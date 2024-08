Lecture Zen Résumer l'article

Une étude réalisée chez nos voisins allemands n’est vraiment pas tendre avec les voitures électriques françaises, enfin surtout Peugeot et Citroën. Les propriétaires de ces modèles ne sont pas prêts à les recommander à leurs proches.

Vendre une voiture électrique est une chose, satisfaire les clients à long terme pour qu’ils la recommandent à leurs proches en est une autre. À ce petit jeu, toutes les marques ne boxent pas dans la même catégorie. C’est ce que démontre une étude Uscale publiée le 1ᵉʳ aout. Celle-ci a été réalisée auprès de 4 966 conducteurs de véhicules électriques en Allemagne, Suisse et Autriche.

Sans grande surprise, c’est Tesla qui arrive en tête des recommandations de cette étude. Porsche et BMW complètent le podium, ce qui ne devrait pas surprendre pour un public germanophone. Et pourtant, tous les constructeurs allemands ne sont pas aussi bien lotis. Quant aux marques françaises, c’est en bas du classement qu’il faut les chercher, et ce n’est pas qu’une histoire de préférence nationale puisque bien d’autres marques étrangères (y compris Chinoises) surpassent les marques françaises.

62 % des possesseurs de VE Peugeot ne recommandent pas la marque

Quand 71 % des clients de Tesla interrogés recommanderaient la marque à leurs proches, ils ne seraient que 3 % de clients Peugeot à le faire. Peugeot se classe bon dernier d’un classement comportant 25 marques. Si 35 % des clients interrogés ne se prononcent pas, ils sont 62 % à indiquer qu’ils ne recommanderont pas la marque à leurs proches (amis, collègues). Cela commence à faire beaucoup.

Extrait de l’étude Uscale sur la recommandation des marques de VE // Source : Uscale

C’est un scénario assez identique qui s’applique à Citroën, qui se classe à la 24ᵉ place. Seulement 4 % des clients partageraient une image positive de la marque, mais 59 % ne le feraient pas. Opel ne fait guère mieux alors qu’il s’agît de la marque allemande de Stellantis. Opel est 23ᵉ avec 10 % de recommandations, pour 54 % qui ne le feraient pas.

Dans le groupe Stellantis, c’est Fiat avec sa 500e qui sauve l’honneur du groupe automobile en se classant à la 10ᵉ place, juste derrière Mercedes.

La Fiat 500e sauve l’honneur // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Parmi les reproches faits par les clients interrogés : les marques Citroën, Peugeot, Opel et Fiat souffrent d’importants problèmes de logiciel et de connectivité. Elles manquent en outre d’autonomie.

Renault se classe devant Audi

Le groupe Renault n’excelle pas vraiment mieux dans l’exercice, mais le résultat est quand même meilleur que pour le groupe Stellantis.

La Dacia Spring n’obtient que 18 % de recommandations, c’est toujours mieux que MG et les marques du groupe Stellantis (hors Fiat). 31 % déconseilleraient la marque à leurs proches, cela reste un meilleur score que : MG, Audi, Mini, Nissan, Opel, Citroën et Peugeot. Il faut rappeler que la Dacia Spring est le modèle le moins cher du marché et donc de l’étude.

Renault Mégane e-tech // Source : Renault

Renault se situe mieux dans le classement avec 25 % des actuels clients qui pourraient conseiller une Renault 100 % électrique, contre 24 % qui s’y opposeraient.

Selon l’étude, les conducteurs de véhicules Renault et Dacia se plaignent d’une puissance de charge nettement trop faible (voire inexistante dans certaines configurations), ce qui entraîne de longs arrêts à la borne de charge.

Et pour les autres marques, quels sont les reproches formulés ?

Les marques françaises n’ont pas l’air de convaincre les clients allemands, mais que reprochent-ils aux marques les mieux classées : Tesla, Porsche, BMW, Hyundai et Kia ?

Si Tesla est loin devant concernant toutes les spécificités de l’électrique (autonomie, consommation, performances de charge et logiciels), les clients interrogés pointent toujours du doigt des problèmes de qualité pour les modèles de la marque américaine.

Tesla Model 3 et Tesla Model Y // Source : Tesla

Pour Porsche, il n’y a pas de critiques spécifiques enregistrées pour le Taycan, alors qu’il est reproché au reste du groupe Volkswagen des problèmes logiciels et de rapidité de charge. Surprenant, car ce premier modèle 100 % électrique a quelques problèmes de fiabilité reconnus.

Les modèles électriques de BMW sont convaincants en matière de logiciels, de connectivité et d’utilisation, mais ils présentent des faiblesses en termes d’autonomie et de performance de charge. Les BMW i5 et i7 s’en sortent mieux que les modèles d’entrée de gamme, selon les critiques des clients interrogés.

BMW i5 Touring // Source : BMW

Les véhicules électriques du groupe coréen Hyundai/Kia et Genesis sont également convaincants avec des performances de charge parfois très élevées (pour les modèles équipés de la plateforme 800V). Ils présentent encore des faiblesses en matière de planification d’itinéraire — même si les marques ont progressé sur le sujet.

Cette étude doit être par ailleurs menée sur les clients français de véhicules électriques. Il sera particulièrement intéressant d’observer si les conducteurs français sont plus magnanimes avec les marques nationales que leurs voisins allemands. Le résultat sera probablement un peu supérieur pour les marques françaises, mais il est peu probable de les retrouver dans le haut du tableau pour autant.

