BMW dévoile le nouveau fleuron de sa gamme 100% électrique, le iX M60

La combinaison de ces trois lettres « i » « X » et « M » préfigure un résultat détonant dans la gamme BMW. Tout juste dévoilé au CES de Las Vegas, le BMW iX M60 est le nouveau porte-étendard de la gamme 100 % électrique du constructeur allemand.

Le nouveau fleuron de la gamme 100% électrique de BMW vient d’être dévoilé au CES. Le BMW iX M60 vient supplanter le BMW iX xDrive50 en tant que haut de gamme des modèles électriques du constructeur. Il est résolument tourné vers la sportivité et le plaisir de conduire. Le modèle est également le nouveau porte-étendard technologique de la gamme électrique développée actuellement par le constructeur allemand.

Selon le constructeur, ce BMW iX M60 a été conçu sans compromis. Il se doit de répondre aux enjeux de la mobilité à zéro émission, avec un design apprécié des clients, tout en offrant le maximum de plaisir de conduite, avec des performances dignes du blason M de la marque.

BMW iX M60 // Source : BMW

Un modèle axé sur les sensations au volant

Alors que Mercedes mise tout sur l’autonomie et l’efficience avec son concept EQXX, BMW a décidé de se concentrer sur les performances de son nouveau modèle signé du badge M.

Le BMW iX M60 est équipé de deux moteurs électriques de 5e génération dont la puissance combinée affiche 455 kW (soit 613 ch), et surtout un couple culminant à plus de 1000 Nm (jusqu’à 1100 Nm avec le mode Launch Control). Il réalise le 0 à 100 km en 3.8 secondes et est bridé à la vitesse maximale de 250 km/h.

C’est un véritable modèle pensé et développé par la branche M (Motorsport) de BMW. Le caractère dynamique du véhicule est au rendez-vous avec des réglages du châssis et des suspensions adaptés à ce modèle.

BMW iX M60 // Source : BMW

Côté consommation et autonomie, le BMW iX M60 est équipé d’une grande batterie de 111.5 kWh qui doit permette d’atteindre l’autonomie de 566 km WLTP avec des consommations comprises entre 21.7 et 24.7 kWh/100 km. Il acceptera la charge rapide en courant continu jusqu’à 200 kW.

De nouveaux équipements introduits

Une nouvelle génération du iDrive fera son apparition sur le iX M60 pour rendre l’utilisation du système embarqué plus intuitif. Le conducteur disposera toujours de l’assistant vocal pour simplifier l’accès à certaines commandes.

Intérieur BMW iX M60 // Source : BMW

Le BMW iX M60 sera un des premiers à proposer une connectivité 5G. Le véhicule pourra recevoir les mises à jour « over the air » par ce biais. De nouveaux capteurs et de nouveaux logiciels permettent au BMW iX M60 de proposer des aides à la conduite plus performantes avec conduite autonome de niveau 2 et des aides au stationnement évoluées. La conduite autonome de niveau 3 devrait être disponible à moyen terme.

Le modèle bénéficiera également de la nouvelle signature sonore signée Hans Zimmer pour accompagner la conduite en fonction du mode enclenché. Le tout est associé à un intérieur confortable, silencieux et moderne. De quoi offrir une expérience de conduite de haut rang qui devrait satisfaire la clientèle fortunée ciblée par ce modèle.

BMW iX M60 // Source : BMW

Le BMW iX M60 arrivera en concession à partir du mois de juin 2022, les prix ne sont pas encore communiqués, mais le tarif risque d’être particulièrement salé vu que le iX xdrive50 débute déjà à 123 000 €.