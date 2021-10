Lucid Motors est fier d'annoncer que les premières livraisons de sa berline 100 % électrique sont prévues pour le samedi 30 octobre. La fin d'un long cycle de promesses, qui n'auront pas été vaines.

Ce n’était donc pas que du vent. Contrairement à d’autres startup qui rêvaient d’un destin à la Tesla (exemple : Faraday Future), Lucid Motors va bel et bien mettre une voiture sur nos routes. Dans un communiqué publié le 27 octobre, le constructeur n’est pas peu fier d’annoncer que les premiers exemplaires de la Lucid Air — une berline 100 % électrique axée sur le luxe — seront livrées ce samedi 30 octobre.

Ce n’est pas pour rien que Lucid Motors, soutenu financièrement par un fonds souverain situé en Arabie saoudite, s’en vante : il ne s’agit pas d’une maigre victoire pour une entreprise aux ambitions élevées. Pour preuve, la présentation de la Lucid Air date de 2016 (à l’époque, la commercialisation était prévue pour 2018). Ces cinq dernières années, Lucid Motors s’est accrochée, a résisté à la pandémie de coronavirus et, surtout, n’a pas disparu des radars.

La première voiture électrique avec plus de 500 miles d’autonomie

Le lancement de la Lucid Air sera un événement pour plusieurs raisons. Il y a déjà ce record : elle est la première voiture 100 % électrique du marché à dépasser les 500 miles d’autonomie (plus de 800 kilomètres) — contre 405 miles pour la Tesla Model S Grande Autonomie (650 kilomètres, environ). Ensuite, le constructeur compte en faire une petite fête. « Après avoir reçu leur voiture, les premiers clients embarqueront dans un Lucid Rally », explique la firme. Lire : ils découvriront les fonctionnalités de leur bolide en étant chouchoutés par des employés. Les meilleurs moments seront immortalisés, et partagés sur les réseaux sociaux (une pratique courante pour les nouveaux acteurs du marché automobile).

Lucid Motors compte livrer 520 exemplaires de sa Lucid Air Dream Edition, déclinée en deux versions (une axée sur l’autonomie, une autre sur la performance). Les réservations pour ces modèles facturés 169 000 $ (145 000 €) sont terminées. Viendront ensuite des berlines plus accessibles : la Grand Touring (139 000 $/120 000 €), la Touring (95 000 $/82 000 €) et la Pure (77 400 $/67 000 €). Moins la voiture coûte cher, moins elle sera performante. Il est déjà possible de précommander une voiture en France, moyennant un acompte (300 ou 900 €). La date de livraison est inconnue.

L’avenir dira si Lucid Motors parviendra bel et bien à concurrencer Tesla et les autres acteurs du segment (Mercedes, Porsche…). Motor Trend qui a pu essayer la Lucid Air, en août dernier, est en tout cas optimiste à son sujet. Le plus dur est sans doute à venir : lisser la production, mettre en place une logistique efficace et, enfin, être rentable. Des enjeux qui ont posé problème à Tesla — aujourd’hui devenu l’une des entreprises les plus valorisées en Bourse de la planète.

Crédit photo de la une : Lucid Motors Signaler une erreur dans le texte

