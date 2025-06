Lecture Zen Résumer l'article

Deux ans après avoir été lancée avec succès en Chine, la Dolphin Surf arrive enfin en Europe. Est-ce que cette citadine de BYD peut faire sa place ici ? Avec un tarif débutant à 19 990 €, ce n’est pas impossible. C’est en tout cas notre impression après une première prise en main du modèle.

Un modèle, trois appellations différentes : BYD ne s’est pas simplifié la vie sur ce coup. En Chine, cette voiture électrique a été lancée en avril 2023 sous le nom de Seagull (« la mouette »). Le modèle venait compléter la liste des animaux marins que BYD utilise pour une partie de sa gamme. Sauf que dans d’autres pays, la mouette est mal vue, alors pour l’exportation du modèle, le nom a été changé : Dolphin Mini pour l’Amérique latine et Dolphin Surf en Europe (pour ne pas contrarier Mini). Dans tous les cas, le modèle conserve le même design, mais les performances évoluent.

En 2024, il s’est vendu plus de 450 000 exemplaires de la Seagull rien qu’en Chine. Le modèle a fini en deuxième place du classement des ventes annuelles des véhicules électrifiés (NEV), juste derrière le Tesla Model Y. Est-ce que l’on peut s’attendre à un tel succès en Europe ? Probablement pas, mais la Dolphin Surf ne manque pas d’intérêt pour un tarif contenu, débutant à 20 000 €.

Design extérieur : un parti pris

Tout le monde n’accrochera pas au style de cette citadine. Avec son nez pointu, ses arrêtes saillantes et un arrière un peu massif, cette BYD Dolphin Surf déroute un peu. Son gabarit et son approche me semblent justement intéressants sur le marché européen, car elle tranche avec ce que l’on a déjà vu et revu. À l’image de la MG4 lorsqu’elle est arrivée sur notre route.

BYD Dolphin Surf fait 3,99 m de long // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En arrivant en Europe, le modèle de BYD a grandi de 3,78 m à 3,99 m. Si le modèle reste assez compact en longueur pour être une citadine pratique, elle est un peu plus haute que plusieurs de ses concurrentes les plus directes :

Longueur Largeur Hauteur BYD Dolphin Surf 3,99 1,72 1,59 Renault 5 3,92 1,77 1,50 Renault 4 4,14 1,80 1,57 Fiat Grande Panda 3,99 1,76 1,57 Citroën ë-C3 4,01 1,76 1,57 Leapmotor T03 3,62 1,65 1,58

Côté coloris, si vous n’avez pas envie de passer inaperçu dans les rues, la teinte de lancement « lime green » est probablement faite pour vous. Imaginez que le jour du lancement du modèle, les habitants du centre de St Ouen ont vu passer par dizaines ces véhicules jaunes identiques en tout point. Il y avait 87 BYD Dolphin Surf en circulation ce jour-là. Cela surprend forcément. Si vous n’aimez pas le jaune fluo, le modèle existe aussi en noir, blanc crème et bleu clair.

Une invasion de BYD Dolphin Surf à St Ouen // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Intérieur : simple, mais bien équipé pour le prix

Cette BYD Dolphin Surf ne pourra pas lutter face à l’originalité et qualité de l’intérieur de la Renault 5, mais elle ne boxe pas non plus dans la même gamme de prix. En revanche, le modèle fait beaucoup plus qualitatif que la Citroën ë-C3. L’intérieur n’est pas très original dans sa composition : un volant, un écran et un nombre de boutons réduits. En revanche, l’intégration est assez qualitative, les boutons sont originaux dans leur forme et l’écran de 10 pouces est rotatif dès l’entrée de gamme. C’est bien mieux équipé et fini que les modèles low cost de Stellantis, même si la Fiat Grande Panda se démarque un peu.

Intérieur de la BYD Dolphin Surf // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

À l’avant les sièges maintiennent assez bien en place. Les deux passagers arrière (ce n’est qu’une 4 places) seront un peu moins bien lotis pour le maintien. Ils auront toutefois de l’espace aux jambes et à la tête, ce qui est appréciable pour une voiture de 3,99 m.

Pour le coffre, BYD indique 308 litres de contenance, mais il fait un peu plus petit. Ceci dit c’est tout à fait correct pour la catégorie, et suffisant pour emporter quelques bagages en week-end ou en vacances. Par contre, BYD fait l’impasse sur le frunk sous le capot avant dans ses modèles.

Le coffre est correct sur la BYD Dolphin Surf // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Motorisation et comportement routier : Bien mais des améliorations possibles

BYD avait mis à l’essai la Dolphin Surf dans sa finition la plus haute, celle nommée Comfort. Cette version est équipée d’un moteur de 115 kW associé à une batterie de 43,2 kWh. Le modèle ne manque clairement pas de peps, et c’est peut-être ce que certains pourraient lui reprocher. La Dolphin Surf peut avoir tendance à patiner si l’on a le pied droit un peu lourd sur l’accélérateur, surtout en mode Sport. Bien dosé, l’accélération de la Dolphin Surf permet d’avoir conduite vive voire même un brin joueuse. C’est un point qui est perfectible sur le modèle.

Au volant de la Dolphin Surf // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour ceux qui n’ont pas envie d’avoir à gérer trop de puissance, la version Active (associé à la batterie de 30 kWh) ou boost (avec la batterie de 43,2 kWh) reposent sur un moteur de 65 kW : il doit pouvoir suffire pour les besoins quotidiens.

La direction est suffisamment précise à mon goût pour ce genre de véhicule, notamment dans le gymkhana des centres-villes. Le diamètre de braquage inférieur à 10 m est aussi un atout du modèle pour tourner court. Au niveau des suspensions, il n’y a pas de miracle pour cette gamme de prix. C’est correct, mais ferme. Les ralentisseurs et autres déformations de la chaussée se feront sentir de manière assez sèche, mais les sièges amortissent assez bien pour que ce ne soit pas désagréable.

Même si le comportement routier est perfectible pour atteindre le niveau de la Renault 5, dans l’ensemble cette Dolphin Surf s’en sort bien. Elle est assez rassurante, y compris sous la pluie que nous avions lors de notre test. Il faudrait néanmoins un essai plus long pour réellement en juger en dehors de son utilisation urbaine et périurbaine que nous avons essentiellement testé lors de cette prise en main.

L’espace à l’arrière n’est pas mal du tout // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le freinage régénératif est le dernier point qui pourrait être amélioré, peut-être même via une mise à jour à distance. Les deux niveaux proposés sont trop légers, surtout pour un véhicule qui s’adresse à un usage urbain, c’est dommage, on aurait même apprécié une conduite à une pédale. Néanmoins, la pédale de frein permet de quand même bien doser les ralentissements.

Technologies embarquées : bien équipée

BYD a fait le choix de proposer une bonne dotation en équipements dès la première finition de la Dolphin. Alors qu’à 23 300 €, la Citroën ë-C3 ne propose qu’un clip pour smartphone avec une application ne fonctionnant pas toujours correctement, BYD intègre un écran rotatif de 10 pouces avec un infodivertissement assez complet. Android Auto et Apple CarPlay fonctionne en plus sans fil aussi dès l’entrée de gamme.

La qualité de finition est une très bonne surprise // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Parmi les petits détails qui font la différence, BYD propose une clé virtuelle NFC disponible sur Smartphone, une fonction très pratique lorsque le véhicule est partagé entre plusieurs membres de la famille. La fonction V2L (Vehicle-to-Load) permet d’alimenter des appareils électriques externes. La Dolphin Surf a même des commandes vocales. La finition supérieure Comfort ajoute une caméra 360°, des sièges chauffants, réglages électriques, phares LED, recharge de smartphone à induction, ce qui en fait un modèle très bien doté pour sa catégorie.

Cette BYD Dolphin Surf est également bien dotée en matière d’aides à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, freinage d’urgence… Par contre, comme souvent sur les modèles asiatiques, ces aides peuvent être un peu intrusives, et BYD n’a pas encore copié les « boutons magiques » des constructeurs européens qui permettent de désactiver en un clic celles qui agacent le plus.

Recharge et autonomie : dans les clous

L’essai a été un peu court pour réellement pouvoir juger les qualités du modèle sur ces deux domaines. Après un parcours à 90 % urbain de 2 heures en région parisienne (et aux heures de pointe), la voiture affichait une consommation de 12,3 kWh/100 km, ce que l’on pourrait attendre d’un tel modèle, mais sans pour autant être exceptionnel. Cela correspond néanmoins assez aux consommations WLTP annoncées : 310 km pour cette version Comfort (43,2 kWh). La petite batterie prévoit 220 km pour 30 kWh, et la version intermédiaire (petit moteur, grande batterie) affiche 322 km théorique.

65 ou 85 kW pour la recharge rapide sur la Dolphin Surf // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Selon l’affichage de la voiture, nous n’avons consommé que 11 % de batterie lors de notre essai, autant dire que nous n’avons pas testé la recharge. Sur ce point, BYD n’est clairement pas celui qui promet les plus grandes puissances de rechargement : 85 kW en courant continu sur la version 43,2 kWh et seulement 65 kW pour celle de 30 kW. Cela doit permettre de faire le 10 à 80 % en 30 minutes, il reste à voir si cette donnée est respectée dans toutes les conditions. Les 3 versions de la BYD Dolphin Surf sont équipées d’un chargeur 11 kW pour la recharge AC.

Prix et concurrence : un positionnement intéressant

Pour enfoncer le clou, BYD aurait pu oser un positionnement tarifaire encore plus agressif. Avec 2 000 € de moins, cette Dolphin Surf aurait pu éviter la comparaison avec des modèles européens qui peuvent bénéficier du bonus écologique. Pour autant, les prix des différentes finitions du modèle semblent assez cohérents :

Dolphin Surf Active : 19 990 € ou 199 €/mois en location longue durée

Dolphin Surf Boost : 23 990 €

Dolphin Surf Comfort : 25 990 €

Une BYD Dolphin Surf noire se cache sur la photo // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Reste à définir qui l’on place comme concurrentes en face. D’un côté, il existe des modèles produits en Chine plus low-cost avec des performances moindres. Il existe aussi la concurrence européenne avec des performances très différentes, mais qui sont bien moins équipées pour offrir des prix d’appel :

Prix d’entrée (€) Puissance (ch) Batterie (kWh) Autonomie WLTP (km) 0-100 km/h (s) BYD Dolphin Surf Active 19 990 88 30 220 11,1 BYD Dolphin Surf Boost 23 990 88 43,2 322 12,1 BYD Dolphin Surf Comfort 25 990 156 43,2 310 9,1 Citroën ë-C3 You 23 300 113 44 320 11,0 Fiat Grande Panda 24 900 113 44 320 11,0 Dacia Spring (expression 65) 18 900 65 27,4 230 13,7 Leapmotor T03 17 600 109 41 265 12,0 Renault 5 E-Tech 40 kWh >25 000 120 40 312 9,0

La BYD Dolphin Surf est un entre-deux entre les modèles petits budgets et ceux plus haut de gamme. Dans tous les cas, cette BYD reste une alternative intéressante sur le marché de la citadine électrique. C’est l’une des affaires du moment, on se demande même si la version Boost à 23 990 € ne serait pas l’offre la plus intéressante de cette Dolphin Surf.

Le verdict 8/10 BYD Dolphin Surf Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment Essayez-la On a aimé Prix et rapport qualité/prix bien positionné

Comportement de conduite agréable

Intérieur assez qualitatif On a moins aimé Absence de one pédal et freinage régénératif trop faible

Du mal à motricer sur les accélérations fortes

Simple 4 places

Pas toujours simple de s’y retrouver dans le logiciel BYD C’était probablement le modèle de BYD dont j’attendais l’arrivée sur le marché européen avec une certaine impatience. La Dolphin Surf arrive peut-être un peu tard, maintenant que les constructeurs européens proposent des alternatives plus abordables, pour autant le modèle réussit à proposer un rapport performance/équipement/prix particulièrement intéressant. Si l’essai relève quelques points d’amélioration possible (freinage régénératif insuffisant, meilleure gestion de la motricité…), il ne faut pas s’arrêter à cela pour juger cette citadine électrique. Au contraire, le modèle a plusieurs aspects positifs, autant sur son comportement routier assez rassurant que sur ses équipements de série. C’est une voiture vraiment sympa à prendre en main et disponible dès maintenant en concession.

