangoo ZE. Il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir découvrir et essayer la concrétisation de Renault 5 concept, en attendant, c’est vers Megane que les regards se tournent.

Renault Mégane E-Tech // Source : Renault

Renault Megane E-TECH est le premier véhicule sur la nouvelle plateforme électrique du groupe (CMF-EV). La nouvelle Megane fait 4.21 m de long pour une carrosserie mi-berline mi-crossover. Le véhicule est proposé avec deux motorisations de 130 ou 220 ch, et avec des batteries de 40 ou 60 kWh selon la motorisation et la finition choisie. Nous vous donnons rendez-vous en février pour en savoir plus sur cette nouveauté.

Un peu comme Renault, Nissan s’est un longtemps reposé sur la seule LEAF. Il était tant que le constructeur japonais, membre de l’Alliance Renault, sorte une vraie nouveauté électrique. Le Nissan ARIYA, après plusieurs reports, devrait arriver sur le marché en 2022.

Nissan Ariya // Source : Nissan

Ce modèle repose lui aussi sur la nouvelle plateforme CMF-EV du groupe. Il est cependant plus long avec 4.60 m, et est typé SUV coupé. Il sera commercialisé avec deux batteries de 63 et 87 kWh.

Des SUV coupé chez Volkswagen et Skoda

Après VW ID.4 et Skoda Enyaq iV, c’est autour de Volkswagen ID.5 et Skoda Enyaq Coupé iV de partir à la conquête du public en 2022. Les gammes dans ces deux marques du groupe continuent à s’étendre.

Les ID.5 et ID.5 GTX reposeront sur la même base que l’ID.4, en réduisant un peu le choix de motorisation et de batterie, mais avec un design plus marqué. Il sera disponible avec la batterie de 77 kWh et avec une puissance de 174 ou 204 ch.

Volkswagen ID.5 & ID.5 GTX // Source : Volkswagen

La première mondiale du Skoda Enyaq Coupé aura lieu le 31 janvier, nous en saurons plus sur cette nouvelle mouture à cette occasion.

sketch Skoda Enyaq Coupé iV // Source : Skoda

Le grand saut pour le groupe Toyota

Le groupe Toyota se lance enfin plus sérieusement dans la course au véhicule électrique. Lexus a déjà un premier modèle 100 % électrique dans sa gamme (le Lexus UX300e), mais le Lexus RZ sera le premier modèle avec une plateforme dédiée aux motorisations électriques. Celle-ci sera également partagée avec le Toyota BZ4X, ainsi qu’avec le Subaru Solterra pour un partenariat économique entre les constructeurs japonais Toyota et Subaru.

Futur Lexus RZ // Source : Lexus

Ces trois modèles sont tous des SUV qui recevront cependant des traitements différents pour bien répondre aux besoins de chacune des marques. Le groupe est attendu au tournant avec ces nouveautés électriques.

Toyota bZ4X // Source : Toyota France

Le premier break électrique chez MG

Jusqu’à présent, aucun constructeur n’a proposé de carrosserie break en 100 % électrique. Une très large majorité des nouveautés sont des crossover ou SUV, quelques rares berlines ou citadines s’imposent parfois, le MG 5 sera le premier break électrique à être commercialisé en 2022.

MG 5 // Source : MG

Le constructeur chinois avance relativement vite pour élargir sa gamme de véhicules. Le MG ZS EV profite de ce début 2022 pour se refaire une petite beauté esthétique et technique, alors que le Marvel R vient d’intégrer fin 2021 la gamme.

Le premium allemand continue à étendre ses gammes électriques

Chez Mercedes, on attend surtout la Mercedes EQE, la « baby class S », ou dans le cas présent la petite EQS. L’année 2022 sera aussi celle du Mercedes EQB et EQT. Elles rejoindront ainsi : EQA, EQC, EQS et EQV dans le catalogue du constructeur.

Mercedes EQE // Source : Mercedes

Du côté de BMW, c’est le BMW iX1 que l’on attend pour 2022, ainsi que la déclinaison sportive IX M60. La nouvelle BMW i7 devrait aussi se dévoiler dans l’année.

BMW iX M60 // Source : BMW

Un peu d’exotisme ?

Ora Cat

Et si finalement les surprises de l’année 2022 venaient de marques qui ne sont pas encore implantées en Europe N Great Wall Motor souhaite introduire en Europe leur mignonne Ora Cat pour 2022, un modèle déjà disponible en Asie.

Ora Cat // Source : Great Wall Motor

Lucid Air et Fisker Ocean

Lucid Air pourrait aussi entamer la commercialisation de son modèle en Europe. Fisker Ocean a également prévu de viser le marché européen dès cette année selon ses annonces récentes.

La Lucid Air // Source : Lucid Motors

Fisker Ocean // Source : Fisker

Aiways

Enfin, une marque encore assez nouvelle pourrait aussi faire parler d’elle. Aiways, qui a déjà lancé le U5 sur nos contrées, devraient aussi commercialiser le Aiways U6 d’ici à fin 2022.

Aiways U6 // Source : Aiways

Ceci n’est qu’une sélection des nouveautés annoncées pour cette année. Entre les restylage de mi-carrière (comme pour le Kia e-Niro) et les annonces surprises, toutes les marques devraient avoir à communiquer sur des nouveautés 100 % électrique au cours de l’année.