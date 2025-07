Lecture Zen Résumer l'article

De nouvelles images d’un soi-disant Tesla Model Y plus petit ont été relayées sur les réseaux sociaux. Alors que tous les fans de la marque s’affolent, s’agit-il vraiment du modèle abordable tant attendu ?

Si vous vouliez savoir quelle était l’arlésienne chez Tesla, ce serait sans aucun doute le modèle abordable, ou « Model Q » comme certaines rumeurs ont fait état. À la fin du mois de mai 2025, une vidéo prise par drone à la Gigafactory de Fremont dans laquelle on pouvait voir un prototype de Model Y avait secoué la sphère du constructeur. Celui-ci était soi-disant plus petit que le SUV standard. Comme nous vous l’avions expliqué, il devait s’agir d’une autre version très attendue.

Voilà qu’un peu plus d’un mois plus tard, le 3 juillet, une nouvelle vidéo a été publiée par le même internaute. Il n’a pas fallu très longtemps pour que les fans de la marque s’affolent et relayent à tout-va les images, remettant sur la table la question du Model Y en réduction.

Une question de perspective

Nouvelle fausse route ou vraie nouveauté à venir ? Malheureusement pour les aficionados, la perspective de la vidéo leur a joué des tours. Certains ont pensé déceler un arrière raccourci d’une quinzaine de centimètres. Or, il est délicat de juger des proportions de deux véhicules quand ils ne sont même pas alignés.

Encore un nouveau prototype de Tesla Model Y plus petit surpris ? // Source : Met God in Wilderness

Dans cette nouvelle vidéo, le soi-disant Model Y réduit est « plus bas » que le Model Y dit standard, et est légèrement tourné, ce qui fausse la vision que l’on peut avoir des porte-à-faux (la longueur de ce qu’il y a avant les roues avant et après les roues arrière). De plus, le camouflage fait bien son travail en dissimulant les lignes de la voiture.

Un Model Y plus petit est-il pertinent pour Tesla ?

Il est bon de souligner qu’un Model Y plus petit demanderait à Tesla de mettre en place une seconde ligne de montage pour ce modèle, ou du moins d’adapter ses chaînes fabriquant le SUV. On peut également se demander la pertinence qu’aurait une version simplement plus petite d’un modèle que l’on connaît déjà. Sans parler d’une citadine, une voiture vraiment plus petite que le Model Y aurait plus de sens qu’une variante raccourcie de 15 cm.

La Tesla Model 3 au Mexique a des sièges en tissu de base pour faire baisser le prix. // Source : Tesla

Pour réduire les coûts, et donc pour proposer une voiture électrique encore plus abordable, on rappelle que Tesla pourrait tout bêtement revoir à la baisse le niveau d’équipement de la Model 3 ou du Model Y, comme il le fait au Mexique. La berline est notamment vendue de base avec un intérieur textile et des matériaux moins nobles. Un bon moyen de faire baisser le prix, sans ajustement industriel spécifique.

