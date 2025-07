Lecture Zen Résumer l'article

Il n’est plus possible de commander une Tesla Model S ou un Tesla Model X sur le configurateur de la marque depuis quelques jours. Mais que se passe-t-il avec ces deux modèles ?

Avis de disparition pour les deux modèles les plus haut de gamme de Tesla. Les Model S et Model X ont quitté le configurateur des véhicules neufs de la marque depuis quelques jours.

Certains sur les réseaux sociaux y voient un aveu d’échec du constructeur américain. Même si cette hypothèse semble cohérente au vu des faibles ventes récentes en France et en Europe, la réponse est à aller chercher ailleurs.

Une situation compliquée pour la Model S et le Model X

Tesla s’est fait connaître grâce à sa grande berline électrique nommée Model S. Premier modèle produit en grande série par Tesla, il a aussi été le fer de lance de la marque sur le marché européen dès 2013. Après plus de 12 ans de bons et loyaux services, la voiture peine encore à séduire les clients face à une concurrence qui s’est accrue et surtout face à des modèles plus pratiques au quotidien.

Les Tesla Model S et Model X « restylés » // Source : Tesla

Malgré un restylage en 2021 et l’intégration des versions Plaid de plus de 1 000 ch, la Tesla Model S a perdu de son attrait. La chute est d’ailleurs particulièrement brutale sur les derniers mois. En Europe, la Tesla Model S ne s’est vendue qu’à 1 752 exemplaires en 2024, soit une baisse de 68 % par rapport à l’année précédente. Pour les 5 premiers mois de l’année 2025, ce chiffre est tombé à 214 exemplaires, soit -70 % par rapport à la même période en 2024.

En France, les chiffres sont encore plus impressionnants : 270 unités en 2024 (-65 % par rapport à 2023) et seulement 29 exemplaires sur le premier semestre 2025 (-80 %). Même si le véhicule a longtemps été prisé par les taxis, son tarif à partir de 92 990 € a refroidi les acheteurs face à des modèles concurrents. En outre, le prix du modèle neuf a grimpé en flèche une première fois en février, où il a repassé la barre des 100 000 €. Puis une nouvelle fois en avril 2025, avec l’application des surtaxes européennes sur les importations de véhicules en provenance des USA, pour atteindre un prix affiché à partir de 110 979 €.

Les Tesla Model S et Model X « restylés » // Source : Tesla

La situation est assez similaire avec le Tesla Model X. En 2024, le grand SUV n’a atteint que 1694 exemplaires en Europe (-60 %) et 245 unités pour la France (-59 %). Sur le début de l’année, le Model X s’est vendu à 319 exemplaires en Europe, et 46 en France. Il faut dire que, comme la berline, le Tesla Model X a vu son prix passer de 99 990 € à plus de 115 979 €.

Pour autant, même avec des ventes faibles, les deux modèles sont importants pour Tesla, car ils sont ceux qui rapportent la plus grosse marge à l’entreprise.

Un restylage en cours

L’information a pu passer quelque peu inaperçue par rapport aux actualités autour du Model Y ou du patron de Tesla, mais les Model S et X vont bénéficier d’un léger restylage. Ce sera le troisième pour ces modèles, même si celui-ci devrait être très léger au niveau des changements.

En attendant, l’ancienne page de commande de ces modèles renvoie vers l’inventaire des modèles en stock chez Tesla. D’une manière assez surprenante, il n’y a pas vraiment de stock de véhicules neufs à saisir. On est bien loin de ce qui s’est passé lors du renouvellement du Model Y.

Inventaire de Tesla sur les Model X // Source : capture site Tesla

Pour l’heure, Tesla n’a absolument pas abordé l’idée d’arrêter la commercialisation de ces deux modèles en Europe, comme elle avait pu le faire un temps avec les modèles produits avec un volant à droite. Maintenant, est-ce qu’un lifting aussi léger aura un quelconque effet sur les ventes de ces deux références de la gamme ? Rien n’est moins sûr.

Tesla aurait très bien pu maintenir les commandes des Model S et X et basculer les clients sur les nouvelles versions en temps voulu, comme l’entreprise le faisait par le passé. La stratégie Tesla devient de plus en plus nébuleuse, ce qui laisse malgré tout planer le doute sur l’avenir de ces deux modèles historiques.

