Alors que Toyota est le leader du véhicule électrifié avec sa gamme de voitures hybrides, on attendait toujours son premier modèle 100 % électrique. Présenté sous forme de concept en avril dernier, le Toyota bZ4X est désormais officialisé.

Présenté sous forme de concept en avril, le premier modèle 100 % électrique de Toyota est désormais officiel. Le Toyota bZ4X est un nouveau SUV qui inaugure la nouvelle plateforme développée pour les futurs modèles 100 % électrique de la marque.

Ce n’est pas le premier véhicule 100 % électrique du groupe pour l’Europe, puisque Lexus commercialise déjà le Lexus UX 300E, mais ce sera le premier à l’être sous la marque Toyota et avec une plateforme développée uniquement pour cet usage. Le modèle semble arriver tardivement sur le marché, alors que les principaux concurrents ont déjà une gamme plus ou moins développée en la matière.

Est-ce que Toyota n’entre pas trop tard dans la bataille du véhicule électrique ?

Akio Toyoda, PDG du groupe, n’a jamais caché ses positions en faveur du maintien des motorisations thermiques et hybrides, face à la volonté des gouvernements de forcer le passage au 100 % électrique. Cela avait toutefois fini par agacer les actionnaires du groupe, ces derniers mois.

C’est donc un peu contraint et forcé que Toyota se doit d’avancer sur le sujet de l’électrification totale d’une partie de ses véhicules. La stratégie « beyond Zero » ( « au-delà de zéro » en français), qui s’illustre aujourd’hui par ce premier modèle bZ4X, est donc la première étape du défi environnemental que le groupe s’est fixé d’ici à 2050.

Il faudra cependant attendre le test de ce nouveau modèle pour juger du retard, ou non, de Toyota dans le développement technologique de ses véhicules électriques.

Ce que l’on sait du bZ4X de Toyota

Derrière un nom qui ressemble davantage aux premiers caractères d’un code WIFI, se cache en fait le « bZ » de la nouvelle branche « beyond Zero » de Toyota.

Ce SUV est un peu plus court et un peu moins haut que le RAV4, modèle phare de la gamme Toyota, tout en apportant plus d’habitabilité intérieure, grâce à un empattement plus long de 160 mm.

La batterie lithium-ion d’une capacité de 71,4 kWh doit offrir une autonomie supérieure à 450 km (WLTP). Le Toyota bZ4X peut profiter de la recharge rapide jusqu’à 150 kW sur des bornes avec prise CCS, ce qui permet au modèle de revenir à 80 % de batterie en 30 minutes environ. Le modèle sera équipé d’une pompe à chaleur, un équipement souvent optionnel chez les concurrents, pour conserver son autonomie pendant les périodes hivernales, quand la batterie est mise à l’épreuve par des températures négatives.

Le Toyota bZ4X sera disponible en traction ou en transmission intégrale :

en 2 roues motrices, un moteur électrique de 150 kW (204 ch) et 265 Nm de couple

en 4 roues motrices ; deux moteurs électriques d’environ 80 kW soit 218 ch et 336 Nm de couple

La version à transmission intégrale n’est pas spécialement plus puissante que la version d’entrée de gamme, mais elle dispose de modes de conduite qui lui permettront d’évoluer dans des environnements dégradés notamment dans la neige épaisse ou la boue.

Sur le style intérieur, Toyota nous surprend avec une proposition un peu plus moderne de sa planche de bord. Toyota innove même en proposant un volant façon « Yoke » de Tesla en option (à voir si nous l’aurons en Europe).

Du côté des options intéressantes, Toyota propose la conduite à une pédale nommée « single pedal drive » pour profiter d’une régénération maximale. Et toujours dans le but de gagner un maximum d’autonomie, le client pourra opter pour un toit en panneau solaire, une option que certains propriétaires de Prius rechargeables connaissent déjà.

Il faudra attendre début décembre pour connaître les tarifs de ce nouveau modèle.

